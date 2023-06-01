الجمعة 02 يونيو 2023
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خارج الحدود

سقوط الرئيس الأمريكي خلال حفل تخرج طلبة الكلية الجوية (فيديو)

بايدن، فيتو
بايدن، فيتو

علق البيت الأبيض، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، على حادثة سقوط الرئيس الأمريكي، جو بايدن خلال حضور حفل تخرج طلبة الكلية الجوية.


سقوط بايدن على المنصة 

وقال البيت الأبيض في بيانه: إن بايدن بكيس رمل خلال حفل تخريج القوات الجوية ولم يصب بأذى. وسقط الرئيس بايدن، اليوم الخميس، على المنصة خلال المشاركة في حفل تخريج طلاب من القوات الجوية.


وأظهر مقطع فيديو سقوط بايدن على ركبتيه قبل أن يساعده المسؤولون في أكاديمية القوات الجوية على النهوض مرة أخرى.

وتثير الواقعة المزيد من المخاوف بشأن عمر أكبر رئيس للولايات المتحدة، والذي يسعى لولاية ثانية.


وقال الرئيس الأمريكي، خلال كلمته اليوم الخميس، أمام طلاب الكلية الجوية، إن العالم يتجه نحو مزيد من عدم الاستقرار بسبب روسيا و الصين.

وأضاف الرئيس الأمريكي في رسالته لطلبة الكلية الجوية: إن العالم بحاجة إليكم في ظل الأوضاع غير المستقرة.

وبشر الرئيس الأمريكى العالم أجمع بأيام صعبة قادمة، مستغلا الأزمة القائمة بين بلاده من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى.

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بايدن يحذر من الفوضى

وأضاف الرئيس الأمريكي: "لن نتراجع أبدا عن دعم أوكرانيا"، مشيرا إلى أن أمريكا لا تسعى إلى صراع مع الصين لكنها ستقف مع أصدقائها ضدها.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن أن واشنطن تعتزم مع حلفائها في الناتو، الإعلان عن تخصيص حزمة كبيرة من المساعدات السياسية والمادية لأوكرانيا.


مساعدات عسكرية لأوكرانيا

وقال  وزير الخارجية الأمريكي، سيتم الإعلان عن حزمة المساعدات هذه، بحلول موعد قمة الناتو المقبلة في فيلنيوس.

وأوضح الوزير الأمريكي في المؤتمر الصحفي الذي عقده  في أوسلو: "بالنسبة لقمة قادة دول الحلف المقبلة في فيلنيوس، نتوقع نحن وأصدقاؤنا تخصيص حزمة قوية للغاية من  المساعدة السياسية والمادية لأوكرانيا".

ومن المقرر عقد قمة الناتو القادمة في الفترة من 11 إلى 12 يوليو في فيلنيوس.

ووصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى قمة المجموعة السياسية الأوروبية التي يشارك فيها حوالى خمسين قائدًا أوروبيًا في مولدوفا، الدولة الصغيرة الواقعة على الحدود مع أوكرانيا.

وزيلينسكي الذي لم يؤكّد حضوره في وقت سابق، هو أول رئيس تستقبله رئيسة مولدوفا مايا ساندو على السجادة الحمراء أمام قلعة ميمي حيث يعقد الاجتماع على مسافة 35 كيلومترًا من العاصمة كيشيناو، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

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