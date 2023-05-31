الأربعاء 31 مايو 2023
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محافظات

بالأسماء.. العشر الأوائل للشهادة الإعدادية في جنوب سيناء

اعتماد نتيجة الشهادة
اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية، فيتو

اعتمد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/ 2023، بنسبة نجاح 81.51 %، وذلك خلال عرض محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ.

 

وأوضح وكيل الوزارة أن عدد الذين تقدموا للتعليم العام 2868 حضر 2769 غائب 99 ناجح 2257 بنسبة نجاح 81.50 %، والتعليم الرسمي لغات تقدم 272 حضر منهم 271 غاب منهم طالب واحد نسبة نجاح 257 نسبة النجاح 94.84%، خاص لغات 140 متقدما 139 حاضرا 1 غياب ناجح 135 بنسبة نجاح 97.13 %، التعليم الدولي تقدم 20 حضر 20 نجح 17 نسبة النجاح 85% منازل متقدم 50 حضر 40 غايب 10 ناجح 19 نسبة النجاح 47.50 %.بإجمالي متوسط نسبة نجاح 81.51 %.

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وجاء ترتيب العشرة  الاوائل على مستوى المحافظة
عمر خالد سالم حسن فرحان المركز الأول بمجموع 278.50 درجة مدرسه الشهيد إبراهيم الرفاعي إدارة طور سيناء التعليمية

الثانى بسنت باسم مصطفى عبد الرحمن المركز الثاني بمجموع 278 درجة بمدرسة سعد زغلول الإعدادية بنات إدارة رأس سدر التعليمية

سما طلال محمد عواد محمد المركز الثاني مكرر بمجموع 278 درجة مدرسة بلال بن رباح الإعدادية إدارة نويبع التعليمية

جني مصطفى مصطفى السيد المركز الثاني مكرر بمجموع 278 درجة مدرسة سعد زغلول الإعدادية بنات إدارة رأس سدر التعليمية

عمر حماد فؤاد موسى نصر الله المركز الثاني مكرر بمجموع 278 درجة بمدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعي إدارة طور سيناء التعليمية

هنا مرسي السيد عبد المنعم السنباوى المركز الثالث بمجموع 277 50 درجة مدرسة سعد زغلول الإعدادية بنات ادارة رأس سدر التعليمية

إيمان السيد نبوى جاد المركز الثالث مكرر مجموع 277.50 درجة بمدرسة سعد زغلول الاعدادية بنات ادارة رأس سدر التعليمية

زينه رزق صباح زايد مساعد المركز الثالث مكرر بمجموع 277.50 درجة بمدرسة جمال عبدالناصر الإعدادية بنات إدارة طور سيناء التعليمية

حسن ياسر عبد الوهاب السيد عطيه المركز الثالث مكرر بمجموع 277.50 درجة مدرسه الشهيد إبراهيم رفاعي إدارة طور سيناء التعليمية

جولي حناوي سليمان المركز الثالث مكرر بمجموع 277.50 درجة مدرسة شرم الشيخ للخدمات الخاصة إدارة شرم الشيخ التعليمية.

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ووجه محافظ جنوب سيناء، التهنئة لأبنائه الطلاب المتفوقين والناجحين، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج خلال المراحل التعليمية التالية، ليصبحوا فى المقدمة وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار في المستقبل.

 

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