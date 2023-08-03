الأهلي يبحث عن مخرج لإعارة القندوسي

يبحث مسئولو النادي الأهلي في الوقت الحالي عن مخرج للنجاح في إعارة الجزائري احمد القندوسي لاعب الفريق في ظل ارتفاع الراتب السنوي للاعب حيث يبقي الأمر صعبا علي الأندية المصرية التي طلبت الحصول على خدمات اللاعب علي سبيل الإعارة.

القندوسي يتقاضى ٥٥٠ ألف دولار بالتقريب في الموسم الواحد ورفض اللاعب الرحيل لأي نادي مصري في الوقت الحالي بسبب رغبته في الحفاظ على راتبه السنوي مع الأهلي وايضا رغبة منه في استكمال رحلته مع الأهلي.

ومن جانب آخر استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب علي اختيار الدكتور تامر أبو العنين لتولي منصب رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلفا لأحمد أبو عبلة الذي تم توجيه الشكر له في بيان رسمي أمس.

وبات من المنتظر أن يبدأ الطبيب الجديد عمله مع القلعة الحمراء بداية من فترة الإعداد للموسم الجديد.

وحصلت فيتو علي قائمة الأهلي التي دخلت معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي الليلة في إطار منافسات مسابقة كأس مصر.

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة المصري كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى مخلوف ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم الدبيس ورامي ربيعه ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح وعلي معلول.

خط الوسط: محمد فخري واليو ديانج ومروان عطيه وأحمد نبيل كوكا وأحمد قندوسي ومحمد مجدي أفشه وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وأحمد عبدالقادر ورأفت خليل وبيرسي تاو ومحمد الضاوي كريستو.

الهجوم: محمود عبدالمنعم كهربا.

موعد مباراة الأهلي والمصري ، يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق المصري البورسعيدي في لقاء الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر للموسم 2022-2023.

موعد مباراة الأهلى والمصرى البورسعيدي

وتقام مباراة الأهلى والمصرى البورسعيدي في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الخميس على ملعب برج العرب بالإسكندرية بالدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر للموسم 2022-2023.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والمصرى البورسعيدي

وتذاع مباراة الأهلي والمصري البورسعيدى على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصرى لجميع مباريات بطولة الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر.

كأس مصر،يعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية أخيرة بالفيديو مع لاعبى الفريق اليوم استعدادا استعدادا لمواجهة فريق المصري البورسعيدي المقرر إقامتها مساء اليوم الخميس على ملعب برج العرب بالإسكندرية

125 مباراة جمعت الأهلي والمصري البورسعيدي

وتحمل المواجهة القادمة بين الأهلي والمصري البورسعيدي المواجهة رقم 126 فى تاريخ مواجهات الفريقين حيث تقابلا في 125 مباراة سابقة وحقق الأهلي الفوز فى 69 مباراة، وتعادل الفريقين في 36 مباراة وفاز المصري فى 20 مباراة.

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ونجح لاعبو الأهلي في زيارة شباك المصري في 176 مرة بينما سجل لاعبي المصري 90 هدفا في شباك الأهلي.

ونجح الأهلي فى الخروج بشباكه نظيفة أمام المصرى في 59 مباراة بينما تمكن المصري من الخروج بشباكه نظيفة أمام الأهلي في 27 مباراة.

أكبر فوز فى تاريخ مواجهات الفريقين

وكان أكبر فوز فى تاريخ مواجهات الفريقين من نصيب الأهلي، عندما فاز بنتيجة 4- صفر، وهو ما حدث فى مناسبتين، الأولى فى موسم 1978- 1979، وسجل رباعية الأهلي حينها فتحي مبروك، ومختار مختار، ومحمود الخطيب، وشريف عبد المنعم، والثانية فى موسم 1998- 1999، وسجل رباعية الأهلي حينها علاء إبراهيم هدفين، وحسام حسن هدفين.

الأهلى يتخطى الداخلية في دور الـ 16

وفاز الأهلي على نظيره الداخلية بنتيجة 2 /0 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الكلية الحربية بدور الـ 16 لبطولة كأس مصر للموسم 2022-2023.

مشوار المصرى البورسعيدي بكأس مصر

ونجح فريق المصرى البورسعيدي في تحقيق الفوز على فريق بترول اسيوط في دور آل32 بنتيجة 3-1 ثم فاز على فريق حرس الحدود في دور ال16 بنتيجة 3-2.

هدافي الأهلى من الجيل الحالى أمام المصرى البورسعيدي

1- أحرز على معلول هدفًا في شباك فريق المصرى البورسعيدي في مباراة الدور الثاني من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز عام 2019 في المباراة التي أقيمت على ملعب المكس بالإسكندرية وفاز بها الفريق الأحمر بهدفين نظيفين.

2- سجل على معلول هدفًا في شباك فريق المصرى البورسعيدي في مباراة الدور الاول من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز عام 2020 في المباراة التي أقيمت على ملعب المكس بالإسكندرية وفاز بها الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة.

3- أحرز محمود عبد المنعم كهربا هدفًا في شباك فريق المصرى البورسعيدي في مباراة الدور الاول من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز عام 2020 في المباراة التي أقيمت على ملعب المكس بالإسكندرية وفاز بها الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة.

4- سجل محمد شريف هدفين في شباك فريق المصرى البورسعيدي في مباراة الدور الأول من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز عام 2021 في المباراة التي أقيمت على استاد الإسكندرية وفاز بها الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف.

5- أحرز طاهر محمد طاهر هدفا في شباك فريق المصرى البورسعيدي في مباراة الدور الثاني من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز عام 2021 في المباراة التي أقيمت على استاد الإسكندرية وفاز بها الفريق الأحمر برباعية مقابل هدفين.

6- سجل حسين الشحات هدفًا في شباك فريق المصرى البورسعيدي في مباراة الدور الثاني من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز عام 2021 في المباراة التي أقيمت على استاد الإسكندرية وفاز بها الفريق الأحمر برباعية مقابل هدفين.

7- أحرز محمود عبد المنعم كهربا هدفًا في شباك فريق المصرى البورسعيدي في مباراة الدور الثاني من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز عام 2021 في المباراة التي أقيمت على استاد الإسكندرية وفاز بها الفريق الأحمر برباعية مقابل هدفين.

8- سجل رامى ربيعه هدفًا في شباك فريق المصرى البورسعيدي في مباراة الدور الثاني من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز عام 2022 في المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية وفاز بها الفريق الأحمر بثنائية نظيفة.