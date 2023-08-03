الجمعة 04 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

مقتل 15 وإصابة 21 آخرين في تحطم حافلة بالمكسيك

حادث المكسيك، فيتو
حادث المكسيك، فيتو

قال مسئولون حكوميون في المكسيك إن 15 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 21 آخرين في تحطم حافلة في ولاية ناياريت الساحلية اليوم الخميس.

وقع الحادث عندما انحرفت حافلة الركاب عن طريق سريع لتسقط في واد بغرب المكسيك.

وقالت هيئة الحماية المدنية والإطفاء في ناياريت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "هناك 21 مصابا من مختلف الأعمار تلقوا المساعدة في موقع الحادث إضافة إلى 15 شخصا بلا حراك يجرى العمل لإجلائهم من الموقع".

Advertisements

 

مصرع 15 وإصابة 21 آخرين في حادث بالمكسيك

وأوضح مسئولون أن الحادث وقع قرب برانكا بلانكا على الطريق السريع خارج مدينة تيبك عاصمة الولاية، وأضافوا أن حافلة الركاب، التابعة لشركة إيليت، كانت متجهة إلى تيخوانا.

ولم ترد الشركة على طلب للتعليق بعد.

وأظهرت صور نشرها مسئولون من ناياريت سيارات إسعاف تصطف على الطريق السريع.

 

مصرع 18 سائحا مكسيكيا  في ولاية نايارين

الجدير بالذكر أن 18 سائحا مكسيكيا على الأقل لقو مصرعهم وأصيب 24 آخرون في وقت سابق، عندما تدهورت حافلتهم في وادٍ في ولاية ناياريت الواقعة غرب المكسيك، وفق ما أفاد مسؤول محلي وكالة فرانس برس.

وقال بيدرو نونيز المسئول في الحماية المدنية إن الحافلة التابعة لشركة خاصة كانت تنقل سياحا من جوادالاخارا في ولاية خاليسكو المجاورة إلى شواطئ منطقة جوايابيتوس في ناياريت عندما انحرفت عن الطريق وتدهورت في أحد الوديان.

وأضاف نونيز أن جميع الركاب هم من المكسيكيين.. ولم يعرف حتى الآن السبب وراء الحادث.

أول تعليق من مدرب بنما بعد خسارة الكأس الذهبية أمام المكسيك

مقتل وإصابة 19 في حادث إطلاق نار على سباق سيارات في المكسيك

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المكسيك حادث المكسيك اخبار العالم أخبار العالم اليوم حادث بشع بالمكسيك أخبار المكسيك

مواد متعلقة

مصرع 20 شخصا في غرق مركب بأوغندا

المكسيك بطلا للكأس الذهبية للمرة التاسعة في تاريخه على حساب بنما

المكسيك تتهم شركة صينية بسرقة التصميمات

مصرع 13 شخصا في حادث تصادم مقطورة بسيارة نقل في المكسيك

الأكثر قراءة

أخبار مصر: سعر الدولار والذهب بعد رفع سعر الفائدة، رسالة ساويرس لـ حمزة نمرة، طالبة بالثانوية تنهي حياتها بسبب مجموع 89 %

إجراء عاجل من السودان على الحدود مع إثيوبيا، ماذا يحدث

رونالدو يتصدر تويتر بعد لقطته مع شيكابالا، ومتابعون: هل أعاد شيكا تيشرت الدون مرة أخرى(فيديو)

توقعات الأبراج حظك اليوم الجمعة 4-8-2023 أبراج الحمل والجوزاء والثور

أسعار الذهب اليوم الجمعة آخر تحديث

الأرصاد تحذر من طقس اليوم: شديد الحرارة ورياح مثيرة للأتربة وأمطار رعدية بهذه المناطق

سيروم طبيعي لزيادة طول الشعر وكثافته وعلاج جميع مشاكله

قتل الأمل، رئيس شعبة السيارات يتحدث عن نفق مظلم للقطاع بعد رفع سعر الفائدة

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج حظك اليوم الجمعة 4-8-2023 أبراج الحمل والجوزاء والثور

رشت ملح في عينيه وعذبته حتى الموت، تفاصيل مقتل الطفل موسى تهز الشارع العراق (فيديو)

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 4-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الجمعة 4-8-2023 أبراج الأسد والعذراء والسرطان

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 4 أغسطس 2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 3-8-2023 في نهاية التعاملات

أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الخميس 3-8-2023

تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس 3-8-2023

المزيد

انفوجراف

أرقام قياسية في مشتريات المصريين من الذهب خلال النصف الأول من 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 4- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 4- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

خطبة الجمعة اليوم، مساجد مصر تتحدث عن "الحمد في الكتاب والسنة"

المزيد
الجريدة الرسمية