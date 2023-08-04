كثرة التوقفات الدولية تهدد انتظام الدوري ورابطة الأندية في ورطة بسبب ارتباطات الأهلي الخارجية، الكرة المصرية تواجه المجهول في الموسم الجديد

أصبحت الكرة المصرية في انتظار مواجهة المصير المجهول في الموسم المحلي المقبل 2023 - 2024، في ظل كثرة التوقفات الدولية التي تشهدها أجندة الفيفا، بسبب ارتباطات المنتخبات الوطنية بالمشاركة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك، فضلا عن المشاركة في بطولة أمم إفريقيا للكبار 2024 في كوت ديفوار.

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أما على مستوى الأندية، فهناك ارتباطات تنتظر الأندية الأربعة التي تمثل الكرة المصرية في بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، حيث يشارك الأهلي وبيراميدز في بطولة دوري أبطال إفريقيا، فيما يشارك الزمالك وفيوتشر في بطولة الكونفدرالية.

وفد الفيفا والكاف يزور الأهلي إستعدادا للسوبر الأفريقي، فيتو

دوري السوبر الأفريقي

وجاء قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" باستحداث بطولة دوري السوبر الإفريقي، ليزيد الطين بلة، بعدما ضرب كل محاولات اتحاد الكرة ورابطة الأندية في مقتل، فيما يتعلق بإعادة الانتظام للمسابقات المحلية، وإنهائها بالتزامن مع انتهاء نظيراتها في أغلب الدول الإفريقية والأوربية والمنطقة العربية، لاسيما أن هناك محاولات مستمرة على مدى السنوات الأربع الماضية لإعادة الاستقرار لمسابقتي الدوري المصري الممتاز وكأس مصر، وتحديد موعد بداية ونهاية كل منهما إلا أن جميعها باءت بالفشل.

وفد الفيفا والكاف مع مسئولي النادي الأهلي، فيتو

الأهلي يشارك في دوري السوبر الإفريقي

الكرة المصرية، تشهد بطولة دوري السوبر الإفريقي في نسختها الأولى مشاركة النادي الأهلي كممثل للكرة المصرية، وهو ما يصعب مهمة إدارة المسابقات في رابطة الأندية المحترفة في صياغة جدول منتظم لمسابقة الدوري الممتاز في الموسم الجديد 2023 – 2024، خاصة بعد قرار الكاف الذي يلزم الأندية المشاركة في بطولة دوري السوبر الأفريقي بعدم خوض أي مباريات في الدوري المحلي خلال فترة إقامة البطولة الإفريقية الوليدة والتي تنطلق خلال الفترة من 20 أكتوبر وحتى 11 نوفمبر المقبلين (22 يوما) يخوض خلالها الفريق الأحمر 6 مباريات على ثلاث مراحل بنظام الذهاب والإياب.

وفي حال تمسك الكاف بقراره، بعدم خوض الأندية المشاركة في دوري السوبر الأفريقي في مباريات الدوري المحلي، فإن هذا سيضع رابطة الأندية في ورطة حقيقية، لأنها ستكون مجبرة على تأجيل الكثير من المباريات للنادي الأهلي، بسبب ارتباطه بمباريات دوري السوبر الإفريقي.

الأهلي يشارك في دوري أبطال أفريقيا، فيتو

مؤجلات الأهلي بسبب دوري أبطال إفريقيا

الكرة المصرية، مشاركات الأهلية الإفريقية لن تكون قاصرة على دوري السوبر الإفريقي فهناك بطولته المحببة وهي دوري أبطال إفريقيا، والتي تشهد مواجهتي الذهاب والإياب للمارد الأحمر في دور ال32 في سبتمبر المقبل، ثم في حالة التأهل لدور المجموعات سيخوض الأحمر 6 مباريات بنظام الذهاب والإياب، الأهلي سيخوض المواجهات الأربع الأولى في دور المجموعات خلال شهري نوفمبر وديسمبر، ثم يخوض الأهلي الجولتين الخامسة والسادسة في نفس الدور في الأسبوع الأخير من فبراير وبدايات مارس.

في حال تأهل الأهلي للدور ربع النهائي ثم نصف النهائي سيخوض المباريات الأربع في شهري مارس وأبريل، وفي حال تأهل الأهلي للدور النهائي سيخوض مباراتي الذهاب والإياب في شهر مايو المقبل.

كل هذه الارتباطات للنادي الأهلي، ستفرض على رابطة الأندية تأجيل المزيد من المباريات للفريق الأحمر، لتصبح هذه المؤجلات كابوسا يمثل ضغطا كبيرا على جدول مسابقة الدوري الممتاز في الموسم الجديد، وتبدد أحلام رابطة الأندية المحترفة واتحاد الكرة في إنهاء الموسم المحلي مبكرا، وهو ما تخطط له منذ سنوات.

الأهلي يشارك في كأس العالم للأندية بالسعودية، فيتو

مشاركة الأهلي في مونديال الأندية

الأهلي تنتظره أيضا المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبلين، وستكون رابطة الأندية المصرية مجبرة على تأجيل مباريات الفريق المحلية، بسبب مشاركته في المونديال.

