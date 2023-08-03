فوائد حب الرشاد، تقوي المناعة وتحمي من السرطان ولكنها خطر على الحوامل

فوائد حب الرشاد، حب الرشاد من الحبوب المهمة التى سمعنا عنها مؤخرا لقيمتها الغذائية العالية وأهميتها فى علاج مشاكل البشرة والشعر.

وفوائد حب الرشاد، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، وينصح الخبراء بتناولها.

العناصر الغذائية الموجودة في حب الرشاد

وقال الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية، إن حب الرشاد تحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية المهمة مثل الفسفور والكالسيوم والمنجنيز والحديد والكالسيوم وفيتامينات أ وسي وب1 وب2 وe، وبالتالى تناوله مهم لصمة الكبار والصغار.

Advertisements

فوائد حب الرشاد

وأضاف أخصائي التغذية أن حب الرشاد له فوائد عظيمة تدفعنا لتناوله، ومن فوائد حب الرشاد:-

يعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

يخفض مستوى الكوليسترول بالدم.

يخفض مستوى الضغط والسكر بالدم.

يساعد فى إنقاص الوزن لإحتوائه على نسبة عالية من الألياف التى تسعى بالشبع لفترات طويلة كما أنها ترفع معدلات حرق الدهون بالجسم.

يمنع اضطرابات الجهاز الهضمى ويطرد الغازات.

يقوى المناعة لإحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

يحمى من السرطانات لأنه يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي يحتاجها الجسم لمنع تكون الخلايا السرطانية.

تعزز من صحة البشرة وجمالها وحمايتها من التجاعيد.

يعزز من جمال الشعر وتساعد خعلاج جميع مشاكله.

تفتت حصوات ويعزز من صحة الكلى.

يساعد فى علاج الصداع.

يذيب البلغم ويعزز من صحة الجهاز التتفسي.

يساعد فى تنظيم حركة الجهاز الهضمي ويمنع الإصابة بالإمساك لإحتوائه على الألياف التى تساعد فى عملية الهضم وتنظف القولون.

فوائد حب الرشاد، فيتو

يقوى العظام والمفاصل والأسنان لإحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم.

يساعد فى علاج أنيميا فقر الدم لإحتوائه على الحديد وفيتامين سي الذى يحفز الجسم على امتصاص الحديد.

يساعد فى الإقلاع عن التدخين.

يستخدم فى علاج التئام كسور العظام سريعا لإحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم.

الكمية المسموح بتناولها من حب الرشاد لتجنب مخاطره

وعن الجرعة المسموح بها لتناول حب الرشاد، هى ملعقة صغيرة واحدة يوميا ولمدة شهر وددون الإفراط عن ذلك لتجنب مخاطر حب الرشاد، حيث أن الإفراط فى تناولها يسبب الآتي:

يسبب انخفاض شديد فى مستويات السكر بالدم ما يسبب مشاكل خطيرة لمرض. السكر.

يسبب انخفاض شديد ف. معدلات ضغط الدم ما يسبب هبوط فى الدورة الدموية.

ممنوع تناوله للحوامل لأنه يزيد من انقباضات الرحم.

يسبب كثرة التبول.

يخفض مستوى البوتاسيوم بالجسم.