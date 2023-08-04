السبت 05 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

‏وفاة نجم مسلسل 'Breaking Bad' مارك مارجوليس بعمر الـ83 سنة

مارك مارجوليس، فيتو
مارك مارجوليس، فيتو

توفي ‏نجم مسلسل  'Breaking Bad'، مارك مارجوليس بعمر الـ83 سنة، يوم أمس الخميس في مستشفى Mt. Sinai في مدينة نيويورك، وأعلن نبأ الوفاة نجله مورجان.

 

وفاة الممثل مارك مارجوليس

واشتهر مارك مارجوليس، بتجسيد شخصية هيكتور سالامانكا المرعبة في المسلسل الشهير، واستكمل تجسيد الشخصية في مسلسل  "Better Call Saul".

 

وترك مارجوليس بصمة لا تُنسى على عالم تلفزيون، ورشح عام ٢٠١٢، لجائزة إيمي عن أدائه في مسلسل "Breaking Bad".

 

وولد مارجوليس عام 1939 في فيلادلفيا، وانتقل بعد ذلك إلى نيويورك في سن مبكرة لمتابعة التمثيل مع اهتمامه المبكر بالمسرح، وحصل على أدوار في إنتاجات مثل "Infidel Caesar" في مسارح برودواي، حيث مثل في أكثر من 50 مسرحية، منها "العم سام" و"ذا غولم". 

 

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نعي الممثل مارك مارجوليس

 وقال روبرت كولكر مدير مارجوليس، في بيان أصدره بعد وفاته: "كان فريدا من نوعه... لن نرى إعجازاته الفنية مرة أخرى... لقد كان عميلًا عزيزًا وصديقًا مدى الحياة... كنت محظوظا لمعرفته ".

 

فيما أشاد بيتر جولد، أحد القائمين علي إنتاج مسلسل "Better Call Saul"، بمارجوليس، فكتب علي موقع “تويتر” قائلا: "لقد شعرت بالدمار الشديد لسماع أننا فقدنا مارك مارجوليس.. كان مارك لامعًا، مضحكًا، راويًا ممتازا لديه مليون قصة... أنا أفتقده بالفعل ". 

 

وكتب توماس شنوز، كاتب ومنتج في برنامجي Breaking Bad وBetter Call Saul، على تويتر،:"أخبار محزنة بشكل لا يصدق... جعلني مارك أضحك في كل مرة كنا فيها معًا... كنت محظوظًا لعملي معه".

 

أعمال الممثل مارك مارجوليس

شارك الممثل الراحل، في العديد من الأعمال الناجحة سواء في السينما أو التلفزيون، منها: فيلم عام 2016 My Big Fat Greek Wedding 2، فيلم Gone Baby Gone (2007)، فيلم Requiem for a Dream (2000)، فيلم Pi (1998 فيلم The Fountain،(2006)، فيلم The Wrestler (2008)، فيلم Scarface عام 1983، فيلم Black Swan (2010)، فيلم The Thomas Crown Affair (1999)، فيلم Ace Ventura: Pet Detective (1994، فيلم End of Days (1999)، فيلم Jakob the Liar (1999)، فيلم Immortals (2011)، فيلم المدافع عام 1998، فيلم Conquest of Paradise (1992)، فيلم The Courier 2012، فيلم The Tailor of Panama (2001)، فيلم The Courier 2012، فيلم1990 The Delta Force 2، فيلم هانيبال عام 2001، فيلم Absolute Power (1997)، فيلم The Girl Next Door (2007)، فيلم Glory (1989)، فيلم The Cotton Club 1984.

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