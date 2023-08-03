الخميس 03 أغسطس 2023
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ملفات وحوارات

حشيش و9 سنوات انفصال وخلافات على النفقة، تفاصيل جديدة فى مقتل سيدة على يد طليقها بالمطرية

جثة؛ فيتو
جثة؛ فيتو

كشفت التحقيقات البحث الجنائى فى واقعة مقتل سيدة على يد طليقها بمنطقة المطرية أن القاتل والضحية انفصلا منذ 9 سنوات.

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وأضافت التحريات أن المجنى عليها انفصلت عن المتهم حينها بسبب سوء تعامله معها وتعديه بالضرب عليها  باستمرار وحاول بعدها التعدى عليها بسبب قيامها برفع قضايا نفقة ضده.

وتابعت التحريات أنه منذ 6 سنوات وبعد 3 سنوات من انفصالهما توجه المتهم لطليقته واحتجزها لإجبارها على التنازل عن حقوقها وحاول إرغامها على التوقيع على إيصال أمانة لكن تدخلت أسرتها حينها.

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وأشارت التحريات أنه فى شهر يوليو الماضى توجهت السيدة لطليقها بمحض أرادتها وأقامت معه فى شقته دون زواج، وقام بالتعدى عليها بالضرب بعد تعاطيه المخدرات وعندما بدأت فى فقد الوعى استدعى أبن شقيقته شاب أخر يعمل صيدلى وأصطحبوها  لمستشفى الدمرداش ولكنها توفيت.

وكانت تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من مستشفى الدمرداش  بوصول سيدة جثة عليها آثار إصابات بمناطق متفرقة.

 

  وعلى الفور أنتقلت الأجهزة الأمنية، وعثر على جثة سيدة مصابة بجروح وكدمات شديدة، وبعمل التحريات تبين أن طليقها وراء ارتكاب الواقعة، وألقى القبض على المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة، وأن الضحية كانت معه فى شقته ونشبت مشاجرة بينهما تعدى عليها فيها بالضرب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة،  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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اجهزة الامن بمديرية امن القاهرة جريمة المطرية مقتل سيدة فى المطرية مديرية أمن القاهرة

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