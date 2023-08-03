الأمن العام يضبط ألف فرش لمخدر الحشيش و4 كيلو هيدرو بالإسماعيلية

نجح قطاع الأمن العام في ضبط عنصرين إجراميين شديدي الخطورة بالإسماعيلية لحيازتهما كمية من مخدري الحشيش والهيدرو تقدر قيمتهما المالية بأكثر من 7 ملايين جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام، قيام (عنصرين إجراميين شديدي الخطورة - مقيمين بدائرة مركز شرطة القصاصين بالإسماعيلية) بالإتجار بالمواد المخدرة متخذين من مسكنهما بدائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما 1000 فرش لمخدر الحشيش وزنت 100 كيلو جرام - كمية لمخدر الهيدرو وزنت 4 كيلو جرام - مبلغ مالى.

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بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة نشاطهما الإجرامى.

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (7,120,000 مليون جنيه) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك ادراكًا من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على المجتمع وخاصةً النشء، وإنفاذًا لثوابت استراتيجية الوزارة فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لمتجري المواد المخدرة.

