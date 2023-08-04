أغرب 4 جرائم قتل خلال أسبوع، عاطل يقتل عشيقته ويضع جثتها في ثلاجة، وجزار يقتل طليقته بعد تناولهما جرعة مخدرات في المطرية

على مدار الأسبوع المنقضي شهدت المحافظات عددا من الجرائم الغريبة لا يصدقها عقل، حيث تفنن أبطالها في تنفيذها، غير مدركين هول ما يرتكبوه، أجهزة الأمن بدورها نجحت فى كشف الجرائم خلال ساعات من وقوع الجرائم وتقديم المتهمين إلى جهات التحقيق.

ترصد "فيتو" أغرب 4 حوادث قتل خلال أسبوع.

العثور على «جثة داخل ثلاجة» بـ «الترعة المردومة» في الإسكندرية

تواصل نيابة الرمل ثان بالإسكندرية التحقيق في واقعة العثور على جثة سيدة داخل ثلاجة بشقة سكنية بشارع الترعة المردومة، وتبين أن عاطلا تربطه بها علاقة غير شرعية قتلها ووضع جثتها بجوال بلاستيك داخل الثلاجة.

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وفجرت التحقيقات التي يجريها المستشار أحمد سمير غيث رئيس نيابة الرمل ثان، بإشراف المستشار محمود عوف المحامى العام الأول لنيابات المنتزه بالإسكندرية، عدة مفاجآت، إذ تبين وجود متهمين آخرين تورطا مع المتهم مرتكب الواقعة، حيث استعان المتهم بشخص لإخفاء الجثة يدعى «م.ح.ح.م» 36 عامًا، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، عاطل، وله سجل إجرامي «اتجار بالمخدرات». وتبين أن المذكور أمد المتهم بالكيس البلاستيك لوضع الجثمان بداخله ومروحة لإخفاء أي روائح كريهة سوف تظهر من جثمان المتوفاة، بينما أعطاه المتهم المتعلقات الشخصية للمجني عليها للتصرف فيها.

كما استعان المتهم الأساسي بشخص آخر يدعى «س.ك.أ.ص» 46 سنة، عاطل، مقيم بالرمل ثان، له سجل إجرامي، ليضعا سويًا الجثمان داخل تلك الأكياس والاحتفاظ بها داخل ثلاجة المنزل.

وأصدر رئيس نيابة الرمل ثان أمرا بضبط وإحضار من وردت أسماؤهم بالتحقيقات.

كان مأمور قسم شرطة الرمل ثان تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من شقة سكنية بشارع الترعة المردومة بدائرة القسم.

وباستصدار إذن من النيابة العامة انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الرمل ثان بالتنسيق مع الأدلة الجنائية إلى موقع البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتبين من الفحص العثور على جثة سيدة داخل جوال بلاستيك بثلاجة الشقة المشار إليها، وبها إصابات وفي حالة تعفن وتنبعث منها رائحة كريهة.

وكشفت التحريات أن الجثة للمدعوة «أ.ع.ص.ع»، 30 سنة، ربة منزل، مقيمة بمساكن الطبجية بلوك ٤ بدائرة قسم شرطة كرموز، وجرى نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وجه اللواء خالد البري، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، بتشكيل فريق البحث من إدارة البحث الجنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، لتحديد مرتكبي الواقعة وكشف ملابساتها.

وأسفرت جهود فريق البحث عن تحديد مرتكب الواقعة المدعو «م.ج.ح» وشهرته «أبو العربي»، 31 سنة، له سجل إجرامي وكارت بقسم شرطة الرمل ثان.

وتبين من التحريات أن المتهم كان على علاقة غير شرعية بالمجني عليها، وكانت تقيم صحبته منذ فترة وحدثت بينهما مشادة كلامية بسبب شكه في وجود علاقة غير شرعية لها مع أشخاص آخرين ومحاولتها سرقة مبلغ مالي والمواد المخدرة التي يتعاطها.

وبحسب التحريات، تعدى المتهم على المجني عليها طعنًا بسلاح أبيض «مطواة» محدثًا ما بها من إصابات قطعية، وتعدي عليها بالضرب حتى فارقت الحياة.

