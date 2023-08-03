الجمعة 04 أغسطس 2023
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خارج الحدود

تعيين الجنرال متين جوراك قائدا جديدا للجيش التركي

أردوغان، فيتو
أردوغان، فيتو

أفاد قرار نشره مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، بأن المجلس العسكري الأعلى في البلاد عين الجنرال متين جوراك رئيسا جديدا لهيئة الأركان العامة.

وسيكون جوراك خليفة ليشار جولر الذي عينه أردوغان وزيرا للدفاع في الحكومة الجديدة في يونيو الماضي.

وأدى أردوغان اليمين الدستورية في يونيو لولاية رئاسية جديدة مدتها خمس سنوات.

 

 6 أماكن ضمن نطاق المناطق المحمية الطبيعية

وأمس، نشرت الجريدة الرسمية التركية، اليوم الأربعاء، مرسوما رئاسيا وقعه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن حماية ست مناطق حساسة في تركيا.

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ووفقا للتقارير الواردة من وسائل الإعلام المحلية، جرى تسجيل 6 أماكن ضمن نطاق المناطق المحمية الطبيعية في آرتفين وفان وقيصري وبارتين.

ووفقا لـ "تريكا الآن"، تعتبر هذه المناطق حساسة للغاية وتحتاج إلى حماية صارمة، وتضمنت القرارات خرائط ومخططات وحدود وإحداثيات لبعض الأماكن.

 

الأماكن الحساسة فى تركيا 

وبناءً على المرسوم، تم تسجيل وتعيين المناطق التالية بوصفها مناطق حساسة تحتاج إلى حماية:

موقع “Meydancık” في منطقة “Şavşat” بمحافظة آرتفين في المرحلة الأولى والثانية والثالثة.
شلال “Muradiye” في منطقة “Muradiye” بمحافظة فان.
قصب “Hürmetçi” في منطقتي “İncesu” و“Hacılar” بمحافظة قيصري.

قرية “Tekkeönü” في منطقة “Kurucaşile” بمحافظة بارتين.

يهدف هذا القرار إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي والبيئة الطبيعية في تلك المناطق الحساسة، وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

ويمكن أن يكون للمناطق المحمية دور هام في تعزيز السياحة البيئية وتجربة السكان المحليين، كما أنها قد تساهم في الحفاظ على توازن النظام البيئي للمنطقة.

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