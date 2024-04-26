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خارج الحدود

مشهد مروع لاعتقال الشرطة الأمريكية أستاذة اقتصاد بجامعة إيموري بسبب غزة (فيديو)

انتفاضة الجامعات
انتفاضة الجامعات الأمريكية، فيتو

رصدت تقارير إخبارية مقطعا مصورا يُظهر اعتقال الشرطة الأمريكية أحد أستاذة الاقتصاد  بجامعة أمريكية بشكل مروع بسبب دعمها لغزة.

اعتقال أستاذة الاقتصاد بجامعة إيموري في أطلانطا بسبب غزة

وأظهر الفيديو التي نشرته قناة الجزيرة الشرطة الأمريكية وهي تعتقل أستاذة الاقتصاد بجامعة إيموري في أطلانطا كارولين فولين بعد الاعتداء عليها خلال فعالية مناصرة لغزة ومطالبة بوقف تسليح الاحتلال الإسرائيلي.

من ناحية أخرى، أعلنت جامعة جنوب كاليفورنيا، إلغاء حفل التخرج الرئيسي هذا العام بعد أسبوع واحد من إلغاء خطاب التخرج الذي كانت ستلقيه طالبة مسلمة.

ووفقًا لإشعار على الموقع الإلكتروني للجامعة، ستزيد إجراءات السلامة الجديدة المطبقة هذا العام مثل عمليات الفحص الإضافية من الوقت الذي سيستغرقه دخول الضيوف بشكل كبير.

وجاء في الإشعار «نتيجة لذلك، لن نتمكن من استضافة حفل التخرج الرئيسي الذي عادة ما يدعو 65 ألفًا من الطلاب وأسرهم وأصدقائهم إلى الحرم الجامعي جميعا مرة واحدة».

توترات في حرم الجامعات الأمريكية

وأثارت الحرب على غزة توترات في حرم الجامعات الأمريكية وألهمت موجة من الطلاب لإقامة مخيمات احتجاج في الجامعات على مستوى البلاد في الأيام الماضية.

واعتقلت الشرطة مئات المتظاهرين منهم أكثر من 90 من جامعة جنوب كاليفورنيا.

وعبرت جماعات حقوق الإنسان عن قلقها إزاء الاعتقالات باعتبارها قضية تتعلق بحرية التعبير، في حين قال مسؤولو الجامعة إن الاحتجاجات لم يصرح بها.

جاء قرار جامعة جنوب كاليفورنيا بإلغاء حفل التخرج الرئيسي بعد أيام من إعلان الجامعة أنها «قررت أنه من الأفضل إعفاء المتحدثين الخارجيين والمكرمين» من حضور حفل التخرج في أعقاب الغضب من قرار إلغاء خطاب الطالب المتفوق.

وقال آندرو جوزمان عميد جامعة جنوب كاليفورنيا في بيان له الأسبوع الماضي إن قرار إلغاء خطاب الطالبة المتفوقة المسلمة، أسنا تبسم، المتخصصة في الهندسة الطبية الحيوية يهدف إلى حماية أمن الحرم الجامعي و«”ليس له علاقة بحرية التعبير».

ولم يشر بيان جوزمان إلى تبسم بالاسم، ولم يحدد السبب الذي أثار المخاوف بشأن خطابها أو خلفيتها أو آرائها السياسية. كما لم يذكر بالتفصيل أي تهديدات بعينها.

جامعة جنوب كاليفورنيا تلغي حفل التخرج بعد احتجاجات مناهضة للحرب على غزة

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جامعة إيموري غزة الشرطة الأمريكية توترات في حرم الجامعات الأمريكية الاعتقالات بالجامعات الأمريكية جنوب كاليفورنيا

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