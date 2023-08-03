أخبار الحوادث اليوم: إحالة طبيب واثنين آخرين إلى الجنايات لقتلهم طبيب الساحل.. مفاجآت جديدة في واقعة سيدة الثلاجة بالإسكندرية
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:
إحالة طبيب واثنين آخرين إلى الجنايات لقتلهم طبيب الساحل
أمرت النيابة العامة بإحالة طبيب بشري ومشرف إداري يعمل بعيادته وامرأة تربطه بها علاقة زواج عرفي، إلى محكمة الجنايات بعدما انتهت تحقيقاتها معهم إلى ثبوت اتهامهم بجناية قتل طبيب بشري عمدًا مع سبق الإصرار المقترنة بجنايات خطفه بالتحايل، وسرقته بالإكراه، واحتجازه بدون وجه حق، وتعذيبه بدنيًّا قبل القتل؛ وذلك لرغبتهم في الاستيلاء على أمواله، بعدما أوعز إليهم الطبيب المتهم بذلك لمعرفته بالمجني عليه وعلمه بثرائه.
تحقيقات النيابة تكشف مفاجآت جديدة في واقعة سيدة الثلاجة بالإسكندرية
كشفت تحقيقات نيابة الرمل ثان بالإسكندرية في واقعة قتل عاطل مسجل خطر لسيدة تربطه به علاقة غير شرعية ووضع جثتها بجوال بلاستيك داخل ثلاجة بشقة في شارع الترعة المردومة، عن مفاجآت صادمة إذ تبين أن المتهم استعان بشخصين لإخفاء الجثة، الأول يدعى "م.ح.ح.م" 36 عامًا، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، عاطل، وله سجل إجرامي "اتجار بالمخدرات".
اعترافات صادمة للمتهم بقتل طليقته في المطرية
أدلى جزار متهم بقتل طليقته في منطقة المطرية باعترافات تفصيلية أمام نيابة شرق القاهرة الكلية.
جثة شخص أسفل عقار سكني تثير ذعر أهالي مدينة نصر
شهدت مدينة نصر بمحافظة القاهرة حالة من الذعر بين الأهالي عقب العثور على جثة شخص أسفل عقار سكني، ويكثف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة تحرياتهم لحل لغز الواقعة.
نسي المفاتيح في الشقة وتسلق المواسير، مصرع شخص سقط من الطابق الثالث بالجيزة
لقي شخص فى العقد الخامس من عمره مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثالث لعقار سكني، أثناء قيامه بالتسلق على ماسورة مياه صرف بالمنور لنسيانه مفاتيح الشقة في منطقة الجيزة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى.
الأمن العام يضبط ألف فرش لمخدر الحشيش و4 كيلو هيدرو بالإسماعيلية
نجح قطاع الأمن العام في ضبط عنصرين إجراميين شديدي الخطورة بالإسماعيلية لحيازتهما كمية من مخدري الحشيش والهيدرو تقدر قيمتهما المالية بأكثر من 7 ملايين جنيه.
الأمن يكشف تفاصيل مقتل سيدة ببركة السبع على يدَي عاطل رفضت الزواج به
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، تفاصيل جديدة في واقعة مقتل سيدة بركة السبع على يدَي عاطل لرفضها إتمام الزواج به.
تفاصيل حبس المتهم بقتل سيدة ببركة السبع في المنوفية
أمرت النيابة العامة بحبس متهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل سيدة ببركة السبع في المنوفية عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بعد إقراره خلال استجوابه في التحقيقات بارتكاب الواقعة، وتسجيل آلات المراقبة في مسرح الجريمة ملابسات حدوثها، وتحصيل النيابة العامة أدلة أخرى على ارتكابه الجريمة المنسوبة إليه.
القبض علي المتهمين بقتل مسن وسرقة سيارته في الإسماعيلية
ألقت وحدة مباحث مركز أبوصوير محافظة الإسماعيلية، برئاسة المقدم محمد هشام، القبض على المتهمين بارتكاب واقعة قتل عجوز وسرقة سيارته الملاكي بالإكراه بدائرة المركز قبل عدة ساعات.
كشف ملابسات قيام مسجل خطر بسكب البنزين في أحد شوارع مصر الجديدة
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور لقيام أحد الأشخاص بالقاهرة بسكب مادة مشتعلة بجانب الطريق.. وضبط مرتكب الواقعة.
مصرع وإصابة 11شخصا فى تصادم 3 سيارات وتروسيكل بطريق إسكندرية الصحراوي
لقى شخص مصرعه وأصيب 10 أخرين إثر حادث تصادم مروع بين ميكروباص وتروسيكل يحمل أغنام كما اصطدمت سيارتين ملاكى بنفس مكان الحادث بطريق مصر إسكندرية الصحراوى.
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