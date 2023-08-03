أزمة صيدلية مستشفى مدينة نصر التخصصى تصل للنائب العام.. بلاغ يتهم الدكتور أحمد سعفان بالتورط فى جرائم التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام.. وإنذار على يد محضر لرئيس مجلس الإدارة

فى حلقة جديدة من حلقات الأزمات والمشكلات التى تحدث داخل جمعية مدينة نصر للتنمية والرعاية الاجتماعية –رابعة سابقا– تقدم الدكتور الصيدلى محمود مصطفى، ببلاغ إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوى، ضد كل من: الدكتور أحمد سعفان رئيس مجلس إدارة الجمعية، وأحمد على شطا، وعبد الله عبد الله قناوى، ومصطفى الدرديرى، يتهمهم جميعا بالاشتراك فى وضع وتنفيذ مخطط يهدف إلى الاستيلاء على أمواله الخاصة وكذلك أموال الجمعية، عن طريق ارتكاب جرائم التزوير وانتحال الصفة، وطالب فى بلاغه بضرورة فتح تحقيق فى تلك الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية التى تحافظ على المال العام وتعيد له حقوقه الخاصة.

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مضمون البلاغ

وجاء فى البلاغ الذى تقدم به الدكتور محمد إبراهيم أحمد، المحامى بالنقض والدستورية العليا، وكيلا عن الدكتور الصيدلى محمود مصطفى، المقيد بسجلات نقابة الصيادلة، والحاصل على تصريح مزاولة مهنة الصيدلة رقم "56034" عام 2001، أنه وقع عقد مشاركة مع الدكتور أحمد محمد سعفان، بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية مدينة نصر للتنمية والرعاية الاجتماعية، بتاريخ الأول من مارس عام 2020، بشأن إدارة وتشغيل صيدلية المستشفى التابع للجمعية، ونص العقد على أن يحصل الدكتور الصيدلى على 78% من قيمة الإيراد الكلى اليومى من مبيعات الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة، فى حين تحصل الجمعية على نسبة 22%.. كما تضمن العقد بندا ينص على تعيين الجمعية محصلا يتواجد بصفة مستمرة فى الصيدلية، ولا يتم بيع أي أدوية أو مستحضرات ومستلزمات طبية إلا من خلاله، على أن تتم تسوية الحسابات يوم الخامس من كل شهر ميلادى، بمعرفة إدارة الحسابات التابعة لجمعية مدينة نصر للتنمية والرعاية الاجتماعية –رابعة سابقا- ويتولى الدكتور الصيدلى محمود مصطفى مسئولية توفير الأدوية، إلى جانب الإدارة والتشغيل.

وأوضح البلاغ المقدم للنائب العام، أن مدة التعاقد بين الدكتور محمود مصطفى، وبين جمعية مدينة نصر للتنمية والرعاية الاجتماعية، هى خمس سنوات، تبدأ فى 1/3/2022، وتنتهى فى 28/2/2025، ودفع الصيدلى مبلغ مليون و95 ألف جنيه، للدكتور أحمد سعفان بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية، على سبيل التأمين النهائى، وهو قيمة مستحقات الجمعية عن 3 شهور من الحد الأدنى المتفق عليه وقدره 365 ألف جنيه شهريا.

وجاء فى البلاغ أيضًا أن الدكتور الصيدلى محمود مصطفى، حرر عقد شركة محاصة بينه وبين المبلغ ضدهما الثانى أحمد على عبد الواحد شطا، والثالث عبد الله عبد الله قناوى، بعد أن أبديا رغبتهما فى دعم الصيدلى ماديا مقابل نسبة من الأرباح أو الخسائر التى تحققها الصيدلية، وتضمن العقد الجديد تمهيدا أشار إلى عقد إدارة وتشغيل الصيدلية الموقع بين الصيدلى وبين جمعية مدينة نصر للتنمية والرعاية الاجتماعية بكافة تفاصيله وبنوده، وحصل الدكتور محمود مصطفى على مبلغ 2 مليون و250 ألف جنيه من شطا وقناوى، قيمة حصتهما فى شركة المحاصة الجديدة، واتفق الطرفان على توزيع نسبة الأرباح المخصصة للصيدلى وقيمتها 78% من إجمالى إيراد الصيدلية، بنسبة 50% للصيدلى، و50% للشريكين الآخرين يحصلان عليها كل 6 أشهر.

