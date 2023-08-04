رئيس الزمالك السابق: إنهاء الخلافات الشخصية "شرط" أساسي لعودة الاستقرار للنادي

أكد محمد عامر رئيس نادي الزمالك السابق أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك لم يحظَ باهتمام إعلامي جيد خلال مشاركته في مباراة البطولة العربية.

وقال محمد عامر رئيس نادي الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "من وجهة نظري أن فريق الزمالك عانى من التجاهل التام أثناء المشاركه في البطولة العربية وكأنه فريق غريب عن المنظومة الكروية داخل مصر".



وأضاف: "فريق الزمالك قدم مباريات قوية في البطولة العربية على الرغم من الخروج من الدور الأول بالبطولة العربية ".

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إنهاء الخلافات الشخصية "شرط" أساسي لعودة الاستقرار للزمالك

وواصل محمد عامر رئيس نادي الزمالك السابق أن الزمالك يفتقد إلى الاستقرار الإداري في السنوات الأخيرة مما يحرم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك من التتويج بالبطولات محليًّا وأفريقيًّا.



وأردف: "إنهاء الخلافات الشخصية "شرط" أساسي لعودة الاستقرار للزمالك في الفترة المقبلة وهو الأمر الذي سينعكس على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك في الفترة القادمة".

وتابع: "القيمة التسويقية للنصر السعودي تفوق الزمالك بفارق كبير ولا بدَّ أن تكون العلاقة بين الأندية أكبر من انتقال أي لاعب".

ويعد محمد عامر هو رئيس نادي الزمالك الثالث والعشرون، والذي تولى رئاسة النادي في عام 2008 بقرار من المجلس القومي للرياضة بعد حل مجلس ممدوح عباس لإدارة انتخابات جديدة لنادي الزمالك.

الزمالك والنصر السعودي

وتعادل نادي الزمالك مع نظيره النصر السعودي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد مدينة الملك فهد في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

أهداف مباراة الزمالك والنصر السعودي

سجل أحمد سيد زيزو الهدف الأول لنادي الزمالك في شباك النصر السعودي عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 53، وسجل كريستيانو رونالدو هدف التعادل لنادي النصر في شباك نادي الزمالك بالدقيقة 86 عن طريق رأسية قوية.

ترتيب مجموعة الزمالك في البطولة العربية

الشباب (7 نقاط) النصر (5 نقاط) الزمالك (4 نقاط) الاتحاد المنستيري (بدون نقاط)

تصريحات أوسوريو

تحدث خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة فريقه أمام النصر السعودي والتي انتهت بالتعادل 1-1 في اللقاء الذي جمعت الفريقين على إستاد مدينة الملك فهد في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

وأكد أوسوريو أنه فخور وسعيد بأداء لاعبي الزمالك أمام فريق كبير مثل النصر السعودي.

وتابع أوسوريو:"نجحنا في تحجيم خطورة لاعبي النصر وقدمنا مباراة كبيرة أمام فريق يضم مجموعة مميزة من اللاعبين".



وأضاف أوسوريو:"سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق كان له دور مهم في اللقاء وهو تعطيل اللاعب الذي يشارك في مركز 6 بفريق النصر السعودي".



أوضح أوسوريو: "التغييرات كان هدفها منح الفريق مزيد من التفوق وضخ الدماء في صفوف الفريق الأبيض، كما أن حمزة المثلوثي حصل على بطاقة صفراء ودفعت بسيد عبد الله "نيمار" بجواره للحد من خطورة ساديو ماني".

وشدد مدرب الزمالك: "تبديل سيف الدين الجزيري لم يتراجع للدفاع، ولكنه حافظ على أفكاره الهجومية وجميع اللاعبين قدموا أفضل ما يمكن تقديمه في لقاء النصر".