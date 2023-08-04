أحمد عاشور يسحب مقترحه بإلزام المصريين في الخارج بتحويل 50% من أموالهم عبر البنوك (فيديو)

أموال المصريين بالخارج، أعلن النائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب، سحب اقتراحه بإلزام المصريين في الخارج بتحويل 50% من أموالهم عبر البنوك.

قصة إلزام المصريين بالخارج بتحويل 50% من أموالهم عبر البنوك

وأوضح خلال لقائه مع الدكتور ضياء رشوان ببرنامج "مصر جديدة" المذاع علي قناة "إي تي سي": سبق لي وأن تقدمت بمقترح إلزام المصريين بالخارج بتحويل 50% من أموالهم عبر البنوك من أجل المساعدة في حل أزمة العملة الصعبة، والآن أعلن أنني قد سحبت مقترحي المقدم في جلسة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بالحوار الوطني.



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مصلحة المواطنين

ولفت إلى أنه مقترحي لم يتم فهمه بالشكل الصحيح لذلك قام بسحيه، مشيرًا إلى ضرورة التوافق في الحوار الوطني بما يصب في مصلحة المواطن.

قال الدكتور سعد الزنط، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية، إن مقترح النائب أحمد عاشور بتمكين مكتب العمل في مصر من الحصول على نسخة ضوئية من عقود العمل بين العامل المصرى وجهة العمل الخارجية وإلزام العاملين بتحويل 50% من قيمة العمل عبر البنوك والطرق الشرعية مقترح يتنافى مع توجهات أى دستور فى العالم.

المصريين بالخارج، وأكد فى تصريح لفيتو أن ما أصدرته وزارة المالية من قرارات هى التى تسببت فى تسريب بين 50 إلى 60% من مدخرات المصريين بالخارج عبر القنوات الغير شرعية.



إلزام العاملين بالخارج من تحويل 50% نوعا من الإذعان يخالف الدستور



المصريين بالخارج: وتابع لابد من إعادة تدريب وتأهيل كل من يتحدث عن الشأن العام سواء من الحكومة أو خارجها لأن مثل هذة الاقتراحات تتسبب فى حالة من البلبلة داخل المجتمع ويكون لها آثار وانعكاسات سلبية داخل المجتمع خاصة وإن مقترح إلزام العاملين بالخارج بتحويل 50% من قيمة العمل عبر البنوك والطرق الشرعية إلى داخل البلاد، مخالفة للدستور خاصة وأن المسافر يسدد الرسوم والضرائب والافضل تشجيعة على استثمار أمواله بالداخل.



يذكر أن النائب أحمد عاشور، مقرر مساعد لجنة القضية السكانية في الحوار الوطني، قال إن الدين العام هو ناتج عن ديون متراكمة خلال الأعوام السابقة.



وأضاف النائب أحمد عاشور خلال كلمته بلجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى: لا بد أن يكون هناك قانون به محفزات لضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمى، مشيرا إلى أن تحويلات المصريين بالخارج انخفضت بنسب كبيرة خلال الفترة الماضية.

واقترح عاشور أن يحصل مكتب العمل في مصر على نسخة ضوئية من عقود العمل بين العامل المصرى وجهة العمل الخارجية على أن يتم إلزام العاملين بالخارج من تحويل 50% من قيمة العمل عبر البنوك والطرق الشرعية إلى داخل البلاد بهدف زيادة تحويلات العاملين بالخارج للبلاد وتوفير العملة الصعبة.