تحرر محضر رقم 9903 لسنة 2023 بقسم شرطة الرمل ثان، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

الأب قتل طفله بجرعة آيس.. والأم: ربنا يحرق قلبه

ضرب بكل مشاعر الأبوة عرض الحائط عندما اهتم بتعاطي المخدرات حتى يئست زوجته من حاله فطردها خارج المنزل واحتجز أبنائه الثلاثة رافضًا انصرافهم معها ثم تلذذ بتعذيبهم حيث كان يطفئ السجائر في أجسادهم الصغيرة ويلقي بهم مقيدين بالحبال على سلم المنزل حتى انتهت وصلات تعذيبه لهم بكارثة بمقتل الابن الصغير بعدما ترك أمامه جرعة زائدة من مخدر الآيس.

الطفل البالغ من العمر عامين ونصف كان يعاني من معاملة والده له ولشقيقته وشقيقه بعدما طرد والدتهم من المنزل وأعمارهم الصغيرة لم تمكنهم من حماية أنفسهم من بطش أبيهم فلم يكن لديهم حلًا سوى الصراخ، حتى صمت صوت الطفل محمد نهائيا بعدما أعطاه والده جرعة مخدر من نوع قوي قضت على جسده الصغير.

شاهد الأب طفله راقدًا وشقيقته تحاول إيقاظه وتستغيث بأبيها قائلة: "محمد مش بيتحرك ولا بينطق يا بابا" فكانت إجابته: "هيقوم دلوقتي" وبعد مرور فترة والطفل على ذات الحال شعر الأب بالخطر وخوفًا من المساءلة القانونية في حالة وفاة الطفل هرع به الى المستشفى بعدما اتصل بزوجته مرددًا: الحقي ابنك بيموت وبعد 5 أيام من إيداع الطفل داخل غرفة الرعاية المركزة وتنقله من مستشفى لأخرى فارق الحياة.

الأم وسط انهيارها وصرخاتها قالت لضباط المباحث فور إخطار المستشفى لهم بحالة الطفل المتعاطي للمخدرات: "أبوه اللي قتله عايزة أشوفه مشنوق ومتعلق زي ما موت ابني ربنا يحرق قلبه زي ما حرق قلبي ابني كان بيفرفر قدامه وسابه يموت" فتم إلقاء القبض عليه وإحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بواقعة وفاة الطفل "م.ن" 2.5 سنة علي يد والده "ن.ت"23 سنة بتناوله مادة مجهولة وتم نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى المحلة العام.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلى مستشفى المحلة ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل مشرحة المستشفى.

وأفادت تقارير طبية أن سبب وفاة الطفل نتيجة تناوله عقار الأيس المخدر وتم التحفظ على جثته.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بمقابر أسرته.

جزار يتخلص من طليقته بعد تعاطيهم المخدرات سويًا داخل شقة في المطرية

أقدم جزار على قتل طليقته بعد تعاطيهم المخدرات سنويًا داخل شقة بمنطقة المطرية.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من أحد المستشفيات بوصول سيدة جثة عليها آثار إصابات بمناطق متفرقة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية، وعثر على جثة سيدة مصابة بجروح وكدمات شديدة، وبعمل التحريات تبين أن طليقها وراء ارتكاب الواقعة، وألقى القبض على المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة.

وأن الضحية كانت معه في شقته وتناولوا الحشيش سويًا، ونشبت مشاجرة بينهما تعدي عليها فيها بالضرب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ضبط شخص قتل خطيبته لاستيلائها على الشبكة ورفضها إتمام الزواج بالمنوفية

نجحت الأجهزة الأمنية فى كشف ملابسات واقعة مقتل إحدى الفتيات بالمنوفية، وضبطت مرتكب الواقعة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بركة السبع بمديرية أمن المنوفية من أحد المستشفيات باستقبالها (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز) مصابة بعدة جروح متفرقة بالجسم أدت إلى وفاتها.

بالانتقال والفحص وبسؤال والدتها اتهمت (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز) بالتعدى على نجلتها بالضرب بسلاح أبيض "سكين" حال تواجدها بدائرة المركز لخلافات بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، عقب تحصل المجنى عليها منه على مبلغ مالي لشراء مصوغات ذهبية، وإتمام إجراءات الزواج منه، ورفضها عقب ذلك، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.