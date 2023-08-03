طارق السعيد: أوسوريو أخطأ بشكل كبير مع الزمالك أمام النصر

الزمالك، وجه طارق السعيد نجم الكرة المصرية السابق، التحية لجماهير نادي الزمالك، التي دعمت الفريق وساندت اللاعبين والجهاز الفني بقوة أمام النصر السعودي وطوال مشوار الفريق الأبيض في البطولة العربية للأندية المقامة في السعودية، مشيدا أيضا باللاعبين الذين قدموا أداء جيدا.

وقال السعيد عبر برنامج بوكس تو بوكس: "فريق الزمالك كان يسير بشكل جيد حتى قيام أوسوريو بالتدخل والدفع بعدة تغييرات تسببت في تراجع الأداء، كل الناس ترى أنه أخطأ وتعددت الأخطاء من جانب المدرب منذ قدومه للفريق الأبيض، وخروج الزمالك مشرف لكن هناك علامات استفهام على تغييرات أوسوريو".

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وأضاف: "أوسوريو أخطأ بشكل كبير، ولن نبخس حق لاعبي الزمالك، وعلينا أن نبدأ في التخطيط للموسم الجديد من حيث انتهينا".

وواصل: "الزمالك كان من أفضل فرق المجموعة، ولم يكن يستحق الخسارة أمام الشباب وكان من الممكن الفوز اليوم على النصر".

وختم: "هناك إيجابيات ظهرت على أداء الزمالك في البطولة العربية وظهر ذلك في الروح والترابط بين اللاعبين وزاد الانسجام داخل المستطيل الأخضر".

الزمالك والنصر السعودي

وتعادل نادي الزمالك مع نظيره النصر السعودي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد مدينة الملك فهد في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

أهداف مباراة الزمالك والنصر السعودي

سجل أحمد سيد زيزو الهدف الأول لنادي الزمالك في شباك النصر السعودي عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 53، وسجل كريستيانو رونالدو هدف التعادل لنادي النصر في شباك نادي الزمالك بالدقيقة 86 عن طريق رأسية قوية.

ترتيب مجموعة الزمالك في البطولة العربية

الشباب (7 نقاط) النصر (5 نقاط) الزمالك (4 نقاط) الاتحاد المنستيري (بدون نقاط)

تصريحات أوسوريو

تحدث خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة فريقه أمام النصر السعودي والتي انتهت بالتعادل 1-1 في اللقاء الذي جمعت الفريقين على ستاد مدينة الملك فهد في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

وأكد أوسوريو أنه فخور وسعيد بأداء لاعبي الزمالك أمام فريق كبير مثل النصر السعودي.

وتابع أوسوريو:"نجحنا في تحجيم خطورة لاعبي النصر وقدمنا مباراة كبيرة أمام فريق يضم مجموعة مميزة من اللاعبين".



وأضاف أوسوريو:"سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق كان له دور مهم في اللقاء وهو تعطيل اللاعب الذي يشارك في مركز 6 بفريق النصر السعودي".



أوضح أوسوريو: "التغييرات كان هدفها منح الفريق مزيد من التفوق وضخ الدماء في صفوف الفريق الأبيض، كما أن حمزة المثلوثي حصل على بطاقة صفراء ودفعت بسيد عبد الله "نيمار" بجواره للحد من خطورة ساديو ماني".

وشدد مدرب الزمالك: "تبديل سيف الدين الجزيري لم يتراجع للدفاع، ولكنه حافظ على أفكاره الهجومية وجميع اللاعبين قدموا أفضل ما يمكن تقديمه في لقاء النصر".