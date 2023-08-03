الخميس 03 أغسطس 2023
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حوادث

كشف ملابسات قيام مسجل خطر بسكب البنزين في أحد شوارع مصر الجديدة

ضبط المتهم،فيتو
ضبط المتهم،فيتو

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور لقيام أحد الأشخاص بالقاهرة بسكب مادة مشتعلة بجانب الطريق.. وضبط مرتكب الواقعة.
 

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المتهم 


وكانت المتابعة الأمنية رصدت تداول منشور مدعوم بصورة عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنًا قيام أحد الأشخاص بسكب مادة مشتعلة بجانب الطريق بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه "له معلومات جنائية"، وبمواجهته قرر بحدوث مشاجرة بين شقيقه وجاره، فقام على إثرها بإرتكاب الواقعة لمناصرة شقيقه "دون إصابات أو تلفيات" وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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أجهزة الأمن بوزارة الداخلية قسم شرطة مصر الجديدة مصر الجديدة

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