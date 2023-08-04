"داعش" يشن هجوما إرهابيا على شحنة قادمة من مالي إلى النيجر

هاجم تنظيم داعش الإرهابي جنودا ماليين مرافقين لشحنات في طريقها إلى النيجر.

هاجم مسلحون من تنظيم داعش الإرهابي جنودا ماليين يرافقون شاحنات في طريقها إلى النيجر المجاورة، ويخشى أن تكون حصيلة الهجوم مرتفعة.

وذكرت وكالة فرانس برس اليوم الجمعة أن الهجوم قرب حدود مالي وقع الخميس، دون معرفة حصيلة الخسائر جراء الهجوم الإرهابي.

هجوم داعش على جنود مالي

وقال مصدر أمني مالي للوكالة الإخبارية إن عناصر من تنظيم داعش الإرهابي نصبوا كمينا لوحدات الجيش قرب بلدة ميناكا بشمال شرق مالي.

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وأعلنت روسيا اليوم الجمعة أنها تراقب الوضع في النيجر عن كسب، مشيرة إلى أن أي تدخل أجنبي هناك سيفاقم من الأزمة.

وأكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف أن أي تدخل أجنبي بما فيه الأمريكي في النيجر لن يسهم بحل أزمتها، مشيرا إلى أن موسكو تتابع الوضع بحذر شديد، وبالطبع نحن قلقون من التوتر الحاصل الآن في المنطقة، ونؤيد العودة السريعة إلى المسار الدستوري دون أي ضرر"، كما شكك بقدرة بعض القوى غير الإقليمية على تغيير الوضع في النيجر للأفضل.

الانقلاب العسكري بالنيجر

وأكد مصدر في الخارجية الروسية أن ما يحدث في النيجر شأن داخلي، مشددا على ضرورة استبعاد أي تدخل عسكري أجنبي في هذا البلد.

وفي وقت سابق، طالب رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بمساعدته على استعادة النظام الدستوري في البلاد.

وأعلن اللواء عبد الرحمن تشياني أنه سيترأس المجلس العسكري الانتقالي الذي أطاح ببازوم.

أعلن قادة الانقلاب في النيجر رفع حظر التجول الذي فرضوه عقب سيطرتهم على الحكم وإطاحة الرئيس المنتخب في 26 يوليو، ما أغرق هذا البلد في أزمة سياسية حادة.

قرار رفع الحظر، جاء في مرسوم صدر في ساعة متأخرة أمس الخميس ووقعه قائد الانقلابيين عبد الرحمن تياني، حيث قال: إن "حظر التجول الذي فرض منذ 26 يوليو رُفع رسميا اعتبارا من اليوم".

بايدن يطالب بالإفراج الفوري عن بازوم

من جانبه، طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن بالإفراج الفوري عن رئيس النيجر محمد بازوم.

وجاءت دعوات بايدن بعد اتصال بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ومحمد بازوم الذي أكد فيه بلينكن على أن دعم واشنطن لحكومة النيجر المنتخبة مستمر.

تعليق المجلس العسكري بالنيجر

وفي المقابل، شدد قائد المجلس العسكري في النيجر عبد الرحمن تشياني، على أن المجلس لن يرضخ لعقوبات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس".

يأتي ذلك، فيما شهدت العاصمة نيامي ومناطق أخرى مظاهرات بمناسبة ذكرى الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي، فيما أعلنت فرنسا اكتمال عملية إجلاء رعاياها من البلاد.

الرئيس المعزول يطالب أمريكا بالمساعدة في الإفراج عنه

من جانبه، حث رئيس النيجر المعزول، محمد بازوم، الولايات المتحدة و"المجتمع الدولي أجمع" على المساعدة في "عودة النظام الدستوري" بعد الانقلاب الذي وقع الأسبوع الماضي.

وذكر بازوم في مقال رأي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" أنه يكتب "كرهينة".

الإطاحة بنظام الرئيس محمد بازوم

يشار إلى أنه في مساء الأربعاء 26 يوليو الماضي، أعلن عسكريون الإطاحة بنظام الرئيس محمد بازوم، في بيان عبر التليفزيون الوطني في نيامي، باسم "المجلس الوطني لحماية الوطن".

وكانت اضطرابات قد اندلعت في النيجر، الواقعة في غربي أفريقيا، منذ الإطاحة بالرئيس بازوم.

سحب سفراء النيجر من 4 دول

وبالأمس الخميس، أعلن قادة الانقلاب سحب سفراء النيجر من فرنسا والولايات المتحدة ونيجيريا وتوجو.

وتاريخ النيجر، الدولة الغنية باليورانيوم، فحافل بالانقلابات منذ استقلالها عام 1960.

وتشتهر المنطقة أيضًا حالة انعدام استقرار، إذ إن النيجر هي ثالث دولة تشهد انقلابًا منذ العام 2020 بعد مالي وبوركينا فاسو.