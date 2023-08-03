فوائد البابايا للبشرة، أفضل ماسكات لاستعادة جمالك

فوائد البابايا للبشرة، عديدة فلها خصائص مذهلة، البابايا غنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات، وبشكل خاص A وC والمعادن العديدة، ولذلك دائمًا ينصح خبراء التجميل باستخدام البابايا كماسك للبسرة، مع إمكانية إضافة العديد من المواد الطبيعية، للمزيد من الاستفادة.

وأكدت خبيرة التجميل هبة محمد، أن فوائد البابايا للبشرة، تتمثل فيما تحتوي عليه من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة، فالبوتاسيوم الموجود في البابايا يرطب البشرة ويزيل البهتان والجفاف، كذلك تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في البابايا على تقليل تكوين الجذور الحرة المسؤولة عن الشيخوخة المبكرة، وكذلك تساعد مركبات الفلافونويد على زيادة إنتاج الكولاجين في الجلد، مما يجعل البشرة أكثر شبابًا ونعومة ونعومة.

Advertisements

تحتوي البابايا الناضجة على (حمض بيتا هيدروكسي)، والذي يعمل كمقشر لطيف يزيل بلطف الطبقة العليا من خلايا الجلد الميتة ويفسح المجال لبشرة جديدة أكثر شبابًا، ويساعد على إزالة الأوساخ التي يمكن أن تسبب حب الشباب وظهور البثور.

تحتوي البابايا على إنزيم خاص يسمى "باباين"، والذي يساعد على إزالة الخلايا الميتة والشوائب الأخرى الموجودة في الجلد، ويفتح المسام ويزيل الدهون الزائدة من الجلد.

يمكن أيضًا استخدام البابايا لعلاج حروق الشمس وتهدئة البشرة المتهيجة.

البابايا مفيدة لتوحيد لون البشرة عن طريق تقليل البقع الداكنة والعيوب على الجلد، وهي مناسبة لجميع أنواع البشرة.

ماسكات من البابايا لبشرة ناعمة ومتوهجة

البابايا ماسكات للبشرة

وتقدم خبيرة التجميل، في السطور التالية، مجموعة من الماسكات الطبيعية، التي تستخدم فيها البابايا كمكون رئيسي.

ماسك البابايا والحليب:

إذا كانت بشرتك جافة وبها تصبغات، جربي هذا الماسك.

خذي أربعة إلى ستة مكعبات من البابايا الناضجة واهرسيها جيدا. أضيفي لها من ثلاث إلى أربع ملاعق من الحليب واخلطيهم جيدًا لتشكيل عجينة ناعمة.

ضعي هذا الماسك على بشرة نظيفة. اتركيه لمدة 15 دقيقة ثم باستخدام يديك الرطبة، ابدأي في الفرك ببطء والتدليك في حركات دائرية لمدة دقيقة أو دقيقتين.

يشطف جيدا بالماء.

إذا كانت بشرتك شديدة الجفاف أو التلف، يمكنك اختيار الحليب كامل الدسم، فالحليب الخام له خصائص طبيعية تساعد في تفتيح التصبغ الزائد على الجلد. تساعد العناصر الغذائية الموجودة في الحليب أيضًا في ترطيب وتغذية البشرة.

ضعي هذا الماسك مرة أو مرتين في الأسبوع.

يجعل البشرة أكثر إشراقًا، ويمنحها توهجًا طبيعيًا.

إذا كانت بشرتك تعاني من حساسية من منتجات الألبان، يمكنك تجربة ماسكات أخرى.

ماسك البابايا والعسل:

العسل مرطب ومعالج طبيعي، وله خصائص مبيضة ومضادة للبكتيريا، ينظف بشرتك ويجعلها ناعمة ونظيفة ومتوهجة.

خذي أربعة إلى ستة مكعبات من البابايا الناضجة واهرسيها لعمل عجينة ناعمة، نضيف ملعقتين من العسل ويخلط جيدا.

ضعي الماسك على وجهك، واتركيه لمدة عشر إلى خمس عشرة دقيقة. اشطفيه جيدًا بالماء.