وأشار البلاغ إلى أن العمل فى الصيدلية انتظم بشكل كبير، وحققت أرباحا كبيرة خلال عامى 2020، و2021 بفضل إدارة الدكتور الصيدلى محمود مصطفى، الذى كان يحصل على مستحقاته من الجمعية بموجب شيكات مقفولة، أي لا تصرف إلا له بصفته صاحب العقد الأصلى مع جمعية مدينة نصر للتنمية والرعاية الاجتماعية.. استمر العمل بانتظام فى الصيدلية، إلى أن فوجئ الصيدلى باتفاق إدارة الحسابات بالجمعية مع شريكيه شطا وقناوى، ومع المبلغ ضده الرابع مصطفى الدرديرى، على الاستيلاء على أموال الجمعية والصيدلى فى ذات الوقت.. وفى سبل ذلك –وفقًا لما جاء فى البلاغ– ارتكبوا مخالفات جسيمة تستوجب المحاكمة الجنائية، وتتمثل فى الآتى:

أولا: قام المبلغ ضد الأول الدكتور أحمد سعفان رئيس مجلس إدارة جمعية مدينة نصر للتنمية والرعاية الاجتماعية، بإصدار الشيكات الخاصة بمستحقات الصيدلى محمود مصطفى، مفتوحة وليست مقفولة كما هو متفق عليه، وسلمها للشريكين أحمد على شطا، وعبد الله عبد الله قناوى، رغم عدم وجود تفويض من الصيدلى بذلك، ووقعا باستلام تلك الشيكات فى الدفاتر المخصصة لذلك دون وجه حق.

ثانيا: سلم الشريكان شطا وقناوى الشيكات التى حصلا عليها، إلى المبلغ ضده الرابع مصطفى الدرديرى، الذى قام بتظهيرها لنفسه بإمضاء وتوقيع منسوب للدكتور الصيدلى محمود مصطفى، وبذلك تمكن من صرف قيمة تلك الشيكات من البنك، وقد بلغت قيمة الأموال التى تم الاستيلاء عليها نحو 17 مليون جنيه، فضلا عن وجود شيكات أخرى لا يعلم عنها الصيدلى شيئا.

وأكد الصيدلى محمود مصطفى فى بلاغه، أن هناك مخططا لإبعاده عن إدارة الصيدلية تماما، والاستيلاء على أمواله وإهدار حقوقه وتوريطه فى ديون ضخمة لشركات الأدوية التى تورد الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة، للصيدلية باسمه هو باعتباره الصيدلى المدير المسئول عن تشغيلها.. وقد اتضحت ملامح هذا المخطط وفقًا للبلاغ، عندما أصدر الدكتور أحمد سعفان رئيس مجلس إدارة جمعية مدينة نصر للتنمية والرعاية الاجتماعية، تعليمات شفهية، بالتعامل مع الشريكين قناوى وشطا، باعتبارهما صيدليين وهما المسئولان عن إدارة الصيدلية، ثم أسند إليهما الإدارة فعليا رغم كونهما ليسا صيدليين وغير مقيدين فى سجلات نقابة الصيادلة.. ثم أعطى تعليمات أخرى بتسليمهما كافة الشيكات المستحقة للدكتور الصيدلى محمود مصطفى، والأكثر من ذلك أنه -أي سعفان- أصدر تعليمات مشددة بمنع الدكتور محمود مصطفى من دخول الصيدلية.

