عبور أول سفينة شحن بعد انهيار جسر بالتيمور في الولايات المتحدة (فيديو وصور)

عبرت أول سفينة شحن القناة التي تم شقها حديثا في بالتيمور بالولايات المتحدة بعد أن تقطعت بها السبل في الميناء لمدة شهر منذ انهيار جسر "فرانسيس سكوت كي" جراء اصطدام سفينة به.

وذكر موقع "أكسيوس" أن أهمية هذا العبور تعود إلى اعتبار سفينة الشحن التي تبحر بجوار حطام الجسر ومدينة دالي التي تقطعت بها السبل، علامة على جهود الإنعاش المستمرة منذ أن أدى انهيار الجسر الكارثي إلى مقتل 6 من عمال البناء.

First ship passes through new channel after Baltimore bridge collapse! Watch#Baltimore #BaltimoreBridgeCollapse pic.twitter.com/BBdBO1a9M7 Advertisements April 26, 2024

يشار إلى أن الانهيار أدى إلى إعاقة الشحن وحركة المرور في ميناء بالتيمور الذي يعتبر أحد أكثر الموانئ ازدحاما في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يكون له تأثير واسع النطاق في جميع أنحاء البلاد.

وبذلك أبحرت ناقلة البضائع Balsa 94 تحت علم بنما يوم الخميس عبر قناة جديدة، متجهة نحو سانت جون في كندا.

وتعتبر هذه السفينة واحدة من 5 سفن كانت عالقة، ومن المتوقع الآن أن تمر جميعها عبر القناة المؤقتة التي تم فتحها بعرض بعمق يبلغ 35 قدما.

كما تعتبر هذه القناة المؤقتة الرابعة التي يتم فتحها في الميناء منذ الانهيار، على الرغم من أنها الأعمق وتستخدم للسماح بمرور السفن الكبيرة.

وانهار الشهر الماضي جسر "فرانسيس سكوت كي" الذي تستخدمه يوميًّا عشرات الآلاف من المركبات، ما أدى إلى سد مدخل ميناء بالتيمور.

وأدى الاصطدام إلى انهيار معظم أجزاء الجسر في مصب نهر باتابسكو على الفور تقريبا ليغلق ممرات الشحن ويجبر ميناء بالتيمور على تعليق عملياته لأجل غير مسمى، وهو أحد أكثر المواني ازدحاما على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

العثور على جثتين



وتم العثور على جثتي اثنين من العمال الستة المفقودين الذين يعتقد أنهم ماتوا. وهما المكسيكي أليخاندرو هيرنانديز فوينتيس (35 عامًا) ودورليان رونيال كاستيلو كابريرا (26 عامًا) من جواتيمالا.

في الأثناء، توقفت عمليات البحث عن جثث العمال الأربعة المفقودين لأن السلطات اعتبرت أن عمل الغواصين في موقع الحادث محفوف بالمخاطر.

وكانوا جزءًا من فريق مكون من ثمانية عمال يعملون ليلا لإصلاح طريق الجسر. وتم إنقاذ اثنين منهم بعد وقت قصير من انهيار الهيكل.



التعويضات الأعلى على الإطلاق

وقال رئيس سوق التأمين "لويدز لندن"، إن التعويضات عن الحادث من شركات التأمين قد تكون الأعلى على الإطلاق في مجال النقل البحري.

وكان مسؤولو السلامة، قالوا يوم الأربعاء، إن ربان سفينة الشحن التي اصطدمت بجسر عند ميناء بالتيمور طلب المساعدة من زورق قطر وأبلغ عن انقطاع التيار الكهربائي قبل دقائق من انهيار الجسر، حسب مسجل البيانات في "الصندوق الأسود" للسفينة.

من جانبها، أوضحت رئيسة المجلس الوطني لسلامة النقل أن جسر فرنسيس سكوت كي، وهو طريق رئيسي يمر فوق الميناء شيد عام 1976، يفتقر إلى خصائص في الهندسة الإنشائية الشائعة في الجسور الأحدث وهذا ما جعله أكثر عرضة للانهيار الكارثي.

يشار إلى أن ميناء بالتيمور الذي يؤمن أكثر من 15 ألف وظيفة، هو تاسع أكبر ميناء في البلاد من حيث النشاط.