مصرع وإصابة 11شخصا فى تصادم 3 سيارات وتروسيكل بطريق إسكندرية الصحراوي

لقى شخص مصرعه وأصيب 10 أخرين إثر حادث تصادم مروع بين ميكروباص وتروسيكل يحمل أغنام كما اصطدمت سيارتين ملاكى بنفس مكان الحادث بطريق مصر إسكندرية الصحراوى.



وأسفر الحادث عن وفاة مفتي عزت عبدالرجال، ٤٥ سنة، مقيم أسيوط وإصابة كلا من أحمد جابر محمد محمود، ٦٠ سنة، مصاب بكدمات متفرقة، صفاء على حسين صابر، ٦٤ سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالكتف الأيمن، طلعت محمد عبد المنعم عبد الرحمن، ١٢سنة، كدمة بالركبة اليسرى، فؤاد عبد الرجال جمعة، 27 سنة، مركز بدر، كدمات متفرقة بالظهر، واشتباه كسر بالساق الأيمن، يوسف مصطفي عزت، ١٠سنوات، اشتباه نزيف بالمخ، حمدي توفيق حلمي، ٣٧سنة، كدمة بالعمود الفقري، عبدالرحمن حمدي توفيق، ١١سنة، اشتباه كسربالساق اليمني، ندي محمد زكي، ٢٦سنة، كدمه بالرأس، مريم علي أبو العينين، ١٥ سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، محسن أحمد محمود، ٧٦ سنة، اشتباه كسر بالفخذ الأيمن.

Advertisements



كانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود متوفى ومصابين بطريق مصر إسكندرية الصحراوى.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتروسيكل محمل أغنام كما تصادف مرور سيارتين ملاكى و اصطدما ببعضهما وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 10 آخرين وتم نقلهم للمستشفيات لتلقى العلاج،

فيما تحفظت القوات علي السيارات المتهشمة في الحادث وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.