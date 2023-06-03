غدا.. نتيجة الصف الثاني الثانوي بمدارس الجيزة

تعلن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة غدًا الأحد نتائج الصف الثاني الثانوي بتعليم الجيزة.



نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

وكان اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/ 2023 "الدور الأول".



وجاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي 85,17%، حيث بلغ إجمالي المتقدمين لأداء الامتحانات 189318 طالبًا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الناجحين 159726 طالبًا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية ٢٥٥ طالبًا وطالبة.



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وجاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني 91,67% كما جاءت نسبة النجاح بمرحلة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين ١٠٠ %.



بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، ونشرت “فيتو” نتيجة الشهادة الإعدادية في 13 محافظة حتى الآن بعد اعتمادها رسميًّا، آخرها نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة، ونتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة التي تم اعتمادهما اليوم الأربعاء.

ونشرت “فيتو” أيضا:

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالإسكندرية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بدمياط

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بجنوب سيناء

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالدقهلية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالإسماعيلية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بأسوان.

كما نشرت “فيتو”:

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالبحيرة

ونتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالبحر الأحمر

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالوادي الجديد

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 ببورسعيد

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بشمال سيناء.



نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

واستكمالًا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو لجميع طلاب الشهادة الإعدادية 2023 وأولياء الأمور ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة والمحافظات بالاسم ورقم الجلوس.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة من هنــا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة من هنا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالإسكندرية من هنــا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بشمال سيناء من هنــا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقليوبية من هنــا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالشرقية من هنــا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالمنيا من هنــا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 ببني سويف من هنا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بأسيوط من هنا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بسوهاج من هنا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 ببورسعيد من هنـا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالوادي الجديد من هنــــا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالبحر الأحمر من هنــــا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالبحيرة من هنـــــا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بأسوان من هنــــا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالإسماعيلية من هنـــــا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالدقهلية من هنــــــا

رابط نتيحة الشهادة الإعدادية 2023 بجنوب سيناء من هنـا



ومن المقرر أن تعلن باقي محافظات الجمهورية نتيجة الشهادة الإعدادية خلال الأيام القادمة، وذلك بعد اعتمادها رسميا من قبل محافظ كل محافظة بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات.

فيتو تنشر توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023

واستكمالًا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو لجميع متابعيها وقرائها خاصة أولياء أمور وطلاب الشهادة الإعدادية، ننشر توزيع درجات الفصل الدراسي الثاني في المواد المضافة للمجموع.

مادة اللغة العربية: 40 درجة

- مادة الرياضيات: 30 درجة

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

-مادة العلوم: 20 درجة

ويكون مجموع المواد 140

وامتحانات الشهادة الاعدادية هي امتحانات محلية تعقد على مستوى كل محافظة، حيث تشكل كل مديرية تعليمية كنترولات تتناسب مع عدد الإدارات التعليمية التابعة لها.

وعقدت امتحانات الشهادة الإعدادية بصورة منفصلة لكل مادة وليست مجمعة، وتولت المديريات التعليمية وضع أسئلة الامتحانات والجداول.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب سوف يحاسب على درجات الفصلين الدراسيين وليست درجات ترم واحد فقط، حيث يؤدي الطلاب امتحان للترم الثاني وما يحصل عليها من درجات تضاف إلى درجات امتحان الفصل الدراسي الأول.



وشددت وزارة التربية والتعليم، على أن أسئلة الامتحانات ستكون لقياس الفهم والتحليل والتطبيق لدى الطلاب، مشيرة إلى أن هناك استراتيجية مهمة في وضع الأسئلة بحيث تختبر ما تعلمه الطالب بشكل فعلي خلال الترم الدراسي وليس من أجل الحصول على درجات مرتفعة أو منخفضة.