ظهرت الان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالبحر الأحمر

اعتمد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، ظهر اليوم الإثنين، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي بحضور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.



ومن جانبه أكد هشام منير أن بنسبة نجاح الشهادة الإعدادية بلغت 80.4%، وأيضا بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للصم والبكم 100% والمكفوفين بنسبة 100%، وبلغت نسبة الشهادة الإعدادية المهنية 79.8%.

ومن جانبه هنأ محافظ البحر الأحمر جميع الطلاب المتفوقين والناجحين بالشهادة الإعدادية، متمنيًا لهم مزيد من النجاح والتفوق في المراحل الدراسية المقبلة، مؤكدًا أن المحافظة تعمل علي تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لمدارس التربية والتعليم بجميع مدنها، لافتًا إلى اهتمام الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالنهوض بالعملية التعليمية بمختلف مراحلها.





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نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحر الأحمر من هنا

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