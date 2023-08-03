6 أندية تحجز مقعدها في ربع نهائي البطولة العربية.. و3 فرق بمجموعة الزمالك تتنافس على تذكرة التأهل

البطولة العربية، يسدل الستار اليوم الخميس، على منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، بإقامة 4 مباريات مرتقبة في المجموعتين الثالثة والرابعة.

مباريات اليوم في البطولة العربية

وفي المجموعة الرابعة، يلعب شباب بلوزداد الجزائري مع الكويت الكويتي، والوحدة الإماراتي مع الرجاء المغربي في أبها، وذلك في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.



وفي المجموعة الثالثة، يلعب الزمالك مع النصر السعودي في الطائف، ويلتقي الشباب السعودي بنظيره الاتحاد المنستيري التونسي بالباحة، في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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المتأهلون إلى دور ربع النهائي بالبطولة العربية للأندية حتى الآن

الإتحاد السعودي

الوحدة الإماراتي

الرجاء المغربي

الهلال السعودي

السد القطري

الشرطة العراقي

وتحدد مباريات اليوم الخميس الفريقين المتأهلين من مجموعة الزمالك “المجموعة الثالثة” والتي تضم الزمالك والنصر والشباب والاتحاد المنستيري.

آلية التأهل لدور ربع النهائي بالبطولة العربية

ويتحدد ترتيب المجموعة بالبطولة العربية بعد نهاية دور المجموعات بالحصول على أكثر عدد من النقاط ثم فارق الأهداف في المجموعة ثم أكثر عدد من الأهداف المسجلة.

وفي حال استمرار التعادل يتم اللجوء لنقاط المواجهات وفارق الأهداف في المواجهات"ماله وما عليه" ثم أكثر عدد الأهداف المسجلة في المواجهات.

وإذا استمر التعادل يتم اللجوء للعب النظيف وأخيرا القرعة حال التعادل فيما سبق.

مشوار الزمالك والنصر في البطولة العربية

ويحتل النصر صدارة المجموعة الثالثة لكأس الملك سلمان برصيد 4 نقاط يليه مواطنه الشباب بنفس الرصيد، ثم يحل الزمالك ثالثًا بـ3 نقاط ثم يأتي الاتحاد المنستيري دون أي نقاط.

النصر تعادل أمام الشباب سلبيا في المباراة الأولى وحقق الفوز برباعية مقابل هدف على الاتحاد المنستيري في الجولة الثانية.

الزمالك استطاع تحقيق الفوز في الجولة الأولى برباعية مقابل لا شيء وخسر في الجولة الثانية أمام الشباب بهدف دون رد.



فرص تأهل الزمالك بربع نهائي البطولة العربية

ولم يتبق للزمالك سوى فرصة وحيدة للتأهل وهي الفوز على النصر والوصول للنقطة السادسة، لتجاوز دور المجموعات بغض النظر عن نتيجة الشباب والمنستيري.

ولا شك أن الخسارة بكل تأكيد تعني خروج الزمالك من سباق التأهل، وتضمن صعود النصر والشباب سويا.

أما التعادل قد يضمن للزمالك الصعود، لأنه سيصل إلى النقطة الرابعة، ولكن بشرط هزيمة الشباب أمام الاتحاد المنستيري، لأن التفوق سيكون للفريق الأبيض بفارق الأهداف.

فيما يحتاج النصر والشباب لتحقيق التعادل فقط لضمان التأهل سويًا عن هذه المجموعة في الجولة الأخيرة.

ويصعد النصر حال تحقيق التعادل أو الفوز، كما أن الخسارة قد تضمن للنصر التأهل، حال خسارة الشباب أمام الاتحاد المنستيري.

والعكس أيضا، يصعد الشباب حال الفوز أو التعادل أو الهزيمة بشرط فوز الزمالك على نظيره النصر.

ولا يملك الاتحاد المنستيري، أي فرص للتأهل عن هذه المجموعة، بعدما خسر أول مباراتين في دور المجموعات.

ترتيب مجموعة الزمالك في البطولة العربية

النصر (4 نقاط من مبارتين)

الشباب (4 نقاط من مبارتين)

الزمالك (3 نقاط من مبارتين)

الاتحاد المنستيري (بدون نقاط من مبارتين)

تاريخ مواجهات الزمالك والنصر السعودي

حقق الزمالك الفوز بهدف دون رد في البطولة العربية للأندية أبطال الكؤوس في عام 2000، قبل أن يكرر الفوز بنتيجة 2-1 في بطولة الأندية العربية الأبطال في نسخة 2017.

وسجل العميد حسام حسن في صيف 2000 هدف فوز الزمالك على النصر في نسخة العام ذاته، بينما تكفل بثنائية 2017 حازم إمام ومحمود حمدي، فيما سجل ليواندرو بيريرا هدف العالمي.

وتشارك الزمالك والنصر في نسختي 2000 و2017 نفس المصير، حيث تأهلا معًا للدور الثاني في المرة الأولى، الأبيض كمتصدر بـ6 نقاط والعالمي كوصيف، ثم خرجا معا من دور المجموعات في 2017.

ختام منافسات المجموعتين الأول والثانية بالبطولة العربية

وتأهل كل من السد القطري والهلال السعودي والاتحاد السعودي والشرطة العراقي، إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، بعد ختام منافسات المجموعتين الأولى والثانية.



في المجموعة الثانية، فاز فريق السد بهدف دون رد أمام نظيره أهلي طرابلس الليبي، سجله اللاعب باولو أوتافيو ليرفع رصيده لـ7 نقاط في صدارة جدول الترتيب.



وفي نفس المجموعة، فاز الهلال على الوداد المغربي بنتيجة 2-1، وسجل هدفيه كل من سافيتش وروبن نيفيز، بينما جاء هدف الوداد عن طريق اللاعب سيف الدين بوهرة، ليرفع الفريق السعودي رصيده لـ4 نقاط في المركز الثاني خلف السد.



وفي المجموعة الأولى، حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الترجي والصفاقسي التونسيين، بينما فاز الاتحاد السعودي على الشرطة العراقي بنتيجة 2-1، وسجل له كل من أحمد بامسعود وكريم بنزيما، وجاء هدف الشرطة عن طريق ابوبكر عبدالمجيد.



بتلك النتائج، يتصدر فريق الاتحاد جدول ترتيب المجموعة بـ9 نقاط، يليه الشرطة برصيد 4 نقاط، وتأهلا معًا إلى الدور ربع النهائي.