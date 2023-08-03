البطولة العربية، ماني يبلغ مدرب النصر السعودي موقفه من اللعب ضد الزمالك

البطولة العربية، كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن موقف السنغالي ساديو ماني نجم النصر السعودي من اللعب أمام الزمالك في مباراة الفريقين بالجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات للبطولة العربية.

وقالت الصحيفة أن لويس كاسترو مدرب النصر آجل مصير مشاركة ساديو ماني أمام الزمالك حتى الاجتماع الفني ظهر اليوم.

وأوضحت أن الدولي السنغالي اجتمع بالمدرب عقب تدريب أمس وأبلغه بحاجته إلى تدريبات لياقية إضافية وأنه لا يريد الاستعجال في المشاركة بالمباريات لذلك قد يشارك في جزء صغير من المباراة.

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موعد مباراة الزمالك والنصر السعودي في البطولة العربية

تنطلق مباراة الزمالك والنصر السعودي اليوم الخميس في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والنصر السعودي

تنقل مباراة الزمالك والنصر السعودي عبر قنوات SSC السعودية الناقل الحصري للبطولة العربية “كأس الملك سلمان للأندية”.

وحقق فريق الشباب السعودي الفوز بهدف نظيف على حساب الزمالك في المباراة التي أقيمت على إستاد مدينة الملك فهد بالطائف في إطار مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة للبطولة العربية.

وفي نفس الجولة حقق فريق النصر الفوز على نظيره الاتحاد المنستيري بنتيجة 4-1.

وفي السطور التالية نستعرض ترتيب مجموعة الزمالك في البطولة العربية قبل الجولة الختامية في دور المجموعات.

ترتيب مجموعة الزمالك في البطولة العربية

النصر (4 نقاط من مبارتين) الشباب (4 نقاط من مبارتين) الزمالك (3 نقاط من مبارتين) الاتحاد المنستيري (بدون نقاط من مبارتين)

وفي الجولة الثالثة والأخيرة يواجه الشباب نظيره الاتحاد المنستيري في الجولة الختامية بينما يلاقي الزمالك فريق النصر السعودي.

ويمتلك فريق النصر كوكبة من النجوم، يأتي على رأسها البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي تاليسكا والوافدين الجدد بروزوفيتش وسيكو فوفانا وأليكس تيليس وساديو ماني.

وبعد ضم هذه الأسماء العالمية ارتفعت القيمة التسويقية لنادي النصر السعودي، حتى أصبح لاعبا واحدا في قائمة النصر قيمته أكبر من فريق الزمالك بالكامل.

لاعب النصر قيمته التسويقية أكبر من الزمالك

وتعد القيمة التسويقية لسيكو فوفانا لاعب النصر 32 مليون يورو وهي أكبر من القيمة التسويقية لفريق الزمالك بالكامل والتي تساوي 20.45 مليون يورو.

تشكيل النصر المتوقع أمام الزمالك

في حراسة المرمى: نواف العقيدي

في خط الدفاع: سلطان الغنام، علي لاجامي، عبد الله مادو، أليكس تيليس.

خط الوسط: بروزوفيتش وسيكو فوفانا وخالد الغنام.

في خط الهجوم: تاليسكا، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني.

ومن الممكن أن يبدأ عبدالرحمن غريب في التشكيل الأساسي على أن يشارك ساديو ماني في الشوط الثاني.

جوائز البطولة العربية

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم قد كشف عن جوائز البطولة والتي تبلغ 10 ملايين دولار، حيث سينال الفائز باللقب 6 ملايين دولار، ووصيفه على 2.5 مليون دولار.

وجاءت تفاصيل الجوائز المالية للبطولة العربية كالتالي:

البطل: 6 ملايين دولار.

الوصيف: 2.5 مليون دولار.

نصف النهائي: 200 ألف دولار للفريق الخاسر.

ربع النهائي: 150 ألف دولار للفريق الخاسر

المجموعات: 100 ألف دولار للفريق الخاسر.

الدورين الأول والثاني: النادي المستضيف يحصل على عوائد التذاكر، و20 ألف دولار مقابل السفر خارج أرضه.