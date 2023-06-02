البيت الأبيض يكشف الحالة الصحية لـ بايدن بعد سقوطه خلال حفل تخرج طلبة الكلية الجوية

أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يتلق مساعدة طبية بعد حادث سقوطه يوم الخميس.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، خلال مؤتمر صحفي لها، يوم الجمعة، إنه "تعثر بسبب كيس رمل، وهو قام فورا بعد تعثره.. ولم تكن هناك حاجة لفحص طبي بسبب سقوطه".

سقوط بايدن على المنصة

علق البيت الأبيض، في بيان صادر عنه، على حادثة سقوط الرئيس الأمريكي، جو بايدن خلال حضور حفل تخرج طلبة الكلية الجوية.

وقال البيت الأبيض في بيانه: إن بايدن تعثر بكيس رمل أسود اللون خلال حفل تخريج القوات الجوية ولم يصب بأذى. وسقط الرئيس بايدن، اليوم الخميس، على المنصة خلال المشاركة في حفل تخريج طلاب من القوات الجوية.

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وأظهر مقطع فيديو سقوط بايدن على ركبتيه قبل أن يساعده المسؤولون في أكاديمية القوات الجوية على النهوض مرة أخرى.

وتثير الواقعة المزيد من المخاوف بشأن عمر أكبر رئيس للولايات المتحدة، والذي يسعى لولاية ثانية.



وقال الرئيس الأمريكي، خلال كلمته اليوم الخميس، أمام طلاب الكلية الجوية، إن العالم يتجه نحو مزيد من عدم الاستقرار بسبب روسيا و الصين.

وأضاف الرئيس الأمريكي في رسالته لطلبة الكلية الجوية: إن العالم بحاجة إليكم في ظل الأوضاع غير المستقرة.

وبشر الرئيس الأمريكى العالم أجمع بأيام صعبة قادمة، مستغلا الأزمة القائمة بين بلاده من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى.

بايدن يحذر من الفوضى

وأضاف الرئيس الأمريكي: "لن نتراجع أبدا عن دعم أوكرانيا"، مشيرا إلى أن أمريكا لا تسعى إلى صراع مع الصين لكنها ستقف مع أصدقائها ضدها.