الإثنين 29 مايو 2023
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محافظات

ظهرت الان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالبحر الأحمر

اللواء عمرو حنفي
اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر،فيتو

اعتمد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، ظهر اليوم الإثنين، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي بحضور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في المنيا

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الخميس المقبل


ومن جانبه أكد هشام منير أن بنسبة نجاح الشهادة الإعدادية بلغت 80.4%، وأيضا بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للصم والبكم 100% والمكفوفين بنسبة 100%، وبلغت نسبة الشهادة الإعدادية المهنية 79.8%.
ومن جانبه هنأ محافظ البحر الأحمر جميع الطلاب المتفوقين والناجحين بالشهادة الإعدادية، متمنيًا لهم مزيد من النجاح والتفوق في المراحل الدراسية المقبلة، مؤكدًا أن المحافظة تعمل علي تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لمدارس التربية والتعليم بجميع مدنها، لافتًا إلى اهتمام الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالنهوض بالعملية التعليمية بمختلف مراحلها.

 

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نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحر الأحمر من هنا

 

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محافظ البحر الأحمر نتيجة الشهادة الاعدادي الشهادة الاعدادية الناجحين بالشهادة الإعدادية

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