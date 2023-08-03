الجمعة 04 أغسطس 2023
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رياضة

الكويت الكويتي يتعادل 1-1 أمام شباب بلوزداد بالبطولة العربية

شباب بلوزداد،فيتو
شباب بلوزداد،فيتو

البطولة العربية، تعادل فريق شباب بلوزداد الجزائري أمام الكويت الكويتي بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد ضمك في الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة العربية، المقامة الآن على الملاعب السعودية.

وأحرز هدف شباب بلوزداد محمد اسلام بالخير في الدقيقة 6 من عمر الشوط الأول، بينما أحرز طه ياسين الخنيسي في الدقيقة 87.

ويخوض فريقا شباب بلوزداد والكويت الكويتي مباراتهما، كتحصيل حاصل بعد حسم خروجهما من البطولة، لحساب الرجاء المغربي والوحدة الإماراتي.

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وخاض بوريس بونياك المدير الفني لفريق الكويت الكويتي، تشكيل فريقه أمام شباب بلوزداد الجزائري  على ملعب استاد ضمك في الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة العربية، المقامة الآن على الملاعب السعودية.

تشكيل الكويت أمام شباب بلوزداد

ويلعب فريق الكويت الكويتي أمام شباب بلوزداد بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: ضاري العتيبي.

خط الدفاع: مشاري غنام- محمد فريح- فهد حمود- يوسفي الخبيزي.

خط الوسط: رضا هاني- أحمد الظفيري- محمد دحام.

خط الهجوم: عمرو عبد الفتاح- إبراهيم كميل- فواز المبيلش.

تشكيل شباب بلوزداد أمام الكويت الكويتي 

أحمد عبد القادر

طلال بوصوف– مامادو ساماكي– حسين سالمي– زين الدين بوتمان

ايوسف لعوافي – مختار بلخيثر– مليلود ربيعي – إسلام بلخير

محمد عزي- ليونال جوفو

 

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد العربي لكرة القدم، أعلنت عن الأطقم التحكيمية الذي ستدير مباريات اليوم الخميس ضمن منافسات كأس الملك سلمان للأندية العربية بالبطولة العربية. 

وكلفت اللجنة محمود البنا حكما رابعا  ومحمود عاشور حكم فيديو لمباراة  شباب بلوزداد والكويت الكويتي.

 

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏SALMAN الاتحاد العربي لكرة القدم حكام مباريات اليوم الخميس أغسطس 2023 الكويت الكويتي مفيم شل حكام مساع حكم فيديو شباب بلوزداد الجزائري 16:00 نادي حكم فيديو VAR الغامدي حكم رابع هشام الرفاعي مساعد محمود عاشور مساعد البنا حكم ساحة علي مازن زيزفون حنا حطاب الرجاء المغربي مقيم سله حكام 16:00 مساعد حكم VAR فيديو حكم فيديو الوحدة الإماراتي ይ مدينة الأمير سلطان الرياضية بأبها مساعد حكم رابع عوني حسونة VAR فيصل القحطاني ++ خالد الطريس مساعد اول دحان دحانبيدا حكم ساحة راشد الغيثي أبو بك العمري محمد الهويش UAFAAC‏'‏


وأسندت اللجنة في لقاء الزمالك والنصر السعودي للحكم المغربي رضوان جيد حكما للساحة  ويعاونه كلا من لحسن ازكاو مساعد أول ومصطفى اكاركاد مساعد ثاني  وعادل النقبي حكما رابعا  وسمير كزاز حكم فيديو  ومقران قواري حكم فيديو مساعد  .
 

 

قد تكون صورة ‏‏كرة قدم‏ و‏تحتوي على النص '‏UAFA الاتحا العربي لكرة القدم حكام مباريات اليوم أغسطس 2023 الخميس 18:00 الاتحاد المنستيري التونسي مقيم حكام مساع حكم فيديو الشباب السعودي مدينة الملك سعود بالباحة حكم فيديو VAR ظافر الشهري حكم سعو أحمد مساعد بن براهيم لحلو اعد محمد حكم ساحة عبدالله صالح محمد جعفر مهند قاسم النصر السعودي مقيم حكام 18:00 مساعد حكم VAR فيديو الزمالك المصري حكم فيديو & مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف مساعد حكم رابع سعد كميل VAR قوراري مقران ↑� سمير كزاز مساعد عادل النقبي حكم ساحة مصطفى أكركاد لحسن ازكاو رضوانجيد UAFAAC‏'‏‏

ويلتقي شباب بلوزداد الجزائري مع الكويت الكويتي اليوم الخميس على ملعب "نادي ضمك"، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالبطولة العربية في مباراة تحصيل حاصل وذلك بعد تأهل الرجاء والوحدة عن المجموعة.

 

موعد مباراة شباب بلوزداد ضد الكويت الكويتي

تنطلق مباراة شباب بلوزداد والكويت الكويتي في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية اليوم الخميس.

 

القناة الناقلة لمباراة شباب بلوزداد ضد الكويت الكويتي

ومن المقرر أن تنقل مباراة شباب بلوزداد ضد الكويت الكويتي  عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس الملك سلمان للأندية "البطولة العربية".

 

وتختتم اليوم منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، باقامة 4 مباريات مرتقبة في المجموعتين الثالثة والرابعة.

 

مباريات اليوم في البطولة العربية

وفي المجموعة الرابعة، يلعب شباب بلوزداد الجزائري مع الكويت الكويتي، والوحدة الإماراتي مع الرجاء المغربي في أبها، وذلك في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.


وفي المجموعة الثالثة، يلعب الزمالك مع النصر السعودي في الطائف، ويلتقي الشباب السعودي بنظيره الاتحاد المنستيري التونسي بالباحة، في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

 

مواعيد مباريات اليوم في البطولة العربية والقنوات الناقلة 

شباب بلوزداد الجزائري  ضد  الكويت الكويتي – 4 مساء - SSC HD

الوحدة الإماراتي ضد الرجاء المغربي – 4 مساء - SSC HD

الزمالك ضد النصر السعودي – 6 مساء - SSC HD

الاتحاد المنستيري التونسي ضد الشباب السعودي – 6 مساء - SSC HD

 

المتأهلون إلى دور ربع النهائي بالبطولة العربية للأندية حتى الآن

الإتحاد السعودي
الوحدة الإماراتي
الرجاء المغربي
الهلال السعودي
السد القطري
الشرطة العراقي

 

وتحدد مباريات اليوم الخميس الفريقين المتأهلين من مجموعة الزمالك “المجموعة الثالثة” والتي تضم الزمالك والنصر والشباب والاتحاد المنستيري التونسي ما بين الثلاثي الأول بعد ابتعاد الفريق التونسي عن المنافسة.

 

جوائز البطولة العربية

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم  قد كشف عن جوائز البطولة والتي تبلغ 10 ملايين دولار، حيث سينال الفائز باللقب 6 ملايين دولار، ووصيفه على 2.5 مليون دولار.

وجاءت تفاصيل الجوائز المالية للبطولة العربية كالتالي:

البطل: 6 ملايين دولار.

الوصيف: 2.5 مليون دولار.

نصف النهائي: 200 ألف دولار للفريق الخاسر.

ربع النهائي: 150 ألف دولار للفريق الخاسر

المجموعات: 100 ألف دولار للفريق الخاسر.

الدورين الأول والثاني: النادي المستضيف يحصل على عوائد التذاكر، و20 ألف دولار مقابل السفر خارج أرضه.

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