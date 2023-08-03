الخميس 03 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

التشكيل المتوقع للزمالك أمام النصر السعودي فى البطولة العربية

سيف الدين الجزيري،
سيف الدين الجزيري، فيتو

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على ملامح تشكيل فريقه أمام النصر السعودى اليوم.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد صبحي فى حراسة المرمى وحاتم سكر وحمزة المثلوثي ومصطفي الزناري ومحمد عبدالغني في خط الدفاع ودونجا وعمرو السيسي ونيمار وزيزو وعمر جابر في خط الوسط وسيف الجزيري في خط الهجوم. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، لمواجهة نظيره النصر السعودي اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بمجموعات البطولة العربية.

موعد مباراة الزمالك والنصر السعودي في البطولة العربية

تنطلق مباراة الزمالك والنصر السعودي اليوم الخميس في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف. 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والنصر السعودي 

تنقل مباراة الزمالك والنصر السعودي عبر قنوات SSC السعودية الناقل الحصري للبطولة العربية “كأس الملك سلمان للأندية”.

Advertisements

وحقق فريق الشباب السعودي الفوز بهدف نظيف على حساب الزمالك في المباراة التي أقيمت على إستاد مدينة الملك فهد بالطائف في إطار مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة للبطولة العربية.

وفي نفس الجولة حقق فريق النصر الفوز على نظيره الاتحاد المنستيري بنتيجة 4-1. 

وفي السطور التالية نستعرض ترتيب مجموعة الزمالك في البطولة العربية قبل الجولة الختامية في دور المجموعات.

ترتيب مجموعة الزمالك في البطولة العربية

  1. النصر (4 نقاط من مبارتين)
  2. الشباب (4 نقاط من مبارتين)
  3. الزمالك (3 نقاط من مبارتين)
  4. الاتحاد المنستيري (بدون نقاط من مبارتين)

وفي الجولة الثالثة والأخيرة يواجه الشباب نظيره الاتحاد المنستيري في الجولة الختامية بينما يلاقي الزمالك فريق النصر السعودي.

قائمة الزمالك في البطولة العربية

وتضم  قائمة الزمالك لخوض البطولة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط  الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط  الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح ذكي.

القيمة التسويقية للزمالك والنصر، فيتو 

تشكيل النصر المتوقع أمام الزمالك

في حراسة المرمى: نواف العقيدي.

في خط الدفاع: سلطان الغنام، علي لاجامي، عبد الله مادو، أليكس تيليس.

خط الوسط: بروزوفيتش وسيكو فوفانا وخالد الغنام.

في خط الهجوم: تاليسكا، رونالدو، ساديو ماني.

ومن الممكن أن يبدأ عبدالرحمن غريب في التشكيل الأساسي على أن يشارك ساديو ماني في الشوط الثاني. 

 

جوائز البطولة العربية 

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم  قد كشف عن جوائز البطولة والتي تبلغ 10 ملايين دولار، حيث سينال الفائز باللقب 6 ملايين دولار، ووصيفه على 2.5 مليون دولار.

وجاءت تفاصيل الجوائز المالية للبطولة العربية كالتالي:

البطل: 6 ملايين دولار.

الوصيف: 2.5 مليون دولار.

نصف النهائي: 200 ألف دولار للفريق الخاسر.

ربع النهائي: 150 ألف دولار للفريق الخاسر

المجموعات: 100 ألف دولار للفريق الخاسر.

الدورين الأول والثاني: النادي المستضيف يحصل على عوائد التذاكر، و20 ألف دولار مقابل السفر خارج أرضه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

التشكيل المتوقع للزمالك للزمالك زمالك النصر السعودي البطولة العربية

مواد متعلقة

6 أندية تحجز مقعدها في ربع نهائي البطولة العربية.. و3 فرق بمجموعة الزمالك تتنافس على تذكرة التأهل

مجموعة الزمالك، موعد مباراة الشباب السعودي والاتحاد المنستيري والقناة الناقلة

موعد مباراة الزمالك والنصر السعودي في البطولة العربية والقنوات الناقلة

النصر السعودي ضد الزمالك، كريستيانو رونالدو يقود الهجوم وماني بديلا

الأكثر قراءة

التظلمات تخفف عقوبة كهربا إلى 6 مباريات وهذا موقف أزمة الشحات والشيبي

الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين

كواليس إقالة أبو عبلة من رئاسة الجهاز الطبي بالأهلي

أخبار مصر: حسم سعر الفائدة، رحيل مرتضى عن الزمالك ورد من ممدوح عباس، بن شرقي يفاجئ الأهلي، مقتل سيدة بالمنوفية بطريقة نيرة أشرف

مصرع شقيقين داخل شقة في الساحل

خالد الغندور يستفز جماهير الأهلي بخسائره في البطولات العربية

أسعار الدواجن والبيض اليوم، سعر كيلو الفراخ البيضاء يواصل الانخفاض في الأسواق

البطولة العربية، ماني يبلغ مدرب النصر السعودي موقفه من اللعب ضد الزمالك

Advertisements

منوعات

المزيد

منصة "إكس" تتيح للمستخدمين إخفاء العلامة الزرقاء من حساباتهم

اكتشاف جديد يقلب البشرية، مادة توصيل للكهرباء من حرارة الغرفة يثير الجدل

أوكسفام: غالبية عمل المرأة بلا أجر

علماء يعثرون على حفرية لحيوان ضخم في بيرو

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الدواجن والبيض اليوم، سعر كيلو الفراخ البيضاء يواصل الانخفاض في الأسواق

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس داخل الأسواق

سعر جرام الذهب اليوم الخميس، مؤشر المعدن الأصفر بالبورصة المصرية (رابط مباشر)

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 3-8-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

جريمة الصحراوي الغامضة.. تفاصيل مقتل رجل أعمال داخل سيارته الفارهة (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شرب اللبن في المنام وعلاقته بالربح والثروة والجاه والسلطة

تفسير رؤية زيت الزيتون في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض والرزق الحلال

هل يجب على المخطوبة طاعة خطيبها، أستاذ فقه يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية