مفكر إسلامي: افتقاد القدوة فى الأم والأب سبب الإلحاد والتطرف

قال الدكتور عمرو شريف، المفكر الإسلامي، إن افتقاد القدوة الأبوية من أسباب الإلحاد فى المجتمعات، وهناك نظرية اسمها التقصير الأبوي، تتحدث عن أن الطفل عندما يرى أبوه غير متزن، سكران، أو يضرب الأمة، فهنا تهتز صورة والده التى تعتبر السلطة فى حياة الطفل.

أسباب الإلحاد فى المجتمعات

وتابع المفكر الإسلامي، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"،: "عندما تهتز صورة الأب أمام الأب وهى التى تعتبر السلطة، يفقد بعدها السلطة الإلهية، وكذلك هناك نظرية أخرى للأم حيث تمثل له الرحمة، فعندما تهتز صورة الرحمة، فيحدث التعويض ويتمسك بالدين والتدين الإنفعالى، ويصل إلى التطرف وهذا يولد الدواعش، فيلحد بالرحمة فيتبنى الإلحاد".

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واستكمل: "لازم الأمهات والآباء يتنبهوا جيدا إلى هذه القضية الخطيرة التى تصل بأولادهم إلى الإلحاد، خاصة فى سن المراهقة لأن الطفل يحاول التمرد ليثبت ذاته".

مصطفى ثابت: الأمية الدينية من أسباب الإلحاد

ومن جانبه قال الشيخ مصطفي ثابت، إن من يروجون للإلحاد على مواقع السوشيال ميديا، يكون لديه رغبة فى الإعلان عن نفسه، لافتا إلى أن عدد كبير من الشباب يتأثر بهذه الدعوات بالفعل.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس": "لازم يكون فى منصات تابعة للمؤسسات يكونوا موجودين باستمرار على مواقع التواصل الاجتماعى، لمواجهة هذه الأمة الدينية، للأسف عدد كبير من الشباب ليس لديهم أساسيات دينية، هذا بالإضافة إلى أنه هناك عدد كبير من الشبهات حول الدين موجودة على مواقع التواصل تحتاج لمن يرد عليها، رغم وجود مؤسسات دينية ترد، إلا أن الأمر يحتاج إلى إبراز كثير من الأشخاص المتخصصين فى ملف الإلحاد لمواجهة هذا الأمر".

وأضاف: "هناك حالة من عدم الثقة بالنصوص الدينية، نتيجة جماعات التطرف وتحريفهم للدين، للأسف كل هذه الأسباب جعلت عدد من الشباب ليس لديهم ثقة فى النموذج التعليمى المعرفى العقلى للدين".