الجمعة 04 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

رئيس الزمالك السابق: إنهاء الخلافات الشخصية "شرط" أساسي لعودة الاستقرار للنادي

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

أكد محمد عامر رئيس نادي الزمالك السابق أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك لم يحظَ باهتمام إعلامي جيد خلال مشاركته في مباراة البطولة العربية.

وقال محمد عامر رئيس نادي الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "من وجهة نظري أن فريق الزمالك عانى من التجاهل التام أثناء المشاركه في البطولة العربية وكأنه فريق غريب عن المنظومة الكروية داخل مصر".


وأضاف: "فريق الزمالك قدم مباريات قوية في البطولة العربية على الرغم من الخروج من الدور الأول بالبطولة العربية ".

Advertisements

 

إنهاء الخلافات الشخصية "شرط" أساسي لعودة الاستقرار للزمالك

وواصل محمد عامر رئيس نادي الزمالك السابق أن الزمالك يفتقد إلى الاستقرار الإداري في السنوات الأخيرة مما يحرم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك من التتويج بالبطولات محليًّا وأفريقيًّا.


وأردف: "إنهاء الخلافات الشخصية "شرط" أساسي لعودة الاستقرار للزمالك في الفترة المقبلة وهو الأمر الذي سينعكس على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك في الفترة القادمة".

وتابع: "القيمة التسويقية للنصر السعودي تفوق الزمالك بفارق كبير ولا بدَّ أن تكون العلاقة بين الأندية أكبر من انتقال أي لاعب".

 

ويعد محمد عامر هو رئيس نادي الزمالك الثالث والعشرون، والذي تولى رئاسة النادي في عام 2008 بقرار من المجلس القومي للرياضة بعد حل مجلس ممدوح عباس لإدارة انتخابات جديدة لنادي الزمالك.

 

الزمالك والنصر السعودي

وتعادل نادي الزمالك مع نظيره النصر السعودي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد مدينة الملك فهد في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية. 

أهداف مباراة الزمالك والنصر السعودي

سجل أحمد سيد زيزو الهدف الأول  لنادي  الزمالك  في شباك النصر السعودي عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 53، وسجل كريستيانو رونالدو هدف التعادل لنادي النصر في شباك نادي  الزمالك بالدقيقة 86 عن طريق رأسية قوية.

 

ترتيب مجموعة الزمالك في البطولة العربية

  1. الشباب (7 نقاط)
  2. النصر (5 نقاط)
  3. الزمالك (4 نقاط)
  4. الاتحاد المنستيري (بدون نقاط)

 

تصريحات أوسوريو

تحدث خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة فريقه أمام النصر السعودي والتي انتهت بالتعادل 1-1 في اللقاء الذي جمعت الفريقين على إستاد مدينة الملك فهد في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

 

وأكد أوسوريو أنه فخور وسعيد بأداء لاعبي الزمالك أمام فريق كبير مثل النصر السعودي.

 

وتابع أوسوريو:"نجحنا في تحجيم خطورة لاعبي النصر وقدمنا مباراة كبيرة أمام فريق يضم مجموعة مميزة من اللاعبين".


وأضاف أوسوريو:"سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق كان له دور مهم في اللقاء وهو تعطيل اللاعب الذي يشارك في مركز 6 بفريق النصر السعودي".


أوضح أوسوريو: "التغييرات كان هدفها منح الفريق مزيد من التفوق وضخ الدماء في صفوف الفريق الأبيض، كما أن حمزة المثلوثي حصل على بطاقة صفراء ودفعت بسيد عبد الله "نيمار" بجواره للحد من خطورة ساديو ماني".

 

وشدد مدرب الزمالك: "تبديل سيف الدين الجزيري لم يتراجع للدفاع، ولكنه حافظ على أفكاره الهجومية وجميع اللاعبين قدموا أفضل ما يمكن تقديمه في لقاء النصر".

طارق السعيد: أوسوريو أخطأ بشكل كبير مع الزمالك أمام النصر

نجم الزمالك السابق: أوسوريو كان صعبان عليه وأدعم استمراره في الموسم المقبل

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

محمد عامر رئيس نادي الزمالك البطولة العربية فريق الزمالك الزمالك

مواد متعلقة

طارق السعيد: أوسوريو أخطأ بشكل كبير مع الزمالك أمام النصر

نجم الزمالك السابق: أوسوريو كان صعبان عليه وأدعم استمراره في الموسم المقبل

الزمالك والنصر، السنغالي إبراهيما نداي يستبدل قميصه مع مواطنه ساديو ماني

رونالدو وشيكابالا يتبادلان التيشرتات عقب مباراة الزمالك والنصر ( فيديو )

الأكثر قراءة

أخبار مصر: سعر الدولار والذهب بعد رفع سعر الفائدة، رسالة ساويرس لـ حمزة نمرة، طالبة بالثانوية تنهي حياتها بسبب مجموع 89 %

زوارق ومسيرات، اللقطات الأولى لأكبر هجوم أوكراني على ميناء تجاري روسي والقرم (فيديو)

إجراء عاجل من السودان على الحدود مع إثيوبيا، ماذا يحدث

رونالدو يتصدر تويتر بعد لقطته مع شيكابالا، ومتابعون: هل أعاد شيكا تيشرت الدون مرة أخرى(فيديو)

بهيجة حافظ، رائدة صناعة السينما المصرية التي أغضبت إيران وأسرتها قاطعتها وحرمتها من ابنتها

أسعار الذهب اليوم الجمعة آخر تحديث

الأرصاد تحذر من طقس اليوم: شديد الحرارة ورياح مثيرة للأتربة وأمطار رعدية بهذه المناطق

جمال شعبان يقدم الوصايا العشر للحماية من الجلطات، ويكشف مفاجأة عن سن المصابين بها

Advertisements

منوعات

المزيد

مأساة في كوستاريكا، تمساح يقتل لاعب كرة قدم

توقعات الأبراج حظك اليوم الجمعة 4-8-2023 أبراج الحمل والجوزاء والثور

رشت ملح في عينيه وعذبته حتى الموت، تفاصيل مقتل الطفل موسى تهز الشارع العراق (فيديو)

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 4-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الجمعة 4-8-2023 في السوق المحلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 4 أغسطس 2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 3-8-2023 في نهاية التعاملات

أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الخميس 3-8-2023

المزيد

انفوجراف

أرقام قياسية في مشتريات المصريين من الذهب خلال النصف الأول من 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 4- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 4- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

خطبة الجمعة اليوم، مساجد مصر تتحدث عن "الحمد في الكتاب والسنة"

المزيد
الجريدة الرسمية