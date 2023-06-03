السبت 03 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

حبس شقيقين لحيازتهما كمية كبيرة من الهيروين والحشيش بالإسماعيلية

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قررت نيابة فايد الجزئية حبس شقيقين ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم للاتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الحشيش والهيروين.

 

كان ضباط وحدة مباحث مركز شرطة فايد بالإسماعيلية، بإشراف اللواء محمد عبد الرحيم مدير إدارة المباحث الجنائية، ورئاسة المقدم محمود عبد اللطيف رئيس مباحث مركز شرطة فايد، قد تمكنوا من ضبط تشكيل عصابي عائلي مكون من  2 أشقاء يقيمون بقرية سرابيوم بدائرة مركز شرطة فايد، وبحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الحشيش والهيروين.

Advertisements


ترجع الواقعة عقب تلقي  اللواء محمود عاشور مساعد الوزير مدير أمن الإسماعيلية، بلاغًا من وحدة مباحث مركز شرطة فايد يفيد بورود معلومات إلى النقيب أحمد حمدي أكدت صحتها التحريات مفادها قيام 2 أشقاء يقيمون بقرية سرابيوم معروف عنهم الإتجار بالمواد المخدرة بجلب كمية منها بقصد الاتجار متخذين من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
 
وبعرض المعلومات على اللواء محمد عبدالرحيم مدير إدارة المباحث الجنائية قرر سرعة تقنين الإجراءات وتشكيل فريق بحث أستهداف المتحرى عنهم 2 أشقاء " عقب قيامهم بتكوين تشكيلا عصابيا فيما بينهم يتزعمه الأول ويعاونه الثانى وتم ضبطهم وبحوزتهم كمية كبيرة من الحشيش والهيروين وهاتفي محمول ومبلغ مالي. 


 
تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وبمواجهتهم بما أسفرت عنه عملية الضبط أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات البيع والهواتف للاتصال بالعملاء تم تحرير محضرًا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وقررت حبس عناصر التشكيل.

 

 يذكر أن عملية الضبط  لاقت  استحسان المواطنين بمدينة فايد وطالبوا رجال الشرطة الاستمرار في الحملات للقضاء على كافة العناصر الإجرامية وأكدوا على دور الشرطة البارز في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

 

عقوبة حيازة المخدرات

حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

 

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.


تخفيف عقوبة الاتجار بالمخدرات

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

 

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

 

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورًا في صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهي تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة ”الترامادول” وغيرها، التي فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاتجار بالمواد المخدرة اللواء محمود عاشور المقدم محمود عبداللطيف النقيب أحمد حمدي قانون العقوبات

مواد متعلقة

ضبط شقيقين بحوزتهما كمية كبيرة من الحشيش والهيروين بالإسماعيلية

حبس 3 متهمين بسرقة مبلغ مالى من داخل شقة بمصر القديمة

محاكمات المشاهير في أسبوع، حبس مرتضى منصور 3 شهور، وبراءة لوشا من تهمة الخطف والابتزاز

مصرع ربة منزل بالإسماعيلية إثر سقوط سور منزلها عليها

النيابة تستعجل تحريات المباحث بشأن طرفي مشاجرة في البساتين

استمرار حبس عاطل لحيازته كمية كبيرة من مخدر الشابو بالإسماعيلية

إجراء جديد ضد 6 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار في البساتين

قرارات النيابة بشأن انهيار عقار في دار السلام

الأكثر قراءة

آل باتشينو يشكك في أبوته لطفله من صديقته الكويتية وأطباء يحذرونه

صدمة لجماهير الأهلي، الشناوي خارج قائمة الأحمر أمام الوداد المغربي في النهائي الأفريقي

لقي مصرعه يوم زفاف ابنه، قرار من النيابة بشأن جثمان ضحية العاصفة الترابية بالشرقية

محمد بركات: محمد الشناوي سليم وهذا سبب استبعاده أمام الوداد

الزمالك يعلن تأسيس فريق الأمل.. اعرف التفاصيل

مجلس الأمن يتحدى البرهان ويمدد مهمة المبعوث الأممي فولكر بيرتيس لـ 6 أشهر إضافية

أسهل طرق تجديد باقة مكالمات فودافون

إسرائيل تحترق، اندلاع أكثر من 220 حريقا وانقطاع الكهرباء بعدة مدن (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

آل باتشينو يشكك في أبوته لطفله من صديقته الكويتية وأطباء يحذرونه

دراسة علمية حديثة تكشف البلد الأكثر سلبية في العالم

إجلاء الآلاف من مدينة في كندا بسبب حرائق الغابات

عالمة فنزويلية تدافع عن البيئة من خلال "حجرة في الفراغ"

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الجمعة 2-6-2023 في السوق المحلي

أسعار السكر اليوم الجمعة 2-6-2023 في السوق المحلي

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 2-6-2023 بالسوق المحلي

تعرف على سعر اليورو للبيع والشراء في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

كل المعلومات عن امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 3- 6-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 3 - 6 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مفتي الجمهورية يوضح حكم الشرع في 5 مسائل تخص الأضحية، أبرزها إخراج المال بدلًا من النحر

المزيد
الجريدة الرسمية