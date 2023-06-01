الأول مكرر في الشهادة الإعدادية بالجيزة: كنت بذاكر كتير ونفسي أبقى مهندس برمجة ( فيديو)

نتيجة شهادة الإعدادية 2023 في محافظة الجيزة الآن، قال الطالب محمد أحمد نبيل عثمان، الأول مكرر في الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، إنه يتمني أن يصبح مهندس برمجة.

وقال الطالب محمد أحمد نبيل الأول مكرر في الشهادة الإعدادية بالجيزة: "كنت في الجيم لما عرفت إني كنت من الأوائل، وكنت بعتمد على الدروس الخصوصة وبنك المعرفة وقناة مدرستنا، وكنت بذاكر كتير وبنام كتير بردوا، كنت بذاكر على الأقل 8 ساعات في اليوم ولكن على فترات".

وأضاف قائلا: نفسي أكون مهندس برمجه وقدوتي ومثلي الأعلى هو أحمد زويل ".

بينما قال والد الطالب محمد أحمد نبيل أحمد عثمان، الأول مكرر في الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الجيزة، إنه يتمنى أن يلتحق أبنه بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة

وأكد والد الأول مكرر في الشهادة الإعدادية بالجيزة في تصريحات خاصة لفيتو، أن أخيه الأكبر كان متفوقا أيضا وكان من الأوائل على المحافظة وملتحق بمدارس STEM قائلا: عرفت أنه من الأوائل من على موقع المديرية والفرحة مكنتش سيعانا، وكنا متوقعين أنه يطلع من الأوائل لانه متفوق من هو صغير، ونفسي يدخل مدارس STEM زي أخوه، ويتخصص في مجال التكنولوجيا في الجامعة".

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وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أتاحت أمام طلاب الشهادة الإعدادية 2023 وأولياء الأمور الحصول على النتيجة مجانا عبر موقعها الإلكتروني بعد اعتمادها رسميا أمس الأربعاء من قبل محافظ الجيزة.

بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اعتمد نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى 2022 / 2023 (الدور الأول).

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة

وجاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي 85,17%، حيث بلغ إجمالى المتقدمين لأداء الامتحانات 189318 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الناجحين 159726 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية 255 طالبا وطالبة.

وبينت النتيجة رسوب ودور ثان لـ ٢٩٥٩٢ طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة.

وجاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني 91,67% كما جاءت نسبة النجاح بمرحلة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين ١٠٠ %.

وأوضح أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة يبلغ (194897) طالبًا وطالبة، مقسما على (685) لجنة، كما يبلغ إجمالى طلاب الدمج (2482) طالبًا وطالبة.

بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، نشرت “فيتو” نتيجة الشهادة الإعدادية في 14 محافظة حتى الآن بعد اعتمادها رسميا، آخرهم نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بسوهاج، والتي تم اعتمادها اليوم الخميس.

كما تم بالأمس اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة، ونتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة.

ونشرت “فيتو” أيضا نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالإسكندرية، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بدمياط، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بجنوب سيناء، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالدقهلية، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالإسماعيلية، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بأسوان.

كما نشرت “فيتو” نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالبحيرة، ونتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالبحر الأحمر، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالوادي الجديد، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 ببورسعيد، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بشمال سيناء.

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نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو لجميع طلاب الشهادة الإعدادية 2023 وأولياء الأمور ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة والمحافظات بالاسم ورقم الجلوس.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة من هنــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة من هنــــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالإسكندرية من هنــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بشمال سيناء من هنــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقليوبية من هنــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالشرقية من هنــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالمنيا من هنــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 ببني سويف من هنا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بأسيوط من هنا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بسوهاج من هنــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 ببورسعيد من هنـا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالوادي الجديد من هنــــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالبحر الأحمر من هنــــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالبحيرة من هنـــــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بأسوان من هنــــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالإسماعيلية من هنـــــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالدقهلية من هنــــــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بدمياط من هنـــــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بجنوب سيناء من هنـا

ومن المقرر أن تعلن باقي محافظات الجمهورية نتيجة الشهادة الإعدادية خلال الأيام القادمة، وذلك بعد اعتمادها رسميا من قبل محافظ كل محافظة بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات.

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فيتو تنشر توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو لجميع متابعيها وقرائها خاصة أولياء أمور وطلاب الشهادة الإعدادية، ننشر توزيع درجات الفصل الدراسي الثاني في المواد المضافة للمجموع.

مادة اللغة العربية: 40 درجة

- مادة الرياضيات: 30 درجة

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

-مادة العلوم: 20 درجة

ويكون مجموع المواد 140

وامتحانات الشهادة الاعدادية هي امتحانات محلية تعقد على مستوى كل محافظة، حيث تشكل كل مديرية تعليمية كنترولات تتناسب مع عدد الإدارات التعليمية التابعة لها.

وعقدت امتحانات الشهادة الإعدادية بصورة منفصلة لكل مادة وليست مجمعة، وتولت المديريات التعليمية وضع أسئلة الامتحانات والجداول.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب سوف يحاسب على درجات الفصلين الدراسيين وليست درجات ترم واحد فقط، حيث يؤدي الطلاب امتحان للترم الثاني وما يحصل عليها من درجات تضاف إلى درجات امتحان الفصل الدراسي الأول.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أن أسئلة الامتحانات ستكون لقياس الفهم والتحليل والتطبيق لدى الطلاب، مشيرة إلى أن هناك استراتيجية مهمة في وضع الأسئلة بحيث تختبر ما تعلمه الطالب بشكل فعلي خلال الترم الدراسي وليس من أجل الحصول على درجات مرتفعة أو منخفضة.

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