مباراة السوبر الأفريقي

الأهلي تنتظره أيضا المشاركة في مباراة السوبر الأفريقي أمام نظيره اتحاد العاصمة الجزائري بطل الكونفدرالية، وهي المباراة المحدد لها يوم 1 سبتمبر، إلا أن الكاف لم يعلن اعتماد هذا الموعد بشكل نهائي.

منتخب مصر يشارك يف بطولة أمكم أفريقيا للكبار، فيتو

توقفات الأجندة الدولية بسبب المنتخبات الوطنية

الكرة المصرية، هناك أيضا أزمة كبيرة تواجه إنتظام مواعيد مسابقة الدوري الممتاز، تتمثل في كثرة التوقفات الدولية في الموسم الكروي 2023 – 2024، حيث تشهد بدايات هذا الموسم ثلاث توقفات دولية متتالية، حيث ستكون بداية التوقفات الدولية في الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر المقبل، يتخلله مباراة رسمية لمنتخب مصر الوطني أمام منتخب إثيوبيا بالقاهرة يوم 8 سبتمبر في الجولة الختامية من التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا 2024 في كوت ديفوار، كما يشهد نفس التوقف مباراة ودية أمام منتخب تونس بالقاهرة أيضا.

التوقف الدولي الثاني سيكون في الفترة من 9 إلى 17 أكتوبر المقبل، وسيتخلله مباراتان وديتان لمنتخب مصر الوطني، إلى جانب معسكر تدريبي ومباراتين وديتين للمنتخب الأوليمبي الذي يستعد للأولمبياد.

التوقف الدولي الثالث سيكون خلال الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر، وتشهد هذه الأجندة الدولية الجولتين الإفتتاحيتين لمنتخب مصر الوطني أمام جيبوتي خارج الديار وأمام إثيوبيا داخل الديار في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كاس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

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موعد بطولة أمم أفريقيا للكبار بكوت ديفوار، فيتو

توقف بطولة أمم أفريقيا في كوت ديفوار

التوقف الدولي الرابع الأطول في الموسم الكروي 2023 – 2024 سيكون خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير (29 يوما)، حيث يشارك منتخب مصر الوطني في بطولة أمم أفريقيا 2024 التي تقام في ضيافة كوت ديفوار، ويعد هذا التوقف هو الأكثر تأثيرا على انتظام مسابقة الدوري المصري الممتاز بسبب طول فترة التوقف.

التوقف الدولي الخامس في الأجندة الدولية للفيفا سيكون خلال الفترة من 3 إلى 11 يونيو 2024، وسيشهد الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، حيث يواجه منتخب مصر نظيره منتخب سيراليون داخل الديار، بينما يخرج لمواجهة نظيره غينيا بيساو خارج الديار.

منتخب مصر يشارك في أولمبياد باريس، فيتو

أولمبياد باريس 2024

تبقى مشاركة منتخب مصر الأوليمبي في دورة الألعاب الأولمبية 2024 بالعاصمة الفرنسية باريس، أخر العثرات التي تواجه انتظام مسابقة الدوري المحلي في نسخته القادمة.

وعلى الرغم من أن دورة الألعاب الأولمبية لا تدخل ضمن الأجندة الدولية للفيفا، وبالتالي لن يكون هناك توقفا دوليا لها، إلا أن رابطة الأندية المصرية المحترفة، ستكون مضطرة لتأجيل مباريات الأندية التي تملك أكثر من لاعب ضمن صفوف المنتخب الأولمبي أثناء مشاركته في أولمبياد، لاسيما الثلاثي الكبير الأهلي والزمالك وبيراميدز، فالأهلي يملك أكثر من ثلاثة لاعبين في المنتخب الأولمبي أبرزهم أحمد نبيل كوكا ومحمد أشرف وحمزة علاء، أما الزمالك فيمثله في المنتخب الأولمبي حسام عبد المجيد وأحمد عيد وحاتم سكر ومحمد طارق وأسامة فيصل، فيما يضم بيراميدز أبرز لاعبين في صفوف الفراعنة الصغار وهما إبراهيم عادل ومحمود صابر.

موقف اتحاد الكرة

كل هذا الزحام في الأجندة الدولية في الموسم الكروي 2023 – 2024، للمنتخب الوطني الأول والنادي الأهلي، لم يستعرض مباريات بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا وكذلك مباريات الزمالك وفيوتشر في الكونفدرالية، وهو ما يعني مزيد من المباريات المؤجلة في جدول الدوري الممتاز، أما اتحاد الكرة فهو شاهد على كل هذه الأزمات التي تنتظرها كرة القدم المصرية إلا أنه رغم ذلك يقف موقف المتفرج، دون أن يخرج أي من مسئوليه ليطرح رؤية الاتحاد لتجاوز هذه العثرات.

رابطة الأندية المصرية المحترفة، فيتو

والسؤال هنا هل ستنجح رابطة الأندية في إنهاء مسابقة الدوري في الموعد الذي تتمناه وهو نهاية يونيو أو منتصف يوليو 2024؟ الإجابة على هذا السؤال تنتظرها جماهير الكرة المصرية من عامر حسين عضو اتحاد الكرة المشرف على إدارة المسابقات برابطة الأندية المحترفة.