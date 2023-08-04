السبت 05 أغسطس 2023
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خارج الحدود

البعثة الأممية بمالي تسلم أول معسكراتها في إطار انسحابها

قوات حفظ السلام في
قوات حفظ السلام في مالي، فيتو

نقلت بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما)، المعسكر الأول إلى السلطات الوطنية في إطار انسحابها بحلول نهاية العام من البلد الأفريقي.

 

وسلّمت البعثة، معسكر أوجوساجو وهي قرية قريبة من بانكاس، دون مزيد من التفاصيل.

 

إنهاء مهمة البعثة الأممية في مالي

وبهذا، تبدأ البعثة تطبيق قرار مجلس الأمن الذي اتُّخذ، في نهاية يونيو الماضي، بإنهاء مهمة البعثة الأممية استجابة لرغبة باماكو.

 

وسيطر العسكريون على السلطة في مالي إثر انقلاب العام 2020.

 

وسيتم الانسحاب على مدى 6 أشهر وينتهي أواخر عام 2023.

 

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وكان معسكر أوجوساجو الذي يضم كتيبة سنغالية واحدًا من معسكرات البعثة خارج المدن.

 

تدهور علاقات مالي مع الأمم المتحدة بشكل حاد

وتدهورت علاقات مالي مع الأمم المتحدة بشكل حادٍ منذ أتى انقلاب، العام 2020، إلى السلطة بنظام عسكري أوقف أيضًا التعاون الدفاعي مع فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة.

 

وتحالف المجلس العسكري مع روسيا واستعان بمجموعة "فاجنر" المسلّحة.

 

هجوم تنظيم داعش الإرهابي على جنود مالي

في سياق متصل، هاجم مسلحون من تنظيم داعش الإرهابي في وقت سابق من اليوم الجمعة، جنودا ماليين يرافقون شاحنات في طريقها إلى النيجر المجاورة، ويخشى أن تكون حصيلة الهجوم مرتفعة.

 

وذكرت وكالة فرانس برس اليوم الجمعة أن الهجوم قرب حدود مالي وقع الخميس، دون معرفة حصيلة الخسائر جراء الهجوم الإرهابي.

 

وقال مصدر أمني مالي للوكالة الإخبارية إن عناصر من تنظيم داعش الإرهابي نصبوا كمينا لوحدات الجيش قرب بلدة ميناكا بشمال شرق مالي.

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مالي قوات حفظ السلام في مالي الأمم المتحدة اخبار العالم مينوسما معسكر أوجوساجو

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