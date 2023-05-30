الثلاثاء 30 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

فوائد البطيخ للتخسيس، ينقص الوزن ولكن يجب تناوله بشروط

فوائد البطيخ، فيتو
فوائد البطيخ، فيتو

فوائد البطيخ، البطيخ من فاكهة الصيف الشهيرة التى تحتوى على نسبة عالية من الألياف والماء وبالتالى هو مهم فى فترات الريجيم.

وفوائد البطيخ عديدة فهو يقوى المناعة، ويساعد فى إنقاص الوزن ويحتوى على العناصر المهمة التى يحتاجها الجسم وينصح به الأطباء.

فوائد البطيخ للتخسيس 

ويقول الدكتور محمد حلمي استشارى التغذية العلاجية، إن البطيخ هو فاكهة منخفضة السعرات الحرارية ومشبعة بالماء، ولذلك هو مفيد للتخسيس، حيث يحتوي على نسبة عالية من الماء والألياف الغذائية، وقليل جدًا من الدهون والكربوهيدرات.

-إعلانات-

عناصر غذائية مهمة موجودة في البطيخ

واضاف حلمي، ويحتوي البطيخ على مركب يسمى "السيترولين" الذي يعمل على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى  أنه يحسن من عملية الحرق، كما أن البطيخ يحتوي على فيتامين سي وفيتامين أ، اللذان يدعمان صحة الجلد والشعر والعيون، ويعززان صحة الجهاز المناعي.

الكمية المسموح تناولها من البطيخ

وتابع، ومع ذلك، يجب الإنتباه إلى كمية تناول البطيخ، فهو يحتوي على نسبة عالية من السكريات الطبيعية، وإذا تم تناوله بكميات كبيرة فقد يؤدي إلى زيادة الوزن
لذلك، يجب تضمين البطيخ كجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن والإلتزام بالمقادير الموصى بها من البطيخ وهي تقريبا خمس قطع متوسطة أو طبق صغير.

فوائد البطيخ للتخسيس، فيتو 

فوائد البطيخ

والبطيخ من الفواكه الصيفية المنعشة التي تخفف من رطوبة الجو والحرارة اذ يمتاز البطيخ بأنه غني بالفيتامينات مثل فيتامين (أ)، (هـ) والصودا، بالإضافة إلى فوائد كثيرة.

وللبطيخ الأحمر فوائد صحية عديدة مدر للبول، ومفتت للحصى والرمل، كما أنه يزيل الأملاح التي تترسب داخل الجسم، كما أنه منشط لوظائف الكبد ويعالج اليرقان وأنواع التهاب الكبد الوبائي، بالإضافة على أنه يزيل التوتر والقلق يساعد في تهدئة الاعصاب، وملطف للسعال خصوصًا مع العسل والزنجبيل.

كما أن البطيخ يساعد على الهضم، ويمنع كسل الأمعاء ويكافح مقبوضة المعدة، ويكسر العطش ويخفض الحرارة المرتفعة في الأمراض.

فوائد البطيخ للمرأة الحامل

يعمل البطيخ كمهدئ للمعدة وأنبوب الغذاء، حيث تعاني النساء الحوامل من مشاكل الهضم المختلفة مثل الحموضة وحرق القلب، والبطيخ يخفف هذه المشاكل ويعطي الإغاثة الفورية.

txt

فوائد البيض المسلوق عديدة ولكن لا تتركيه كثيرا على النار

txt

فوائد خل التفاح للتخسيس، يقلل دهون البطن ويمنحك الشعور بالشبع

وتورم القدمين واليدين شائع جدا أثناء الحمل، والبطيخ يحتوي على نسبة عالية جدا من المياه، ويقلل من انسداد الأوردة والعضلات ويساعد على منع التورم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، كأس مصر، دوري القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

​فوائد البطيخ البطيخ فوائد البطيخ للتخسيس الدكتور محمد حلمى صحة الصحة

مواد متعلقة

فوائد الريحان، مفيد للجهاز الهضمي والبشرة والقلب

فوائد الباذنجان، يساعد فى علاج أمراض القلب وتصلب الشرايين

فوائد الكنتالوب تدفعك لتناوله طوال فصل الصيف

فوائد زيت حبة البركة لصحتك، تعالج المغص الكلوي والإسهال والصداع

الأكثر قراءة

حورية فرغلي: نزار الفارس صوّرني وأنا برقص بكاميرا مخفية (فيديو)

من هو رئيس نادي الزمالك بعد رحيل مرتضى منصور؟ المستشار القانوني يجيب (فيديو)

أستاذ آثار يفجر مفاجأة بشأن مكان قبر السيدة زينب الحقيقي (فيديو)

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، مؤشرات ونسب النجاح بالجيزة

أول تعليق من صبري عبد المنعم بعد ضبط المتهمين بالنصب عليه (فيديو)

الأهلي يدعو حسام وإبراهيم حسن لحضور افتتاح فرع النادى بالتجمع الخامس

تنويه عاجل من محافظة الجيزة بشأن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك في حلوان غدا

Advertisements

منوعات

المزيد

رجل يفتح فكي تمساح ليخرج رأسه بأعجوبة

سر تحول مياه مدينة البندقية في إيطاليا للون الأخضر

ريانة برناوي تختتم تجاربها العلمية في الفضاء

حكاية طفلة يمنية خطفت قلوب رواد السوشيال ميديا بدموعها | فيديو

المزيد

خدمات

المزيد

الإسكان تطرح وحدات إدارية ومهنية للبيع بالمزاد العلني

أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 30-5-2023 بالأسواق المحلية

أخر تحديث لأسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

سحرت الصحف العالمية بجمالها وأحبها العقاد و3 من أزواجها خانوها.. أسرار في حياة سمراء النيل مديحة يسري.. (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الراقصة في المنام وعلاقتها بالفسق والفجور

علي جمعة: التربية الصحيحة الحل الأمثل لأولياء الأمور لمواجهة العالم الافتراضية

وكيل أوقاف القاهرة: من يحب الرسول لا يكذب ولا يأكل الحرام

المزيد
الجريدة الرسمية