في اليوم العالمي، احذر 5 أعراض لتسمم البطيخ ونصائح لتجنب الإصابة بها

اليوم العالمي للبطيخ، يحتفل العالم اليوم بالبطيخ، لزيادة الوعي بفوائده وأهميته للصحة مع تجنب بعض المخاطر خاصة أنه يمكن أن يسبب التسمم وحذرت منظمة الصحة العالمية من ذلك.

والبطيخ من فاكهة الصيف المميزة التى يعشقها الكبار والصغار وانتشرت منذ سنوات قليلة حالات تسمم البطيخ لأسباب عديدة ما يجعل بعض الأمهات تخشى منه على أفراد الأسرة.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن البطيخ من الفاكهة المميزة التى يعشقها الكبار والصغار فى فصل الصيف فهو يرطب الجسم فى فصل الصيف ما يساعده فى مقاومة الحرارة، خاصة عند تقديمه باردا، ولكن للاسف مؤخرا انتشرت حالات التسمم بسبب البطيخ، منا جعل الكثير من المواطنين يتجنبوا شرائه.

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أسباب تسمم البطيخ

وأضاف السيد، أن سبب تسمم البطيخ تعرضه أثناء زراعته للمبيدات الزراعية التى تسرع من زراعته وتزيد من حجمه، وللأسف بعض المزارعين عديمي الضمير يخالفون تعليمات وزارة الزراعة فى استخدام المبيدات الزراعية، فهى فى الأصل آمن ولكن عند استخدامها بنسب محددة أكدتها وزارة الزراعة ولكن زيادتها يسبب حالات التسمم عند تناولها.

أعراض تسمم البطيخ

وتابع، أن أعراض التسمم بالبطيخ تظهر بعد تناول البطيخ من 4 إلى 6 ساعات، وتكون الأعراض كالتالي:

ارتفاع درجة حرارة الجسم.

القيء والغثيان

الإسهال

آلام البطن

التشنجات فى بعض الحالات

أعراض تسمم البطيخ، فيتو

وأوضح الدكتور أحمد السيد، أنه عند ظهور هذه الأعراض يجب الذهاب لأقرب مستشفى مجهزة لخضوع المريض إلى العلاج المناسب الذي يحافظ على صحته، وحياته لأن التسمم يمكن أن يسبب مضاعفات خطيرة.

مخاطر البطيخ على الصحة

وتابع أخصائي التغذية العلاجية، أن مخاطر المبيدات بالبطيخ لا تتوقف عند التسمم فقط، بل يمكن أن تسبب نمو الخلايا السرطانية بالجسم، لأنه فى الأصل مواد كيميائية ضارة، وتجنب ذلك يجب اتباع بعض النصائح عند شراء البطيخ.

نصائح يجب اتباعها عند شراء البطيخ وتناوله لتجنب التسمم

وأكد الدكتور أحمد، ضرورة شراء البطيخ من مكان موثوق به حيث محل الخضروات والفاكهة الموجود بالمنطقة ولديه تصريح من وزارة الزراعة، عدم شراء البطيخ الذى يباع على الرصيف بالشوارع ويكون مجهول المصدر، التأكد من أن وزن البطيخة مناسب لحجمها ولا يوجد بها أى خدوش، وأن اللون الأصفر الموجود بقشرتها يكون داكن، بينما الخطوط الخضراء بها تكون بارزة بعض الشيء، والأهم من ذلك هو غسل البطيخة جيدا قبل تقطيعها، مع مراعاة عدم ملامسة القشرة للبطيخ من الداخل، وان تكون البطيخة من الداخل طازجة ولا يوجد بها أجزاء ذابلة وأن يكون اللب لونه طبيعي وطازح ولا يوجد أى بقع من الداخل.