تحقيق عاجل

وفى نهاية البلاغ طالب الدكتور الصيدلى بفتح تحقيق عاجل فى الوقائع التى سردها تفصيليا، والتى تتضمن العديد من جرائم التزوير، والاستيلاء على المال العام الذى يتمثل فى أموال جمعية مدينة نصر للتنمية والرعاية الاجتماعية –رابعة سابقا– وكذلك المال الخاص المتمثل فى أمواله.

لم يكتف الصيدلى محمود مصطفى بتقديم بلاغ إلى النائب العام ضد الدكتور أحمد سعفان وشركائه، بل أرسل إنذارا رسميا على يد محضر إلى سعفان، يطالبه بسرعة صرف مستحقاته المالية التى امتنع عن صرفها منذ شهر مارس 2023 دون وجه حق، وبالمخالفة لبنود عقد استئجار الصيدلية، وهو الأمر الذى تسبب فى عدم قدرته على الوفاء بمستحقات شركات الأدوية التى تعاقد معها على توريد الأدوية والمستلزمات الطبية للصيدلية خصوصا أدوية الحالات الحرجة، وأمهله 72 ساعة للوفاء بتلك المستحقات.

وفى خطوة مفاجئة ومثيرة للتساؤلات، نشرت جمعية مدينة نصر للتنمية والرعاية الاجتماعية، التى يرأس مجلس إدارتها الدكتور أحمد سعفان، إعلانا فى إحدى الصحف اليومية، عن ممارسة عامة لحق الانتفاع بصيدلية مستشفى مدينة نصر التخصصى، مع توفير كراسات الشروط فى مقر الجمعية بميدان هشام بركات –رابعة سابقا– على أن تفض المظاريف فى جلسة علنية حددت لها يوم 6 أغسطس المقبل، وذلك على الرغم من عدم انتهاء العقد الموقع بين الجمعية وبين الدكتور محمود مصطفى، والذى ينتهى بنهاية شهر فبراير 2025، الأمر الذى يعد مخالفة صريحة لبنود التعاقد، ويبطل الممارسة العامة المعلن عنها وكافة إجراءاتها.

على جانب آخر.. تجرى الجهات المختصة فى وزارة الصحة، تحقيقات موسعة فى كارثة انتشار النمل داخل وحدة العناية المركزة فى مستشفى مدينة نصر التخصصى –رابعة سابقا– والتى كشف عنها مقطع فيديو انفردت بوابة "فيتو الإلكترونية" بنشره قبل أيام.. ويظهر الفيديو وجه أحد المرضى داخل العناية المركزة، وسرب من النمل يغطى الأجهزة الطبية الموصولة بجسده، وبعض النمل يدخل تلك الأجهزة، فى مشهد أصاب كل من رآه بالصدمة.. وأشارت مصادر خاصة إلى أن الإهمال فى العناية المركزة، تسبب فى وجود أسراب كثيرة من النمل بداخلها، ووصل الأمر إلى تجولها على أسرَّة المرضى والأجهزة الطبية، ثم كانت الكارثة عندما وصلت إلى أجساد المرضى، الأمر الذى أدى إلى إصابتهم بمضاعفات خطيرة هددت حياة بعضهم.

واقعة النمل داخل الرعاية المركزة بمستشفى مدينة نصر التخصصى وفقًا للمصادر، لم تلق الاهتمام الذى يتناسب مع حجم الكارثة، من قبل الدكتور أحمد سعفان، الذى أمر بإجراء تحقيق إدارى وقانونى فى الواقعة، ورغم تأكيد التحقيقات صحتها، إلا أن سعفان اتخذ قرارا بتغريم الطبيبين المؤجرين للعناية المركزة مبلغا ماليا قدره 20 ألف جنيه فقط! ولم يهتم بالأضرار الصحية الجسيمة التى لحقت بالمريض الذى سبب النمل له مضاعفات خطيرة.

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