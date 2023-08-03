الخميس 03 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

في اليوم العالمي، احذر 5 أعراض لتسمم البطيخ ونصائح لتجنب الإصابة بها

البطيخ، فيتو
البطيخ، فيتو

اليوم العالمي للبطيخ، يحتفل العالم اليوم بالبطيخ، لزيادة الوعي بفوائده وأهميته للصحة مع تجنب بعض المخاطر خاصة أنه يمكن أن يسبب التسمم وحذرت منظمة الصحة العالمية من ذلك.

والبطيخ من فاكهة الصيف المميزة التى يعشقها الكبار والصغار وانتشرت منذ سنوات قليلة حالات تسمم البطيخ لأسباب عديدة ما يجعل بعض الأمهات تخشى منه على أفراد الأسرة.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن البطيخ من الفاكهة المميزة التى يعشقها الكبار والصغار فى فصل الصيف فهو يرطب الجسم فى فصل الصيف ما يساعده فى مقاومة الحرارة، خاصة عند تقديمه باردا، ولكن للاسف مؤخرا انتشرت حالات التسمم بسبب البطيخ، منا جعل الكثير من المواطنين يتجنبوا شرائه.

Advertisements

أسباب تسمم البطيخ 

وأضاف السيد، أن سبب تسمم البطيخ تعرضه أثناء زراعته للمبيدات الزراعية التى تسرع من زراعته وتزيد من حجمه، وللأسف بعض المزارعين عديمي الضمير يخالفون تعليمات وزارة الزراعة فى استخدام المبيدات الزراعية، فهى فى الأصل آمن ولكن عند استخدامها بنسب محددة أكدتها وزارة الزراعة ولكن زيادتها يسبب حالات التسمم عند تناولها.

أعراض تسمم البطيخ 

وتابع، أن أعراض التسمم بالبطيخ تظهر بعد تناول البطيخ من 4 إلى 6 ساعات، وتكون الأعراض كالتالي:

  • ارتفاع درجة حرارة الجسم.
  • القيء والغثيان
  • الإسهال
  • آلام البطن
  • التشنجات فى بعض الحالات
أعراض تسمم البطيخ، فيتو

وأوضح الدكتور أحمد السيد، أنه عند ظهور هذه الأعراض يجب الذهاب لأقرب مستشفى مجهزة لخضوع المريض إلى العلاج المناسب الذي يحافظ على صحته، وحياته لأن التسمم يمكن أن يسبب مضاعفات خطيرة.

 

مخاطر البطيخ على الصحة

وتابع أخصائي التغذية العلاجية، أن مخاطر المبيدات بالبطيخ لا تتوقف عند التسمم فقط، بل يمكن أن تسبب نمو الخلايا السرطانية بالجسم، لأنه فى الأصل مواد كيميائية ضارة، وتجنب ذلك يجب اتباع بعض النصائح عند شراء البطيخ.

 

نصائح يجب اتباعها عند شراء البطيخ وتناوله لتجنب التسمم

وأكد الدكتور أحمد، ضرورة شراء البطيخ من مكان موثوق به حيث محل الخضروات والفاكهة الموجود بالمنطقة ولديه تصريح من وزارة الزراعة، عدم شراء البطيخ الذى يباع على الرصيف بالشوارع ويكون مجهول المصدر، التأكد من أن وزن البطيخة مناسب لحجمها ولا يوجد بها أى خدوش، وأن اللون الأصفر الموجود بقشرتها يكون داكن، بينما الخطوط الخضراء بها تكون بارزة بعض الشيء، والأهم من ذلك هو غسل البطيخة جيدا قبل تقطيعها، مع مراعاة عدم ملامسة القشرة للبطيخ من الداخل، وان تكون البطيخة من الداخل طازجة ولا يوجد بها أجزاء ذابلة وأن يكون اللب لونه طبيعي وطازح ولا يوجد أى بقع من الداخل.

txt

في يومه العالمي، أهم فوائد البطيخ ومخاطر الإفراط في تناوله

txt

فوائد البطيخ، يحافظ على قلبك ويحمي مفاصلك

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، كأس مصر، دوري القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تسمم البطيخ اعراض تسمم البطيخ الدكتور أحمد السيد اليوم العالمي للبطيخ صحة الصحة

مواد متعلقة

فوائد فاكهة الصيف، أسرار 6 أنواع تحميك من الأمراض، البطيخ يخلى القلب حديد، البرقوق ملك الهدوء، والتين الشوكي طبق الغلابة

جمال شعبان: البطيخ فياجرا طبيعية ويحتوي على مادة تقوي الفحولة

فوائد البطيخ الأحمر، ينشط وظائف الكبد ويزيل ترسبات الأملاح بالكلى

الأكثر قراءة

التظلمات تخفف عقوبة كهربا إلى 6 مباريات وهذا موقف أزمة الشحات والشيبي

الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين

جريمة الصحراوي الغامضة.. تفاصيل مقتل رجل أعمال داخل سيارته الفارهة (فيديو جراف)

كواليس إقالة أبو عبلة من رئاسة الجهاز الطبي بالأهلي

أخبار مصر: حسم سعر الفائدة، رحيل مرتضى عن الزمالك ورد من ممدوح عباس، بن شرقي يفاجئ الأهلي، مقتل سيدة بالمنوفية بطريقة نيرة أشرف

الزمالك يعلن التعاقد مع محمد عادل لاعب طائرة الأهلي

خالد الغندور يستفز جماهير الأهلي بخسائره في البطولات العربية

مصرع شقيقين داخل شقة في الساحل

Advertisements

منوعات

المزيد

منصة "إكس" تتيح للمستخدمين إخفاء العلامة الزرقاء من حساباتهم

اكتشاف جديد يقلب البشرية، مادة توصيل للكهرباء من حرارة الغرفة يثير الجدل

أوكسفام: غالبية عمل المرأة بلا أجر

علماء يعثرون على حفرية لحيوان ضخم في بيرو

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الدواجن والبيض اليوم، سعر كيلو الفراخ البيضاء يواصل الانخفاض في الأسواق

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس داخل الأسواق

سعر جرام الذهب اليوم الخميس، مؤشر المعدن الأصفر بالبورصة المصرية (رابط مباشر)

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 3-8-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

جريمة الصحراوي الغامضة.. تفاصيل مقتل رجل أعمال داخل سيارته الفارهة (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شرب اللبن في المنام وعلاقته بالربح والثروة والجاه والسلطة

تفسير رؤية زيت الزيتون في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض والرزق الحلال

هل يجب على المخطوبة طاعة خطيبها، أستاذ فقه يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية