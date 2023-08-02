مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 2-8-2023 والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة ميلان وبرشلونة

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم الأربعاء 2-8-2023 إقامة العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، على رأسها مباراة الهلال السعودي والوداد في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، والمباراة الودية التي ستجمع بين فريقي ليفربول بقيادة محمد صلاح وبايرن ميونخ على إستاد سنغافورة الوطني.

مواعيد مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال والقنوات الناقلة



السد القطري X أهلي طرابلس – 4 مساء - SSC HD

الهلال السعودي X الوداد الرياضي – 4 مساء - SSC HD

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الشرطة العراقي X الإتحاد السعودي – 6 مساء - SSC HD



الترجي التونسي X الصفاقسي – 6 مساء - SSC HD

مواعيد مباريات جولة أبطال كرة القدم والقنوات الناقلة



ميلان X برشلونة – 6 صباحًا - AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات كأس العالم للسيدات والقنوات الناقلة



الأرجنتين X السويد – 10 صباحًا - beIN Sports 1 HD Premium



جنوب أفريقيا X إيطاليا – 10 صباحًا - beIN Sports 2 HD Premium



جامايكا X البرازيل – 1 ظهرًا - beIN Sports 2 HD Premium



بنما X فرنسا – 1 ظهرًا - beIN Sports 1 HD Premium

مباريات ودية

أرسنال X موناكو – 8 مساء

بايرن ميونخ X ليفربول – 2.30 ظهرًا - LFC TV



حرص محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي على توديع زميله في الريدز البرازيلي فابينيو المنتقل حديثا لنادي اتحاد جدة السعودي.

وفور إعلان الاتحاد عن الصفقة، انتشرت صورة من داخل مقطع فيديو صفقة فابينيو، كإشارة إلى احتمالية انتقال محمد صلاح نجم الريدز إلى الفريق هذا الصيف.

الأمر لم يتوقف عند ذلك الحد، بل انتشرت صورة للمصري مع أنمار الحائلي في اجتماع خاص جمع بين الاثنين.

وأكدت تقارير سعودية أن الصورة مزيفة ولا أساس لها من الصحة.

وكتب صلاح على حسابه بموقع تويتر: شكرًا لك على صداقتك وعلى كل ما فعلته للفريق على مر السنين. سوف نفتقدك يا ​​(فلاكو). أتمنى لك كل خير.

وقال محمد صلاح في فيديو مجمع لنجوم ليفربول عبر حساب النادي على موقع تويتر: "صديقي قضينا وقتًا رائعًا هنا وكانت رحلة جيدة، ذاكرتي المفضلة معك أعتقد أنها كانت في مباراة برشلونة بدوري أبطال أوروبا".

واختتم محمد صلاح رسالته إلى فابينيو قائلًا: "أنت شخص عظيم ولاعب أعظم، اتمنى التوفيق لك مع الاتحاد، أراك قريبًا".

ووصل البرازيلي فابينيو، المنضم حديثًا إلى الاتحاد السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، إلى مدينة جدة للانضمام إلى صفوف فريقه الجديد.

وكان نادي الاتحاد السعودي أعلن التعاقد مع الدولي البرازيلي فابينيو لاعب فريق ليفربول بعقد يمتد لمدة 3 سنوات، حيث كشفت تقارير أن ليفربول سيحصل على 45 مليون يورو مقابل بيع فابينيو.

علق الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، على ترتيب النجم المصري محمد صلاح بين قادة الريدز في الموسم الجديد.

كلوب يتحدث عن قادة ليفربول

وقال كلوب، في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول: "مجموعة القيادة ستتكون من فيرجيل فان دايك وأرنولد وروبرتسون وأليسون وصلاح، ولديهم جميعًا إمكانات القائد. سيكون للخماسي دور مهم جدًا".

وأضاف: "يريد فان دايك أن يكون قائدًا، وهو قائد. يجب أن يتقدم خطوة للأمام (في ترتيب القادة)، مثلما يجب أن نتقدم جميعًا. أنا متأكد تمامًا أنه يشعر بالفخر والشرف، كما أعتقد أنه القرار المنطقي".

وتابع: "ترينت مستعد كي يكون قائدا للفريق، إنه من أبناء النادي، وتطور كثيرًا كلاعب وشخص، أردته أن يكون في هذا الدور".

وزاد: "روبرتسون لا يمكن تجاهله في مجموعة القيادة لأنه قائد بالفطرة. روبو لديه بعض خصائص ميلنر التي جلبها إلى الفريق، مثل انضباطه. وهو قائد منتخب إسكتلندا، لذلك يعرف كيفية التعامل مع مختلف الحالات".

وتابع: "إذا كانت الأمور على ما يرام في الملعب، فلا يحتاج أحد إلى مجموعة القيادة، لكن نحتاج إليها في اللحظات التي ليست كما نريد بنسبة 100%".

وأردف: "أليسون في غرفة الملابس مهم جدًا، لأنه هادئ وإذا قال شيئًا، فالجميع يستمع له، لذلك هذا مهم من وجهة نظر القائد.. إنه قائد بالفطرة".

وواصل: "الشيء نفسه بالنسبة لصلاح، قائد منتخب مصر، وأحد أفضل اللاعبين الذين لعبوا لهذا النادي، لكن المهاجمين مختلفون، يجب أن يكونوا كذلك.. نحن جميعًا نستفيد من ذلك. لذا نحتاج إليه كنموذج يحتذى به".

واستطرد: "نحتاج لمو باعتباره الشخص الذي يقود المجموعة.. إنه الأول في الضغط والأول في كل هذه الأشياء على الملعب. وخارج الملعب، هو ذكي والجميع يحبه، الجميع يريد أن يكون بجانبه، لذا هو مهم للغاية بالنسبة لنا".

واختتم: "أعتقد أن الثلاثة الأوائل مناسبون بشكل أفضل لجميع مهام قائد ليفربول، ويمكن للاثنين الآخرين أن يصبحا كما كانا دائمًا"

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غضب جماهير ليفربول بسبب محمد صلاح

وأكد عدد كبير من مشجعي فريق ليفربول، غضبهم الشديد من تجاهل النادي الإنجليزي لنجمه المصري محمد صلاح.

صفوف الاتفاق السعودي

وكان ليفربول أعلن أن الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك سيكون القائد الجديد للفريق، خلفا للنجم جوردان هندرسون الذي رحل إلى صفوف الاتفاق السعودي، وسيكون ألكسندر أرنولد نائبا له.

ويعتقد بعض المشجعين على موقع التواصل تويتر، وفقا لتقارير صحفية إنجليزية، أن محمد صلاح أحد أفضل لاعبي الفريق على مر العصور، كان ينبغي أن يكون ضمن القادة.

وكتب أحد مشجعي ليفربول على حسابه "هذا قلة احترام تجاه صلاح مرة أخرى".

وأضاف مشجع آخر "هذا ليس صحيحا، كنت أفضل أن يكون صلاح نائبا للقائد".

وقال مشجع ثالث "رغم ذلك أنا مستاء لمحمد صلاح"، فيما كتب مشجع رابع "محمد صلاح لا يتلقى الاحترام مرة أخرى".

وانتقد مشجع خامس، قرارات ليفربول، قائلا "يمكن للجميع أن يكون قائد الفريق الآن؟ أصبحت كرة القدم مملة".

وأضاف مشجع آخر "اختيار جيد وآمل أيضًا أن يكون محمد صلاح من بين القادة".