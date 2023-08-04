السبت 05 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

رابطة الأندية تحتفي بـ علي معلول، الأكثر تتويجا بلقب رجل المباراة

علي معلول لاعب النادي
علي معلول لاعب النادي الأهلي، فيتو

علي معلول، احتفت رابطة الأندية المصرية المحترفة بالدولي التونسي علي معلول ظهير الفريق الأول بالنادي الأهلي. 

ونشر الحساب الرسمي لرابطة الأندية المحترفة على فيسبوك صورة علي معلول وعلق عليها: “أسرع ديلفري في مصر.. علي معلول ملك الحلول هو الأكثر فوزًا بجائزة لاعب الجولة برصيد 5 مرات ”.

 

على معلول لاعب النادي الأهلي، فيتو

 

حرص على معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الاحتفال بمرور ٧ سنوات على تواجده داخل القلعة الحمراء.

Advertisements

ونستعرض في السطور التالية أرقام علي معلول مع النادي الأهلي هذا الموسم.. 

أرقام علي معلول مع الأهلي

شارك معلول في في 14 مباراة بدوري أبطال إفريقيا، وصنع خلالها 8 أهداف بدقائق لعب 1213، أهمها اسيست هدف الفوز بالبطولة بمرمى الوداد المغربي من ركنية أحرزها زميله محمد عبدالمنعم.

 كما شارك بمباراة السوبر المصري أمام بيراميدز وأحرز هدف بدقائق لعب 120.

 شارك في 4 مباريات بكأس العالم للأندية، وأحرز هدفا وصنع آخر بدقائق لعب 360

 إجمالي المشاركة بكل البطولات 44 وأحرز 10 أهداف وصنع 16 هدف بدقائق لعب 3846

شارك معلول في 25 مباراة بالدوري الممتاز، أحرز خلالها 8 أهداف وصنع 7 بدقائق لعب 2153.

ونشر على معلول صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام بقميص الأهلى وعلق عليها قائلا: "7سنوات مرت منذ انضمامي للنادي الأهلي العظيم.. 7 سنوات رفعت فيها الكثير من الكؤوس وحققت فيها العديد من الانجازات مرتديًا قميص نادي القرن الأفريقي".

 

وواصل مررت بالكثير من اللحظات السعيدة وأخرى كانت صعبة للغاية، ولكن دائمًا ما كان هناك عنصر أساسي وراء الاستمرار والقتال من أجل الفوز وهو الجمهور. 

تغير طبيب الفريق الأول بالأهلي

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب علي اختيار الدكتور تامر أبو العينين لتولي منصب رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلفا لأحمد أبو عبلة الذي تم توجيه الشكر له في بيان رسمي أمس. 

وبات من المنتظر أن يبدأ الطبيب الجديد عمله مع القلعة الحمراء بداية من فترة الإعداد للموسم الجديد. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

 

علي معلول رابطة الأندية المصرية النادي الأهلي دوري أبطال أفريقيا بيراميدز

مواد متعلقة

7 سنوات في القلعة الحمراء، أرقام علي معلول مع الأهلي (إنفوجراف)

علي معلول يظهر بنيو لوك جديد في تدريبات الأهلي (فيديو)

خريج مدرسة محمد صلاح، كولر يستقر على بديل علي معلول، وهذه أبرز المعلومات عنه

شاهد صدمة علي معلول بعد إهدار ركلة جزاء الأهلي أمام الداخلية (فيديو)

الأكثر قراءة

مصطفى يونس لـ فيتو: رحيل سيد عبد الحفيظ كان متوقعا

تنسيق الكليات 2023، الكليات المتاحة لشعبة علمي رياضة بتنسيق الجامعات 2023

ليهم حق عليك، بركات يعاتب أحمد عبد القادر بعد هجومه على جماهير الأهلي

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا السبت 05-8-2023 في مصر

بعد مرتضى منصور، أعضاء بمجلس الزمالك يستقرون على الرحيل

سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة بالأسواق، المؤشر العالمى للذهب مباشر

اتحاد الكرة يتلقى خطابا بإيقاف الزمالك للمرة الثالثة

محمد علي خير يكشف سر الاستغناء عن سيد عبد الحفيظ ويوجه أسئلة للخطيب

Advertisements

منوعات

المزيد

قصر بكنجهام ينفي تنظيم فعاليات تزامنا مع الذكرى الأولى لرحيل الملكة إليزابيث

فنلندا تقرر إعدام الآلاف من الحيوانات ذات الفراء لهذا السبب

بتحب الشتا ولا الصيف؟ إجابات مفاجئة للشباب (فيديو)

المرصد الأوروبي يحذر: المحيطات تسجل حرارة قياسية جديدة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم الجمعة 4-8-2023 في مصر

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة 4-8-2023

سعر القصدير عالميا اليوم الجمعة 4-8-2023

سعر السكر اليوم الجمعة 4-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، انطلاق الدوريات الإنجليزي والإسباني والفرنسي والسعودي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم السبت 5 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

من بينها المدينة وخزائن الأرض، أسماء مصر في القرآن الكريم

تفسير رؤية الخوخ في المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة

المزيد
الجريدة الرسمية