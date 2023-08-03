في يومه العالمي، أهم فوائد البطيخ ومخاطر الإفراط في تناوله

فوائد وأضرار البطيخ، البطيخ من الفاكهة الموسمية الأساسية في فصل الصيف فهى لا غنى عنها لمذاقه الرطب فى الطقس الحار.

وفوائد وأضرار البطيخ، عديدة فهو معشوق الجماهير الذى له مذاق مميز يعشقه الكبار والصغار، وله قيمة غذائية عالية، ولكن يجب عدم الإفراط في تناوله.

فوائد وأضرار البطيخ

وقالت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية، إن البطيخ من فاكهة الصيف اللذيذة التى منَّ الله بها على عباده في فصل الصيف حيث أنه له مذاق منعش في الطقس الحار لإحتوائه على نسبة عالية من الماء والسكريات، وله قيمة غذائية عالية لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

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القيمة الغذائية الموجودة في البطيخ

وأضافت استشارى التغذية، أن البطيخ يحتوى على نسبة عالية من الألياف ومضادات الأكسدة، وأيضا يحتوى على الحديد والبوتاسيوم وفيتامينات سي وأ وهـ، وجميعها عناصر مهمة لتقوية مناعة الجسم ومساعدته فى مقاومة جميع الأمراض.

فوائد البطيخ للصحة

وتابع، أن البطيخ فوائد عظيمة تدفعنا لتناوله طوال فصل الصيف، ومن فوائد البطيخ:-

يساعد فى الحماية من السرطان لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تمنع نمو الخلايا السرطانية.

يعزز من نضارة البشرة لاحتوائه على نسبة عالية من المياه ومضادات الأكسدة.

يقوى المناعة لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين سي.

يقوى النظر لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين أ.

يساعد فى علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائه على الحديد وفيتامين سي الذي يحفز الجسم على امتصاص الحديد.

فوائد وأضرار البطيخ، فيتو

يقوى العضلات ويقلل فرص الإصابة بالشد العضلى أثناء التمرين وبالتالى هو مهم للرياضيين.

ينظم عمل الجهاز الهضمى ويمنع الإمساك وينظف القولون ويطرد السموم من الجسم.

يفتت حصوات الكلى والرمل ويعزز من صحة الكلى.

يزيل الأملاح المترسبة بالجسم.

ينشط الكبد ويعالج البرقان وأنواع الكبد الوبائي.

يساعد على الاسترخاء وتقليل التوتر والإجهاد.

يخفض مستوى الضغط بالدم.

يعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

يخفض نسبة الكوليسترول بالدم.

يساعد فى إنقاص الوزن الزائد.

مهم لصحة الحوامل حيث يقلل الشعور بالحموضة ويعالج عسر الهضم والإمساك الذى يلازمهن فى فترات الحمل الأخيرة.

يقلل فرص تورم القدمين واليدين أثناء الحمل، والبطيخ يحتوي على نسبة عالية جدا من المياه، ويقلل من انسداد الأوردة والعضلات ويساعد على منع التورم.

أضرار البطيخ على الصحة يجب الحذر منها

وأوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية، أنه على الرغم من فوائد البطيخ العلاجية العديدة إلا أنه لا يجوز الإفراط في تناوله لأنه يحتوي على نسبة عالية من المياه والسكريات، مما يشكل مخاطر عديدة، فيكفى طبق متوسط على مدار اليوم، ومن أضرار البطيخ:-

ارتفاع نسبة السكر في الدم مما يعرض المريض لمخاطر الجلطات والفشل الكلوي.

إرهاق الكلى وتضررها كثيرا لأن البطيخ يدر البول وبالتالي يشكل ضغط على الكلى.

انخفاض نسبة الضغط بالدم لأقل مستويات ما يعرض المريض للهبوط الحاد بالدورة الدموية.

زيادة الوزن لاحتوائه على نسبة عالية من السكريات.

تناوله بكثرة يؤثر بالسلب على عضلة القلب والأوعية الدموية لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم.

اضطرابات الجهاز الهضمي، مثل الإسهال والانتفاخات والغازات.