الجمعة 04 أغسطس 2023
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حوادث

نسي المفاتيح في الشقة وتسلق المواسير، مصرع شخص سقط من الطابق الثالث بالجيزة

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

لقي شخص فى العقد الخامس من عمره مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثالث لعقار سكني، أثناء قيامه بالتسلق على ماسورة مياه صرف بالمنور لنسيانه مفاتيح الشقة في منطقة الجيزة ، وتم نقل الجثة إلى المستشفى.

 

مصرع شخص فى الجيزة

تلقى المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص أسفل عقار سكني بشارع عبود الزمر  بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص في العقد الخامس من عمره يرتدي ملابسه بالكامل، وبه عدة كسور وكدمات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

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واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

 

وكشفت التحريات الأولية أنه أثناء قيامه المجنى عليه بالتسلق على ماسورة مياه صرف بالمنور لنسيانه مفاتيح الشقة فحدث كسر بالماسورة وسقط جثة هامدة في الحال.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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