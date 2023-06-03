طاقم حكام مصري يدير لقاء الترجي والمنستيري بالدوري التونسي

الدوري التونسي، اختارت لجنة الحكام بالاتحاد التونسي لكرة القدم، طاقم حكام مصري دولي لإدارة مباراة الترجي التونسي أمام نظيره اتحاد المنستيري، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري التونسي.

طاقم الحكام المصري يقوده أحمد الغندور (حكم ساحة) ويعاونه كل من سامي هلهل (مساعد أول) وأحمد صلاح (مساعد ثاني) وإبراهيم نور الدين (حكم رابع)، أما (حكم الفيديو) فهو التونسي صادق السلمي و(مساعد حكم الفيديو) فهو التونسي يوسف جامي.

الحكم الدولي أحمد الغندور، فيتو

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موعد مباراة الترجي واتحاد المنستيري

تقام مباراة الترجي التونسي أمام منافسه اتحاد المنستيري غدًا الأحد، وتنطلق صافرتها في تمام الرابعة والنصف مساءً بتوقيت تونس.

فريق الترجي التونسي، فيتو

ترتيب الفريقين في الدوري التونسي

يحتل فريق الترجي التونسي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التونسي برصيد 17 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز في أربع مواجهات وتعادل في مباراة واحد وخسر 3 مواجهات.

أما فريق اتحاد المنستيري، فيحتل المركز الرابع برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 8 مواجهات، حيث فاز في ثلاث مواجهات وتعادل في اثنتين وخسر ثلاث مواجهات.

ويحتل فريق النجم الساحلي صدارة الدوري التونسي حاليًّا برصيد 20 نقطة، وخاض نفس عدد المباريات (ثماني مباريات)، ويأتي في المركز الثاني فريق الأفريقي التونسي برصيد 18 نقطة.

النجم الساحلي يتعادل مع الترجي التونسي

تعادل فريق النجم الساحلي أمام مضيفه الصفاقسي بهدف لكل فريق المباراة التي أقيمت في الجولة الثامنة من المباريات التأهيلية في الدوري التونسي وأقيم اللقاء علي ملعب فريق الصفاقسي.

وأحرز هدف النجم الساحلي الوحيد عن طريق حمزة جيلاسي في الدقيقة 41 وحافظ الفريق الساحلي علي المباراة حتى الدقيقة 84 حينها أحرز حسين علي جاسم هدف التعادل للفريق الصفاقسي.

يذكر أن المدير الفني لفريق الصفاقسي هو المصري حسام البدري وبهذا التعادل يظل النجم الساحلي في الصدارة برصيد 20 نقطة من 8 مباريات خاضها الفريق في المباريات التأهيلية، بينما رفع الصفاقسي رصيده عند النقطة 11 في المركز السادس وخاض الفريق 8 مباريات الدور التأهيلي للدوري التونسي .

معين الشعباني مدربا للترجي

وكتب الحساب الرسمي لنادي الترجي على فيسبوك: "تعلن الهيئة المديرة للترجي أنها أتمت التعاقد مع ابن النادي معين الشعباني مدربًا لأكابر فريق كرة القدم ومجدي تراوي مساعدًا له".

ووصل معين الشعباني إلى تونس، أمس الأحد، قادمًا من مصر، لإتمام إجراءات عودته لتدريب الترجي.

وسبق أن قاد معين الشعباني فريق الترجي للفوز بلقبي أبطال أفريقيا مرتين متتاليتين في عامي 2018 و2019، قبل أن يرحل عن الفريق في 2021.

وعلى الصعيد المحلي، توج معين الشعباني صاحب الـ41 عامًا مع الترجي ببطولة الدوري 5 مرات، وبالسوبر التونسي مرتين.