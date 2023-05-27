النجم الساحلي يتعادل 1/1 أمام الصفاقسي ويحافظ على صدارة الدوري التونسي

تعادل فريق النجم الساحلي أمام مضيفه الصفاقسي بهدف لكل فريق المباراة التي أقيمت في الجولة الثامنة من المباريات التأهيلية في الدوري التونسي وأقيم اللقاء علي ملعب فريق الصفاقسي.

وأحرز هدف النجم الساحلي الوحيد عن طريق حمزه جيلاسي في الدقيقة 41 وحافظ الفريق الساحلي علي المباراة حتي الدقيقة 84 حينها أحرز حسين علي جاسم هدف التعادل للفريق الصفاقسي.

يذكر أن المدير الفني لفريق الصفاقسي هو المصري حسام البدري وبهذا التعادل يظل النجم الساحلي في الصدارة برصيد 20 نقطة من 8 مبارايات خاضها الفريق في المبارايات التأهيلية، بينما رفع الصفاقسي رصيده عند النقطة 11 في المركز السادس وخاض الفريق 8 مبارايات الدور التأهيلي للدوري التونسي .

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معين الشعباني مدربا للترجي

وكتب الحساب الرسمي لنادي الترجي على فيسبوك: "تعلن الهيئة المديرة للترجي أنها أتمت التعاقد مع ابن النادي معين الشعباني مدربا لأكابر فريق كرة القدم ومجدي تراوي مساعدا له".

ووصل معين الشعباني إلى تونس، أمس الأحد، قادما من مصر، لإتمام إجراءات عودته لتدريب الترجي.

وسبق أن قاد معين الشعباني فريق الترجي للفوز بلقبي أبطال أفريقيا مرتين متتاليتين في عامي 2018 و2019، قبل أن يرحل عن الفريق في 2021.

وعلى الصعيد المحلي، توج معين الشعباني صاحب الـ41 عاما مع الترجي ببطولة الدوري 5 مرات، وبالسوبر التونسي مرتين.

التونسي معين الشعباني في الدوري المصري

وترصد السطور التالية كشف حساب معين الشعباني في مصر خلال قيادته لفرق المصري البورسعيدي وبعده سيراميكا كليوباترا بعد العودة للدوري التونسي من جديد.

واجمالا خاض معين الشعباني مع الفرق المصرية 50 مباراة، حقق الفوز في 13 مباراة وتعادل في 19 مباراة وخسر 18 مباراة.

وتولى معين الشعباني المسؤولية الفنية لسيراميكا فى 26 يناير الماضي، وقاد الشعباني سيراميكا كليوباترا في 12 مباراة، حقق الفوز في مباراتين فقط وتعادل في 8 مباريات وخسر مباراتين.

قاد معين الشعباني المصري البورسعيدي في 38 مباراة حقق الفوز في 11 وتعادل مثلهم وخسر 16 مواجهة.

قاد الشعباني المصري في 21 مباراة ببطولة الدوري الممتاز حقق الفوز خلالها في 4 فقط وتعادل في 8 مرات وتلقى 9 هزائم وجمع 20 نقطة ويحتل الترتيب ال14 بجدول الدوري برصيد 20 نقطة.

وخاض الشعباني المصري خلال 12 مباراة في الكونفيدرالية الإفريقية حقق الفوز خلالها في 6 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر 4 مواجهات وودعها من الدور ربع النهائي على يد نهضة بركان المغربي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب والإياب بنتيجة 3/2.

اما في كأس الرابطة فلعب المصري مع الشعباني 5 مباريات فاز في واحدة فقط وتعادل في مثلها وخسر 3 مباريات وسجل 5 أهداف واستقبل 9 في شباكه.

أكبر انتصار حققه المصري تحت قيادة الشعباني، كان على حساب الجونة في الجولة الخامسة بالدوري بثلاثة أهداف دون رد اما أكبر هزيمة تعرض لها مع الشعباني كانت أمام الإسماعيلي في الجولة الـ14 من الدوري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وحقق المصري بقيادة الشعباني الفوز علي الاهلي بهدف دون رد لكنه خسر من الزمالك بهدفين مقابل هدف.