مقتل 15 وإصابة 21 آخرين في تحطم حافلة بالمكسيك

قال مسئولون حكوميون في المكسيك إن 15 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 21 آخرين في تحطم حافلة في ولاية ناياريت الساحلية اليوم الخميس.

وقع الحادث عندما انحرفت حافلة الركاب عن طريق سريع لتسقط في واد بغرب المكسيك.

وقالت هيئة الحماية المدنية والإطفاء في ناياريت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "هناك 21 مصابا من مختلف الأعمار تلقوا المساعدة في موقع الحادث إضافة إلى 15 شخصا بلا حراك يجرى العمل لإجلائهم من الموقع".

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مصرع 15 وإصابة 21 آخرين في حادث بالمكسيك

وأوضح مسئولون أن الحادث وقع قرب برانكا بلانكا على الطريق السريع خارج مدينة تيبك عاصمة الولاية، وأضافوا أن حافلة الركاب، التابعة لشركة إيليت، كانت متجهة إلى تيخوانا.

ولم ترد الشركة على طلب للتعليق بعد.

وأظهرت صور نشرها مسئولون من ناياريت سيارات إسعاف تصطف على الطريق السريع.

مصرع 18 سائحا مكسيكيا في ولاية نايارين

الجدير بالذكر أن 18 سائحا مكسيكيا على الأقل لقو مصرعهم وأصيب 24 آخرون في وقت سابق، عندما تدهورت حافلتهم في وادٍ في ولاية ناياريت الواقعة غرب المكسيك، وفق ما أفاد مسؤول محلي وكالة فرانس برس.

وقال بيدرو نونيز المسئول في الحماية المدنية إن الحافلة التابعة لشركة خاصة كانت تنقل سياحا من جوادالاخارا في ولاية خاليسكو المجاورة إلى شواطئ منطقة جوايابيتوس في ناياريت عندما انحرفت عن الطريق وتدهورت في أحد الوديان.

وأضاف نونيز أن جميع الركاب هم من المكسيكيين.. ولم يعرف حتى الآن السبب وراء الحادث.