رابطة الأندية تحتفي بـ علي معلول، الأكثر تتويجا بلقب رجل المباراة

علي معلول، احتفت رابطة الأندية المصرية المحترفة بالدولي التونسي علي معلول ظهير الفريق الأول بالنادي الأهلي.

ونشر الحساب الرسمي لرابطة الأندية المحترفة على فيسبوك صورة علي معلول وعلق عليها: “أسرع ديلفري في مصر.. علي معلول ملك الحلول هو الأكثر فوزًا بجائزة لاعب الجولة برصيد 5 مرات ”.

على معلول لاعب النادي الأهلي، فيتو

حرص على معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الاحتفال بمرور ٧ سنوات على تواجده داخل القلعة الحمراء.

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ونستعرض في السطور التالية أرقام علي معلول مع النادي الأهلي هذا الموسم..

أرقام علي معلول مع الأهلي

شارك معلول في في 14 مباراة بدوري أبطال إفريقيا، وصنع خلالها 8 أهداف بدقائق لعب 1213، أهمها اسيست هدف الفوز بالبطولة بمرمى الوداد المغربي من ركنية أحرزها زميله محمد عبدالمنعم.

كما شارك بمباراة السوبر المصري أمام بيراميدز وأحرز هدف بدقائق لعب 120.

شارك في 4 مباريات بكأس العالم للأندية، وأحرز هدفا وصنع آخر بدقائق لعب 360

إجمالي المشاركة بكل البطولات 44 وأحرز 10 أهداف وصنع 16 هدف بدقائق لعب 3846

شارك معلول في 25 مباراة بالدوري الممتاز، أحرز خلالها 8 أهداف وصنع 7 بدقائق لعب 2153.

ونشر على معلول صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام بقميص الأهلى وعلق عليها قائلا: "7سنوات مرت منذ انضمامي للنادي الأهلي العظيم.. 7 سنوات رفعت فيها الكثير من الكؤوس وحققت فيها العديد من الانجازات مرتديًا قميص نادي القرن الأفريقي".

وواصل مررت بالكثير من اللحظات السعيدة وأخرى كانت صعبة للغاية، ولكن دائمًا ما كان هناك عنصر أساسي وراء الاستمرار والقتال من أجل الفوز وهو الجمهور.

تغير طبيب الفريق الأول بالأهلي

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب علي اختيار الدكتور تامر أبو العينين لتولي منصب رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلفا لأحمد أبو عبلة الذي تم توجيه الشكر له في بيان رسمي أمس.

وبات من المنتظر أن يبدأ الطبيب الجديد عمله مع القلعة الحمراء بداية من فترة الإعداد للموسم الجديد.