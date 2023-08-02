الأربعاء 02 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

محاكمة مرتضي منصور بتهمة سب وقذف ممدوح عباس بعد قليل

مرتضي منصور،فيتو
مرتضي منصور،فيتو

تنظر الدائرة الثانية جُنح اقتصادي، بعد قليل، القضية رقم 995 لسنة 2023م، الذي أقامها ممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك ضد مرتضي منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك بتهمة سبه وإزعاجه وقذفه، بعدما تم تأجيلها في وقت سابق لجلسة اليوم  للاطلاع والمستندات.

                                              

وكان ممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك رفع دعوى قضائية ضد مرتضي منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك اختصمه فيها بتهمة السب والقذف والإزعاج على مواقع التواصل الاجتماعي وحددت المحكمة اليوم لنظر القضية.

Advertisements

قضية سب وقذف رئيس النادي الأهلي  

وفي قضية أخرى أحالت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال مرتضى أحمد محمد منصور للمحاكمة أمام دائرة الجنح بالمحكمة الاقتصادية، بجلسة 30 يوليو الماضي في القضية رقم 1443 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة بناء على الشكوى المقدمة من محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي للنائب العام بتهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج وهي جرائم معاقب عليها بالحبس الوجوبي والغرامة بحسب مواد الاتهام التي أحالت بها النيابة العامة المتهم للمحاكمة.

 

كما تنظر الدائرة الثالثة جنايات اقتصادية بجلسة 10 أغسطس استئناف مرتضى منصور على حكم حبسه حضوري 3 أشهر بتهمة سب الخطيب وحضور المتهم وجوبي أمام تلك المحكمة.

وتنظر الدائرة الثانية جنايات اقتصادية القضية رقم 113 لسنة 2023 جنح ضد مرتضى منصور بتهمة التعدي بالسب والقذف على موظفين عموميين وحضور المتهم وجوبي بالإضافة إلى 5 قضايا أخرى منظورة أمام تلك المحكمة بالدرجة الأولى وما زال حوالي 15 قضية أخرى ضد المذكور قيد التحقيقات بمعرفة النيابة العامة وينتظر تحديد جلسات جديدة للمحاكمات ضد المتهم في تلك القضايا.

ويذكر أن ذات المحكمة سبق وعاقبت مرتضى الحبس سنة مع الشغل والنفاذ وأوقفت تنفيذ عقوبة الحبس لكبر سن المحكوم عليه كما قضت الدائرة الثالثة جنايات اقتصادية بحبسه شهر مع الشغل وتم تنفيذ العقوبة بسجن وادي النطرون في القضية رقم 83 لسنة 2022 وترتب على هذا الحكم زوال عضويته كرئيس لنادي الزمالك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مرتضى منصور نادي الزمالك ممدوح عباس

مواد متعلقة

المؤبد لسائق قتل عاملا بسبب خلافات الجيرة في إمبابة

استمرار حبس شخصين بتهمة سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بمصر القديمة

النيابة تصرح بدفن جثة غريق في مياه نهر النيل بالمعادي

حبس المتهم بقتل ابنه بسبب مشادة كلامية 15 يوما على ذمة التحقيقات

السجن 3 سنوات وغرامة مالية كبيرة لعاطل اقتحم عقارا في المعادي

المشدد 10 سنوات لعاطل قتل عاملا في البدرشين

حبس شخصين بتهمة سرقة كابلات كهربائية من عواميد الإنارة بالخليفة

النيابة تنتدب المهندس الفني لمعاينة حادث سيارة في حلوان

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء، تعرف على آخر تحديث

حقيقة مفاوضات الزمالك مع رمضان صبحي

تغريم مرتضى منصور 5000 جنيه بتهمة سب وقذف أحمد موسى

انهيار وحضن فتاة لـ محمد رمضان يثير الغضب، والنشطاء: طلبت يعالج ابنها (فيديو)

بتهمة السب والقذف، تفاصيل تغريم مرتضى منصور بسبب أحمد موسى

تنسيق الكليات 2023، الفئات المستثناة من التوزيع الجغرافي

رسالة عاجلة لـ مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء بشأن خطة تخفيف أحمال الكهرباء

تنسيق الكليات 2023 بالنسبة المئوية علمي رياضة

Advertisements

منوعات

المزيد

جواز فكتوريا من ألكسندر باطل، مسئولو بريطانيا عارضوا زواج الملكة بالقيصر

حفل زفاف وسط الفيضانات في الفلبين (فيديو)

الأعلى خلال 140 سنة، رقم قياسي للأمطار في بكين

واقف كالإنسان، فتح تحقيق موسع بعد تفاعل دب مع زوار حديقة حيوانات (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 2-8-2023 في السوق المحلي

سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 2-8-2023

أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الأربعاء 2-8-2023

المزيد

انفوجراف

اختبارات تؤهلك للالتحاق بكلية الشرطة 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفكر إسلامي: افتقاد القدوة فى الأم والأب سبب الإلحاد والتطرف

ما حكم قول اتق شر من أحسنت إليه؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية البيض في المنام وعلاقتها بالبركة فى الرزق وزيادة المال

المزيد
الجريدة الرسمية