اعترافات صادمة للمتهم بقتل طليقته في المطرية

أدلى جزار متهم بقتل طليقته في منطقة المطرية باعترافات تفصيلية أمام نيابة شرق القاهرة الكلية.

وقال المتهم إنه منفصل عن زوجته من فترة طويلة تجاوزت الـ 5 سنوات وبينهما مشاكل لا حصر لها وفشلت جميع مساعي الصلح بينهما.

وأضاف المتهم أن فوجئ يوم الواقعة أثناء جلوسه في منزل بطليقته تطرق عليه باب المنزل وفي يدها كيس أسود بلاستيك وطلبت منه الدخول فسمح لها.

وأشار المتهم أن طليقته ما أن دخلت المنزل حتى فتحت الكيس فوجد فيه طعام وسجائر وفرش حشيش.

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وأوضح المتهم أن طليقته قالت له"جهز لينا القعدة ولف السجاير"،مشيرا إلى أنهما بالفعل أكلا معا وشربا الحشيش سويا كما كانا يفعلان قبل الطلاق".

وأشار المتهم إلى أنه أثناء جلوسهما معا وتعاطيهما الحشيش طلب منها التنازل عن قضايا النفقة التي رفعتها ضده قائلا “لقيتها ضحكت ضحكة غريبة وقالتلي بعينك هبيعك اللي وراك واللي أدامك فمحستش بنفسي إلا وأنا نازل ضرب فيها لغاية ما أغمي عليها ونقلتها المستشفي بس كانت ماتت”.

وتبين من مناظرة الجثة أنها مليئة بكدمات وسحجات شديدة نتيجة الضرب المبرح الذي تلاقي مع تعاطيها مخدرات فأحدث لديها هبوطا حادا في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب ثم الوفاة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من أحد المستشفيات يفيد بوصول جثة سيدة عليها آثار إصابات بمناطق متفرقة، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة مصابة بجروح وكدمات شديدة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن طليقها وراء ارتكاب الواقعة أثناء تواجدهما داخل شقة بمنطقة المطرية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأن الضحية كانت معه فى شقته.



أضاف المتهم أنهما تعاطيا معا الحشيش المخدر، أثناء تواجدهما داخل الشقة نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام خلالها بالتعدى عليه بالضرب حتى فارقت الحياة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

ارتكاب جناية القتل العمدي

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.