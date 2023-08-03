الجمعة 04 أغسطس 2023
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حوادث

القبض علي المتهمين بقتل مسن وسرقة سيارته في الإسماعيلية 

القبض على المتهمين
القبض على المتهمين بارتكاب واقعة قتل عجوز، فيتو

ألقت وحدة مباحث مركز أبوصوير محافظة الإسماعيلية، برئاسة المقدم محمد هشام، القبض على المتهمين بارتكاب واقعة قتل عجوز وسرقة سيارته الملاكي بالإكراه بدائرة المركز قبل عدة ساعات. 
 

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توجيهات بضبط الجناة 

ووجه اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية بتشكيل فريق من المباحث الجنائية، برئاسة المقدم محمد هشام رئيس مباحث أبوصوير لكشف لغز الواقعة ضم الرائد محمود مأمون والنقباء أحمد عاطف ومصطفي حرب معاونو مباحث أبوصوير. 
 

ونجحت مباحث مركز أبوصوير في تحديد هوية مرتكبي الواقعة في أقل من 10 ساعات وهم 4 أشخاص بينهم شخص وزوجته واثنين من أقاربهما ورصد تحركاتهم بعد سرقة السيارة بغرض بيعها، وبإعداد عدة أكمنة لهم تمكن ضباط المباحث من القاء القبض عليهم.  

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استعادة السيارة المسروقة 

واستعادت مباحث أبوصوير السيارة المسروقة، وبمواجهة المتهمين بتحريات المباحث أقرو بارتكاب الواقعة وقيامهم باصطحاب المجني عليه بغرض توصيلهم إلي إحدي المناطق في مدينة المستقبل.  

 

واعترف المتهمون بقيامهم بالتخلص من المجني عليه في أحدي المناطق النائية قرب مقابر مدينة المستقبل، مستغلين هدوء المنطقة وخلوها من المارة والقاء الجثمان في الشارع والفرار بالسيارة.
 

اخطار بسرقة سيارة 
 

وكان قد تلقى اللواء هشام مروان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية، اخطارا من نقطة شرطة المجمع الطبي بالإسماعيلية يفيد بوصول شخص يدعي يوسف حسن هاشم،  بالمعاش مصاب بسحجات بالجسم وتوفى عقب وصوله المستشفى. 

انتقال الأجهزة الأمنية 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الى المستشفى وبسؤال شقيقه أكد أن المجنى عليه  عقب خروجه على المعاش قام بالعمل على سيارته الملاكى لتوصيل الركاب مشاوير خاصة وسفر. 

وأضاف بأنه شقيقه خرج اليوم من منزله بالكيلو 2 وذهب إلى مدينة الإسماعيلية بسيارته للعمل عليها فى مشاوير خاصة لتوصيل الركاب. 

العثور على صاحب السيارة 

ولفت إلى أنه بعد عدة ساعات اتصل عليه احد الأشخاص ليخبره أن شقيقه تم العثور عليه ملقى على الطريق وتم نقله إلى مجمع الإسماعيلية الطبي ولكنه فارق الحياة فور وصوله بعد أن تمت سرقة سيارته الملاكى. 
 

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة وتسليم الجثة لزويها عقب التشريح وتكليف ضباط مباحث مركز ابوصوير بسرعة التحريات حول الواقعة وظروفها وملابساتها والوصول إلى مرتكبيها.
 

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الاسماعيلية بالاسماعيلية مصرع مسن سرقة سيارة ملاكي أمن الإسماعيلية مدير امن الاسماعيلية

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