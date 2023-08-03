الخميس 03 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

فوائد اللب السوري، يحمي من الشيخوخة والسرطان ويساعد في الاسترخاء

فوائد اللب السوري،
فوائد اللب السوري، فيتو

فوائد اللب السوري، اللب السوري من التسالي الشعبية الاقتصادية الشهيرة التي لها عشاق كثيرون، مذاقه المميز، ورغم أنه موجود منذ زمن بعيد إلا أنه انتشر بالأسواق مؤخرًا، وعشاقه كثيرون لمذاقه المميز.

وفوائد اللب السوري، عديدة، فهو بذور عباد الشمس، وهذه الزهرة تحتوى على الدهون الطبيعية، وبالتالي اللب السوري له قيمة غذائية عالية وينصح به لأطباء.

 

القيمة الغذائية الموجودة في اللب السوري

وتقول الدكتورة منى أيمن خبيرة التغذية، إن اللب السوري من التسالي الشهيرة التي تحتوي على العناصر الغذائية المهمة مثل الكالسيوم والماغنيسيوم والدهون الصحية والألياف والسيلينيوم والنحاس وفيتامين ه، ما يجعله مهم لصحة الكبار والصغار، حفاظا على صحتهم.

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فوائد اللب السوري

وأضافت “منى”، أن هناك فوائد عظيمة للب السوري تدفعنا لتناوله يوميًّا، ومن فوائد اللب السوري:-

  • يخفض نسبة الكوليسترول بالدم لاحتوائه على الأحماض الدهنية غير المشبعة التي تذيب الدهون.
  • يساعد فى ضبط مستوى السكر والضغط بالدم، وذلك في حالة تناوله بدون ملح، حيث يحتوى على العناصر المهمة التي تنظم مستويات الضغط والسكر بالدم.
  • يساعد في الشعور بالشبع وقليل السعرات الحرارية في حالة تناوله بدون ملح، وبالتالي يعتبر سناكس صحي خلال فترات الريجيم.
  • يقوي العظام والعضلات لاحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم.
  • يساعد في الاسترخاء لاحتوائه على الماغنيسيوم.
  • يقلل الشعور بالقلق والتوتر والضغط النفسي.
  • يساعد في النوم بهدوء.
  • يحتوى على السيروتونين وبالتالي يحسن المزاج ما يقلل فرص الإصابة الاكتئاب.
  • يعزز صحة القلب والمخ ويقلل فرص الإصابة بالجلطات لأنه يحتوى على دهون صحية تذيب الكوليسترول والدهون الضارة بالجسم.
فوائد اللب السوري، فيتو 
  • ينظم عملية الهضم ويمنع الإصابة بالإمساك، لأنه يحتوى على الألياف التي تنظف القولون وتطرد السموم من الجسم.
  • يساعد في تقوية المناعة لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة والألياف التى يحتاجها الجسم.
  • يساعد الجسم فى مقاومة الخلايا السرطانية لأنه يمنع تكونها، لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.
  • يحمي من الزهايمر وأمراض الشيخوخة لأنه يحتوي على مضدات الأكسدة.
  • يحمي من هشاشة العظام لاحتوائه على الكالسيوم.
  • يحافظ على شباب البشرة وجمالها لاحتوائه على الزيوت الطبيعية التي تعزز من جمال البشرة.
  • يساعد في تقوية الأعصاب لأنه ينشط الأوعية الدموية والعضلات.
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شروط تناول اللب السوري

وتابعت، أنه رغم أنه اللب السوري له فوائد عظيمة إلا أنه يجب تناوله بدون ملح، وأيضا بكميات قليلة لأنه يحتوي على دهون وسعرات حرارية وكثرتها تسبب زيادة الوزن، فيكفي كمشة صغيرة منه في اليوم وذلك صباحًا وليس مساء لتجنب زيادة الوزن.

 

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فوائد اللب السوري اللب السوري شروط تناول اللب السوري الدكتورة منى أيمن صحة الصحة

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