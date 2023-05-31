تقدم فيتو نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس؛ نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في دمياط.

نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط



اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، نتيجة الفصل الدراسي الثانى للشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين والصم وضعاف السمع للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٢.

وتقدمت "محافظ دمياط" بأصدق التهانى لأبنائها من الطلبة الاوائل البالغ عددهم ١٢ طالب وطالبة، معربة عن أصدق أمنياتها لهم بدوام التوفيق والسداد.

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بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

وتقدم لامتحانات اتمام مرحلة التعليم الأساسى " الصف الثالث الإعدادي "٣١٧٨٨ طالبا وطالبة، حيث حضر ٣٠٩٧٠طالب، نجح منهم ٢٣٣١٠ طلاب بمعدلات نجاح بلغت ٧٥ %، كما تقدم لامتحانات اتمام مرحلة التعليم الأساسى " القسم المهنى " ٣٢٨ طالبا وطالبة حضر الامتحانات ٣١٦طالب نجح ٢٥٥طالبا بنسبة نجاح ٨٠.٦%، هذا إلى جانب تحقيق نسبة ١٠٠% من الحضور بنتيجة الشهادة الإعدادية للمكفوفين وأيضًا نسبة ٩٥% للشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع..