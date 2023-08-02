خريج مدرسة محمد صلاح، كولر يستقر على بديل علي معلول، وهذه أبرز المعلومات عنه

أكد أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سوف يعتمد على كريم الدبيس في الجبهة اليسرى بالموسم الجديد.

وأضاف خلال برنامجه على قناة النهار: "الدبيس سيكون بديل للتونسي علي معلول، ولن يتم التعاقد مع ظهير أيسر ومحمد شكري لاعب سيراميكا كليوباترا، بالموسم المقبل".

وتابع أن الأمريكي إيكوبا المحترف في الدوري المجري، لم يدخل حسابات النادي الأهلي للحصول على خدماته.

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واستطرد: "الأهلي لم يفاوض إيكوبا، والنادي يعمل بقوة من أجل حسم صفقة المهاجم الأجنبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وهي آخر صفقات الفريق".

وأضاف: "صفقة جوستافو سوزا مهاجم جيونبك هيونداي الكوري الجنوبي، تسير في طريق مسدود لكن الفرص لا تزال موجودة والبديل موجود".

من هو كريم الدبيس

كريم الدبيس مواليد 3 يونيو 2003، ويجيد أداء مهام الظهير والجناح الأيسر، ويلعب في صفوف منتخب مصر للشباب.

بدأ اللاعب الشاب مسيرته بنادي شبين القناطر، ثم ارتدى قميص المقاولون العرب 5 سنوات، ليدون اسمه بين خريجي مدرسة ذئاب الجبل، ومنهم محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي.

بعدها انضم كريم الدبيس إلى صفوف وادي دجلة قبل انضمامه للأهلي.

ورغم صغر سنه، إلا أن الدبيس (20 عاما) كان على وشك خوض تجربة احترافية أوروبية، حيث تلقى عرضا من نادي كورتريك البلجيكي، كما خاض فترة معايشة مع أودينيزي الإيطالي لـ10 أيام.

كما تلقى النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، فاكسًا رسميًّا من أم صلال القطري، يطلب فيه ضم مدافع القلعة الحمراء، كريم الدبيس.

رضا سليم، ينتظم المغربي رضا سليم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تدريبات الفريق الأحمر مع بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

وسافر رضا سليم الى المغرب صباح أمس الثلاثاء على أن يعود إلى القاهرة بعد انتهاء فترة الراحة التى منحها الجهاز الفني للاعبين والتى تصل إلى ثلاثة أسابيع لبدء فترة الإعداد استعدادا لمنافسات الموسم القادم.

وقرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح الفريق راحة سلبية من التدريبات لمدة ٢٠ يومًا عقب خوض مباراة المصري البورسعيدي الخميس القادم في ربع نهائي كأس مصر.

ويعود بعدها الفريق للتدريبات قبل معسكر الإعداد الخارجي الذي اقترب من ألمانيا استعدادًا للموسم الجديد.

وقالت مصادر داخل الأهلي إن الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر قرر خضوع لاعبي الفريق للقياسات الطبية والبدنية في أحد المستشفيات الخاصة قبل انطلاق الموسم الجديد كما حدث في بداية الموسم الحالي.

وقال مصدر إن كولر يرغب في الوقوف علي التفاصيل البدنية والطبية لحالة جميع اللاعبين للحفاظ على مستوى الجميع قبل بداية الموسم الجديد.

واقترب مسؤولو النادي الأهلي من إتمام كافة الأمور المتعلقة بمعسكر الفريق الإعدادي استعدادًا للموسم الجديد.

وقالت مصادر داخل الأهلي إن ألمانيا تبقى الأقرب لاحتضان معسكر الفريق الإعدادي استعدادًا للموسم القادم.

الأهلي يتعاقد مع رضا سليم

وأعلن النادي الأهلي عن انضمام رضا سليم لاعب فريق الجيش الملكي المغربي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة 4 سنوات، ويحق إضافة سنة أخرى لمدة العقد إذا ما رغب النادي الأهلي في ذلك.

وشهدت الساعات الماضية إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية الخاصة بانتقال اللاعب للنادي الأهلي.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على الفيس بوك فيديو لتقديم اللاعب بعنوان: "من تراثنا نستلهم طريقنا في الحياة.. رضا سليم يبدأ رحلته مع نادي القرن".

وأنهى أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي كافة الأمور الإدارية والمالية مع اللاعب، بالتنسيق مع محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمشرف العام على الكرة.