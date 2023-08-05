خببر: وجود 80% من المستثمرين المصريين بالبورصة يقلل التأثيرات السلبية للشهادات الدولارية

قال محمد عبدالهادي خبير أسواق المال، إن طرح الشهادات الدولارية هي خطوات إيجابية في معالجة الفجوة التمويلية وانخفاض النقد الأجنبي في مصر خاصة أن المشكلة تكمن في العملة الأجنبية وليست المحلية وبالتالي وضعت الدولة خطوات إيجابية حاليا في معالجة المشكلة ومنها بيع أصول بقيمة 1.9 مليار دولار وإصدار شهادات دولارية وطرحت بدائل لتلك الشهادات منها واقعي من خلال شهادة 7% والعايد كل ثلاثة شهور ويصرف العائد بالدولار.

وأضاف:" الأخرى من خلال عائد 9% ولكن يصرف العائد مقدما بالجنية المصري قد لا تلقي قبول للمستثمرين، ولكن خطوات إيجابية نحو معالجة المشكلة في ظل اتجاة السياسات الأمريكية النقدية في الوقت الحالي نحو تثبيت أو خفض الفائدة متواكب مع انخفاض التضخم ".

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وأوضح أنه ليس للشهادات الدولارية تأثير علي البورصة المصرية في ظل الآتي:

اولا... أن نسبة الأفراد في السوق المصري 80% مقارنة بنسبه المؤسسات 20% وكذلك نسبة الأجانب في سوق المال المصري منخفض.

ثانيا... أن التأثير علي الشركات الدولارية ولذلك قد تحدث انخفاض في الاسهم الدولارية في ظل تواجد بدائل استثمارية اخري.

ثالثا... أن التأثيرات الحادثة في البورصة المصرية وأسباب الانخفاضات الحالية ترجع إلي سحب سيولة نتيجة الاكتتابات في اوراق أعلنت عن زيادة رؤوس الأموال. مثل بلتون وايبيكو والبنك تنميه الصادرات.

رابعا... أن أسعار الأسهم منخفضة إذا ما تم مقارنتها بالاستثمارات الأخري أو البدائل الأخري اي أنه لا يوجد مقارنة خاصة في ظل انخفاض أسعار الشركات المقيده نظرا لانخفاض قيمه العملة.

وأطلق بنكي الأهلى ومصر، الشهادة الدولارية الجديدة 2023 التي يبدأ البنك الأهلي وبنك مصر في طرحها، وتعد من أفضل الشهادات الدولارية في مصر 2023، حيث تقدم فوائد متنوعة وفقا لمدة الشهادة الدولارية.

وتتاح الشهادة الدولارية في البنك الأهلي وبنك مصر بفروع البنكين، حيث حدد البنك الأهلي أنواع الشهادة الدولارية، ومنها شهادة الأهلى فورًا الدولارية، وهي شهادة 3 سنوات ذات عائد سنوي 9%، بفئة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاته، يصرف مقدما بالمعادل بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة وتسترد قيمة الشهادة في تاريخ الاستحقاق بالدولار الامريكي.

أما الشهادة الدولارية «الأهلى بلس»، فهي شهادة 3 سنوات ذات عائد سنوي 7%، بفئة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاته، يصرف العائد ربع سنويًا بالدولار الامريكي، ويمكن بموجبها الحصول على قرض حتى 50% من قيمتها بالجنيه المصري بحد أقصى 10 مليون جنيه بفائدة 2.25% أقل من سعر إقراض البنك المركزي.