يمكنك عمل هذا الماسك مرة أو مرتين في الأسبوع.

يمنحك هذا الماسك المصنوع من البابايا والعسل بشرة صافية وناعمة ومتوهجة.

ماسك البابايا والصبار:

الصبار غني بفيتامين E ويحتوي على مغذيات للبشرة، تساعدها على استعادة الجلد التالف.

خذي ملعقتين من جل الصبار (من أوراق الصبار)، واخلطيها مع ملعقتين من عجينة البابايا.

ضعي الماسك على وجهك، واتركيه لمدة عشر إلى خمس عشرة دقيقة، ثم افركي وجهك برفق بأيد رطبة، ثم اغسليه بالماء، واتركيه حتى يجف. هذا الماسك يحافظ على بشرتك رطبة، ويشفي ويعيد الجلد التالف.

ماسك البابايا والكريمة والعسل:

إذا كانت بشرتك جافة للغاية، وبها بقع داكنة، يمكنك تجربة هذا الماسك المرطب.

خذي اربعة إلى ستة مكعبات من البابايا الناضجة، واهرسيها جيدًا لعمل عجينة.

أضيفي ملعقة من الكريمة الطازجة، وملعقة عسل إلى هذه العجينة. اخلطي جميع المكونات جيدًا لتشكيل عجينة ناعمة، ضعي العجينة على وجهك، واتركيها لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفيه جيدًا بالماء.

ضعي هذا الماسك مرة واحدة في الأسبوع، فالعسل يرطب البشرة الجافة ويمنحها الرطوبة، مما يجعلها ناعمة ونضرة ومتوهجة، والكريمة منعشة تضيء بشرتك، وتقلل من البقع الداكنة، وستلاحظين نعومة وإشراق بشرتك بشكل لافت للنظر.

إذا كانت بشرتك تعاني من حساسية تجاه منتجات الألبان، فلا تضيفي الكريمة، ويمكنك استبدلها بملعقة كبيرة أخرى من العسل.

ماسك الوجه بالبابايا والموز والخيار:

إذا كنتي تعاني من التهاب وتهيج في الجلد، يمكنك تجربة هذا الماسك المهديء.

اخلطي ربع حبة بابايا، ونصف خيارة، ونصف موزة معًا؛ لعمل عجينة ناعمة.

ضعي هذا الماسك على وجهك، واتركيه لمدة 15 دقيقة، ثم يشطف بالماء. ضعي هذا الماسك مرة واحدة في الأسبوع، فالخيار يرطب بشرتك ويلطفها، ويوحد لونها، وإذا كنتي تعاني من التهاب الجلد أو تهيج حروق الشمس، فإن هذا الماسك يهدئ بشرتك، ويحتوي الموز على دهون صحية تحافظ على نعومة البشرة وترطيبها، وتحارب الشيخوخة، وتؤخر ظهور التجاعيد وتجعل بشرتك مشدودة.

ماسكات البابايا

ماسك البابايا والخيار والليمون:

إذا كنت تعانين من البثور وحب الشباب، وكانت بشرتك ملتهبة، يمكنك تجربة هذا الماسك، فيعتبر الخيار ملطفًا للبشرة ويساعد في تقليل الاحمرار والتهاب البثور وحب الشباب، ويعمل عصير الليمون كمادة قابضة، ويساعد في التئام حب الشباب بسرعة.

لتحضير هذا الماسك، خذي أربعة مكعبات من البابايا، واخلطيها لعمل عجينة، ابشري نصف خيارة، واعصريها، ثم أضيفي ثلاث ملاعق من عصير الخيار وملعقة من عصير الليمون إلى عجينة البابايا النيئة، ثم تخلط جيدا لصنع عجينة ناعمة. ضعيها مباشرة على الجلد المصاب بحب الشباب واتركيها لمدة عشر دقائق، ثم يشطف جيدًا.

إذا كانت بشرتك حساسة وجافة ولا تتحمل الليمون، لا تجربي هذا الماسك.