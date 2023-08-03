الخميس 03 أغسطس 2023
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اقتصاد

ارتفاع معدل التضخم في تركيا 9.5% خلال يوليو

التضخم في تركيا،
التضخم في تركيا، فيتو

أنهى التضخم في تركيا تباطؤه الذي استمر ثمانية أشهر في يوليو، ما وضعه في طريقه نحو ارتفع لا يتوقع البنك المركزي بلوغ ذروته إلا قرب منتصف العام المقبل.

 

ارتفاع معدل التضخم في تركيا 

قفزت أسعار المستهلك 47.8% على أساس سنوي في يوليو من 38.2% الشهر الأسبق، حسبما أظهرت بيانات مكتب الإحصاء اليوم الخميس، وبلغ متوسط ​​التوقعات في استطلاع بلومبرج للاقتصاديين 46.8%. في حين بلغ معدل التضخم الشهري 9.5%.

علم تركيا، فيتو

تتزايد ضغوط الأسعار منذ أن بدأت الليرة في الانخفاض بحدة بعد انتخابات مايو التي فاز فيها الرئيس رجب طيب أردوغان، وما أضاف إلى مخاطر التضخم، رفعت الحكومة أيضًا الضرائب على مجموعة متنوعة من السلع الأساسية والوقود، جزئيًا للمساعدة في سداد التعهدات المكلّفة التي تم التعهد بها قبل فترة الاقتراع.

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أسوأ أزمة تكلفة معيشة

جاءت الموجة التضخمية التي اجتاحت الاقتصاد البالغ قيمته 900 مليار دولار بعد أشهر فقط من أسوأ أزمة تكلفة معيشة يشهدها منذ عقود، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تكون زيادة الأسعار في تركيا هي الخامسة الأسرع نموًا حول العالم في 2023.

 

"من المتوقع أن تكون تعديلات الأسعار وزيادة الحكومة الضرائب من العوامل الرئيسية التي ستؤدي إلى ارتفاع التضخم. نتوقع أيضًا أن نرى مساهمة كبيرة من الانخفاض السريع في قيمة الليرة بعد انتخابات مايو". وفق سيلفا بحر بازيكي، المحللة لدى "بلومبرج إيكونوميكس".

 

ضريبة القيمة المضافة على السلع

وكانت الصحيفة الرسمية في تركيا أعلنت في شهر يوليو الماضي، عن زيادة ضريبة القيمة المضافة نقطتين مئويتين في فئتين كما زادت الضريبة المفروضة على القروض المصرفية الشخصية.      

 

وأشارت الصحيفة إلى أن ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات زادت إلى 20% من 18% كما ارتفعت الضريبة على سلع أساسية مثل المناشف الورقية والمنظفات والحفاضات إلى 10% من 8%، بحسب موقع CNBC عربية.

وفي الإعلان المنشور في الصحيفة الرسمية والذي دخلت القرارات الواردة فيه حيز التنفيذ على الفور، وقع الرئيس رجب طيب أردوغان عدة قرارات من بينها زيادة ضريبة التأمين والمعاملات المصرفية التي تنطبق على القروض الشخصية إلى 15% من 10%.

 

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رسوم تسجيل الهواتف المحمولة

كما أظهر أحد القرارات أن رسوم تسجيل الهواتف المحمولة التي يتم إحضارها من الخارج زادت 228% إلى 20 ألف ليرة (765.74 دولار) من 6091 ليرة.

 إعفاء مدفوعات توزيعات الأرباح

وبشكل منفصل، قررت تركيا أيضًا إعفاء مدفوعات توزيعات الأرباح عن أسهم الخزينة التي تشتريها الشركات المدرجة في بورصة إسطنبول من ضريبة الاستقطاع.

وجاءت تلك القرارات بعد طرح مشروع قانون في البرلمان قبل أيام يهدف لرفع الضريبة على الشركات إلى 25% من 20% لأغراض تمويل احتياجات تتعلق بالتعافي من أثر الزلزال.

 

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