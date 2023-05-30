فوائد البطيخ للتخسيس، ينقص الوزن ولكن يجب تناوله بشروط

فوائد البطيخ، البطيخ من فاكهة الصيف الشهيرة التى تحتوى على نسبة عالية من الألياف والماء وبالتالى هو مهم فى فترات الريجيم.

وفوائد البطيخ عديدة فهو يقوى المناعة، ويساعد فى إنقاص الوزن ويحتوى على العناصر المهمة التى يحتاجها الجسم وينصح به الأطباء.

فوائد البطيخ للتخسيس

ويقول الدكتور محمد حلمي استشارى التغذية العلاجية، إن البطيخ هو فاكهة منخفضة السعرات الحرارية ومشبعة بالماء، ولذلك هو مفيد للتخسيس، حيث يحتوي على نسبة عالية من الماء والألياف الغذائية، وقليل جدًا من الدهون والكربوهيدرات.

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عناصر غذائية مهمة موجودة في البطيخ

واضاف حلمي، ويحتوي البطيخ على مركب يسمى "السيترولين" الذي يعمل على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى أنه يحسن من عملية الحرق، كما أن البطيخ يحتوي على فيتامين سي وفيتامين أ، اللذان يدعمان صحة الجلد والشعر والعيون، ويعززان صحة الجهاز المناعي.

الكمية المسموح تناولها من البطيخ

وتابع، ومع ذلك، يجب الإنتباه إلى كمية تناول البطيخ، فهو يحتوي على نسبة عالية من السكريات الطبيعية، وإذا تم تناوله بكميات كبيرة فقد يؤدي إلى زيادة الوزن

لذلك، يجب تضمين البطيخ كجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن والإلتزام بالمقادير الموصى بها من البطيخ وهي تقريبا خمس قطع متوسطة أو طبق صغير.

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فوائد البطيخ

والبطيخ من الفواكه الصيفية المنعشة التي تخفف من رطوبة الجو والحرارة اذ يمتاز البطيخ بأنه غني بالفيتامينات مثل فيتامين (أ)، (هـ) والصودا، بالإضافة إلى فوائد كثيرة.

وللبطيخ الأحمر فوائد صحية عديدة مدر للبول، ومفتت للحصى والرمل، كما أنه يزيل الأملاح التي تترسب داخل الجسم، كما أنه منشط لوظائف الكبد ويعالج اليرقان وأنواع التهاب الكبد الوبائي، بالإضافة على أنه يزيل التوتر والقلق يساعد في تهدئة الاعصاب، وملطف للسعال خصوصًا مع العسل والزنجبيل.

كما أن البطيخ يساعد على الهضم، ويمنع كسل الأمعاء ويكافح مقبوضة المعدة، ويكسر العطش ويخفض الحرارة المرتفعة في الأمراض.

فوائد البطيخ للمرأة الحامل

يعمل البطيخ كمهدئ للمعدة وأنبوب الغذاء، حيث تعاني النساء الحوامل من مشاكل الهضم المختلفة مثل الحموضة وحرق القلب، والبطيخ يخفف هذه المشاكل ويعطي الإغاثة الفورية.

وتورم القدمين واليدين شائع جدا أثناء الحمل، والبطيخ يحتوي على نسبة عالية جدا من المياه، ويقلل من انسداد الأوردة والعضلات ويساعد على منع التورم.