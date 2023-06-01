الخميس 01 يونيو 2023
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خارج الحدود

الرئيس الأمريكي يبشر العالم بأيام صعبة قادمة

جو بايدن الرئيس الأمريكي،
جو بايدن الرئيس الأمريكي، فيتو

بشر الرئيس الأمريكى العالم أجمع بأيام صعبة قادمة، مستغلا الأزمة القائمة بين بلاده من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى.

 

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس: "إن العالم يتجه نحو مزيد من عدم الاستقرار بسبب تحديات من روسيا والصين" وفق قوله.


بايدن يحذر من الفوضى 


وأضاف الرئيس الأمريكي: "لن نتراجع أبدا عن دعم أوكرانيا"، مشيرا إلى أن أمريكا لا تسعى إلى صراع مع الصين لكنها ستقف مع أصدقائها ضدها.


وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن أن واشنطن تعتزم مع حلفائها في الناتو، الإعلان عن تخصيص حزمة كبيرة من المساعدات السياسية والمادية لأوكرانيا.

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مساعدات عسكرية لأوكرانيا

وقال  وزير الخارجية الأمريكي، سيتم الإعلان عن حزمة المساعدات هذه، بحلول موعد قمة الناتو المقبلة في فيلنيوس.
وأوضح الوزير الأمريكي في المؤتمر الصحفي الذي عقده  في أوسلو: "بالنسبة لقمة قادة دول الحلف المقبلة في فيلنيوس، نتوقع نحن وأصدقاؤنا تخصيص حزمة قوية للغاية من  المساعدة السياسية والمادية لأوكرانيا".

ومن المقرر عقد قمة الناتو القادمة في الفترة من 11 إلى 12 يوليو في فيلنيوس.

ووصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى قمة المجموعة السياسية الأوروبية التي يشارك فيها حوالى خمسين قائدًا أوروبيًا في مولدوفا، الدولة الصغيرة الواقعة على الحدود مع أوكرانيا.

وزيلينسكي الذي لم يؤكّد حضوره في وقت سابق، هو أول رئيس تستقبله رئيسة مولدوفا مايا ساندو على السجادة الحمراء أمام قلعة ميمي حيث يعقد الاجتماع على مسافة 35 كيلومترًا من العاصمة كيشيناو، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

 

وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي خلال زيارة إلى مولدوفا أن أوكرانيا مستعدة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي العسكري "الناتو"، وأن كييف تنتظر أن يكون الحلف مستعد لقبول بلاده.

انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي


كما أكد رغبة أوكرانيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد وصوله إلى مولدوفا، المتاخمة لأوكرانيا، لحضور قمة تضم أكثر من 40 من القادة الأوروبيين.

وتهدف القمة إلى إظهار الدعم لكلا البلدين حيث تستعد كييف لشن هجوم مضاد ضد الحرب الروسية.

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الناتو يستعد بخطة سرية لمواجهة عسكرية مع روسيا

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